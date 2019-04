Loại cây có đầy ở Việt Nam, sang TQ được bán giá gần gấp 50 lần

Dầu trà loài thực vật thuộc họ trà, hạt của chúng có thể được dùng để ép lấy dầu. Dầu trà trải qua cả 4 mùa kể từ khi ra hoa cho tới lúc kết quả, chúng hấp thụ tinh chất và những hạt sương sớm của thiên nhiên. Dầu trà cần đến 10 tháng để trưởng thành, giá trị dinh dưỡng của chúng vô cùng cao.

Cành non của dầu trà có nhiều lông tơ, lá hình elip, dài 5 đến 7cm, rộng 2 đến 4cm và có màu xanh đậm. Vào mùa đông, lá non của cây dầu trà có thể được ăn trực tiếp, những lá non thường có độ dày khoảng 5mm, còn những bông hoa khi hút sẽ có vị ngọt như mật ong.

Dầu trà cần 10 tháng để đơm hoa kết trái

Hạt của dầu trà chứa hơn 45% dầu và hơn 95% hàm lượng axit béo. Dầu được chiết xuất ra rất bóng, chứa hàm lượng các axit béo cao hơn các loại dầu như dầu hạt cải, dầu đậu phộng hay dầu ngô trên thị trường.

Gỗ từ cây dầu trà rất mịn, đặc và cứng, thường được dùng làm chuôi rìu hay súng cao su, thậm chí còn được dùng để làm các đồ nội thất cao cấp.

Ngoài việc dùng để chế biến dầu, dầu trà cũng có thể được sử dụng cho mục đích y học, chủ yếu để giải độc, thúc đẩy lưu thông máu, giảm đau… Rễ có thể được sử dụng chữa các chứng như viêm họng cấp tính, đau dạ dày, bong gân…

Dầu trà thường được dùng để chế biến dầu

Hiện tại, giá quả dầu trà trên thị trường có giá hơn 100 nhân dân tệ nửa cân (khoảng 345 nghìn đồng), dầu chiết xuất từ dầu trà cũng có giá đắt đỏ hơn các loại dầu ăn khác, trung bình một chai dầu 1,5L có giá khoảng 195 nhân dân tệ (khoảng 670 nghìn đồng). Được biết, loại cây này được trồng khá nhiều ở một số tỉnh thành ở nước ta như Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa... Giá hạt sở dầu tươi bán tại Việt Nam chỉ khoảng 15.000đ/kg, loại đặc biệt để xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc có giá khoảng 25.000đ/kg.

Theo Như Nguyễn

Dân Việt