Mua 2,5kg cua về ăn, chàng trai đau lòng nhận 1,9kg dây vải

Bộ bàn ghế đá thạch anh hồng nặng 6 tấn, rao giá 2 tỷ

Đá thạch anh hồng hiện đang là một món hàng hiếm trên thị trường. Vì thế, tượng di lạc, đá phong thuỷ hay những bộ bàn ghế tiền tỷ được làm từ đá này đang khiến nhiều đại gia hứng thú.

Mới đây, tại một hội chợ ở Long Biên (Hà Nội), nhiều khách tham quan bị cuốn hút vào những khối đá lớn có màu hồng vô cùng độc, lạ. Theo tìm hiểu, đây là loại đá thạch anh hồng có nguồn gốc từ Brazil.

Bộ bàn ghế rất độc, lạ.

Chủ nhân của bộ bàn ghế này cho biết: Bộ bàn ghế có khối lượng tới 6 tấn. Trong đó, riêng bàn được cắt đôi ra từ 1 khối đá thạch anh hồng lớn và nặng tới 4 tấn. Chiếc ghế dài đi kèm cũng nặng 1,1 tấn, chưa kể tới 3 - 4 ghế nhỏ, mỗi cái nặng khoảng gần 1 tạ. Tổng giá trị cho bộ bàn ghế này vào khoảng 2,1 tỷ đồng.

Người bán tiết lộ, đã có khách trả 1,6 tỷ đồng nhưng anh vẫn muốn bán theo đúng giá mà mình đưa ra.

Rau quả sang Trung Quốc giảm, rau ngót, thanh long xuất Nhật nhiễm hoá chất

Những tháng đầu năm 2019, xuất khẩu rau quả Việt Nam không mấy khả quan, đặc biệt là xuất sang thị trường Trung Quốc. Giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm nay ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc giữ vị trí số 1 về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 3 tháng trước đó với 71,7% thị phần, song, giá trị kim ngạch chỉ đạt 680 triệu USD, giảm 6,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Chưa kể, Trung Quốc còn đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, tăng cường quản lý chất lượng. Rau quả Việt Nam chỉ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trên tuyến biên giới đất liền Việt - Trung. Hải quan nước này còn yêu cầu phải làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu đã được chỉ định là cửa nhập khẩu trái cây.

Thanh Long Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng quy định của thị trường này (ảnh minh họa)

Trong khi đó, một thị trường quan trọng khác của Việt Nam là Nhật Bản cũng đưa ra những cảnh báo về nông sản Việt Nam .

Trong vòng 4 tháng đầu năm nay, Nhật Bản phát hiện nhiều lô nông sản Việt Nam xuất khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng giới hạn cho phép của Nhật như: thanh long , rau ngót tươi, mùi tàu…

Với vi phạm trên, phía Nhật Bản dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của công ty vi phạm và tăng cường kiểm tra chung với các mặt hàng cùng loại của Việt Nam.

Mua 2,5kg cua 'khuyến mãi' 1,9 kg dây vải

Mới đây, một chàng trai có facebook là Sang Nguyễn đã chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện hài hước nhưng không kém phần đáng thương của mình.

Theo đó, thanh niên này nghe đồn có "cua khuyến mãi" nên đã đi mua về để chế biến món ăn. Lúc đến mua, người bán quảng cáo, "2,5 kg nhưng chỉ có giá 2 kg". Nhưng về đến nhà, khi cắt hết đống dây vải thì 2,5kg cua "khuyến mãi" về chỉ còn 600g. Cân hết đống dây, chàng trai mới sững sờ phát hiện lớp dây vải dày cộm, thấm đẫm nước nặng tới 1,9kg.

Số dây buộc tới 1,9kg.

Thực tế, vì lợi nhuận, nhiều tiểu thương đã buộc thêm lớp dây vải dày có ngâm nước, bùn, đất,... vào cua . Tiểu thương luôn lấy cớ cột cua cho chắc nhưng thật ra là để gia tăng trọng lượng. Khách hàng ham giá rẻ đã rơi vào bẫy của người bán mà không hay.

