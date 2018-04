Mất 400k đặt chiếc yếm bò, cô gái trẻ như muốn "chết đi sống lại" khi nhận "chiếc tạp dề hỏng"

Mua hàng online hiện nay được nhiều người ví như trò chơi may rủi có khi mua được hàng như ý, có khi nhận về một mớ giẻ lau nếu như kém may mắn đặt hàng ở shop không uy tín. Thế nhưng, do cuộc sống ngày càng bận rộn, không ít chị em vẫn tin tưởng lựa chọn và đặt mua các sản phẩm online; để rồi biết bao người phải lên mạng than trời khi các món đồ mình nhận về lại khác xa một trời một vực với hình ảnh được rao bán trên mạng.

Mới đây, nhiều người lại được phen tá hỏa khi biết đến một trường hợp "dở khóc dở cười" do mua hàng trên mạng.

Cô gái trẻ đặt mua chiếc yếm tại một shop online trị giá 400.000 đồng. Sau thời gian háo hức chờ đợi để nhận chiếc yếm đẹp thì vị khách này lại "thất vọng toàn tập" bởi sản phẩm nhận về trông chẳng khác gì chiếc tạp dề hỏng.

Thêm đó, theo như chia sẻ của tài khoản T.T không chỉ nhăn nhúm, thùng thình mà chất vải của chiếc yếm bò còn bị ố, cúc sắt hoen gỉ hết cả.

Sau khi nhận được món hàng, tài khoản T.T. đã chụp ảnh so sánh và chia sẻ lên mạng cùng hội chị em để bày tỏ bức xúc, "400k mà em mua được mỗi cái tạp dề hỏng này các mẹ ạ. Nhận được hàng mà em như muốn chết đi sống lại. Nó nói ở ngoài nhìn phê lắm chị!".

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi những dòng chia sẻ trên được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa với thời gian đi mua sắm bị hạn chế bởi còn bận chăm sóc con cái.

Nhiều người cho rằng chiếc yếm cũng giống hình chỉ là do size to hơn so với dáng người nên không được đẹp như mẫu thôi.

"Mình thấy mẫu cũng giống mà chỉ là do bị nhầm size lớn hơn thôi. Bạn có thể nhắn người bán đổi lấy cỡ nhỏ hơn mặc cho vừa người. Còn nhàu nhĩ là do họ gói hàng chặt để vận chuyển nên không tránh được. Mua online là chấp nhận hên xui rồi, mình hầu như chẳng mấy khi đặt quần áo qua mạng, cứ ra tận hàng thử hợp với dáng người mình thì mua cho chắc ăn", tài khoản A.G. chia sẻ.

Chiếc yếm mẫu mặc mà shop dùng để quảng cáo

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng cửa hàng này "treo đầu dê bán thịt chó", việc trả 400.000 đồng cho một chiếc yếm trông như "giẻ lau" vậy là quá đắt.

Và thực tế chiếc yếm bò khi đến tay khách hàng khiến chị em như muốn "chết đi sống lại".

"Đồng ý là kiểu dáng có giống với hình mẫu mặc, nhưng theo quan sát của mình thì yếm này là hàng loại 2 loại 3 rồi, nhìn cái chất vải mỏng quẹt lại nhàu nhĩ, bảo sao nhận hàng lại thất vọng. Vừa mất tiền lại mua bực vào người", tài khoản D.T bình luận.

Tài khoản K.S. cũng đồng tình, "Hàng giống mẫu nhưng do là hàng gia công nên kiểu dáng đường may sao bằng với hàng chuẩn được. Hàng mẫu mặc sẽ là hàng loại 1, còn hàng đặt mua thì chỉ may nhái lại mẫu đó thôi. Mua hàng online tiện lợi thật nhưng cũng hên xui lắm".

Dù đã có rất nhiều lời cảnh báo, tuy nhiên vẫn không ít người nhận "trái đắng" sau mỗi lần đặt hàng trên mạng. Bởi vậy, dù không có điều kiện ra shop nhưng trước khi đặt hàng mọi người cũng nên có thao tác đọc thêm phản hồi từ các khách hàng khác, nhờ shop chụp cho xem ảnh thật trước, hoặc giao kèo nếu hàng không được như hình thì có thể trả lại và đương nhiên khách hàng sẽ chấp nhận mất thêm một phần phí ship. Chỉ thêm một vài thao tác nhỏ, hội chị em sẽ tránh được những "tai nạn" khó đỡ khi bỏ vài trăm nghìn ra nhưng lại nhận về "mớ giẻ", hay "chiếc tạp dề hỏng".

Theo Afamily/Helino