Cùi bưởi vứt đi thành đặc sản giá hơn nửa triệu/kg

Bưởi là loại quả được trồng khắp các vùng trên cả nước, với hàng chục giống khác nhau. Giá của các loại bưởi dao động từ 30.000-100.000 đồng/quả tuỳ loại.

Cùi bưởi được thu mua lại để làm nguyên liệu nấu chè bưởi

Những năm gần đây, ngoài ăn múi theo cách thông dụng nhất, người ta còn tận dụng phụ phẩm của chúng chế biến thành những loại đặc sản có giá vô cùng đắt đỏ. Ví như loại vỏ bưởi được chế biến thành mứt vỏ bưởi sang chảnh bán với giá 200.000-300.000 đồng/kg.

Tương tự, cùi bưởi hay những quả bưởi non bị rụng do mưa bão, do nhà vườn cắt tỉa bớt nay được chế biến thành nguyên liệu nấu món chè bưởi đặc sản và bán với giá khá đắt đỏ.

Cùi bưởi sên sẵn hiện có giá là 120.000 đồng/kg, cùi bưởi vắt khô giá 100.000 đồng/kg. Đắt đỏ nhất là loại cùi bưởi sấy khô được bán với giá lên tới 650.000 đồng/kg...

Ăn thanh mai Tàu coi chừng nuốt dòi vào bụng

Cách đây vài năm, quả thanh mai hay còn gọi là dâu rừng, xuất hiện trên thị trường và gây sốt ở Việt Nam vì lạ.

Thời điểm này, thanh mai đang được bày bán tràn lan trên thị trường, xuất hiện trên khắp các phố, chợ với giá bán lẻ chỉ 30.000-40.000 đồng/kg tuỳ loại. Trong khi đó, tại chợ đầu mối nếu mua sỉ thanh mai có giá từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Thanh mai Trung Quốc được bày bán tràn lan trên thị trường.

Song, trên diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cũng cảnh báo khách hàng khi ăn cần chú ý vì loại quả này có khá nhiều dòi bọ bên trong mà nhìn bên ngoài rất khó phát hiện.

Chia sẻ về vấn đề này, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho rằng, việc phát hiện ra dòi trên các loại quả không có gì là ngạc nhiên, thậm chí con bọ này khá phổ biến trong tự nhiên đối với các loại quả tươi nhiệt đới nếu không có biện pháp diệt trừ chúng.

Theo chuyên gia trong ngành, bên trong quả thanh mai có thể có dòi bọ nên trước khi ăn cầm ngâm qua nước muối pha loãng.

Phát hiện nấm chò “khủng” nặng gần 70kg

Anh Lương Tấn Oanh (SN 1982, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho hay anh đang sở hữu cây nấm chò , nặng gần 70kg.

Anh Oanh đang sở hữu nấm chò nặng gần 70kg (Ảnh: VTC News)

Theo anh Oanh, đây là cây nấm thuộc hạng 'khủng' hạng nhất Việt Nam hiện nay. Đã có người ngỏ ý mua cây nấm này với giá 60 triệu đồng nhưng anh chưa đồng ý.

Câu được cá nghi là sủ vàng quý hiếm nặng 3kg

Sáng sớm ngày 9/5, ông Nguyễn Văn Anh (SN 1995, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bắt được một con cá nghi là cá sủ vàng quý hiếm ở khu vực biển Đầm Môn (xã Vạn Thạnh).

Con cá nghi sủ vàng ông Anh câu được.

Ông Anh cho biết con cá dài khoảng 60cm và nặng khoảng 3kg. Thấy con cá có vết chấm ở đuôi, nghĩ là cá sủ vàng nên ông Anh giữ lại.

Tuy vậy, do cắn phải lưỡi câu nên con cá chỉ sống được thời gian ngắn sau khi cho vào chậu. Hiện con cá đang được ông Anh cấp đông.

