Kiếm 3 triệu đồng/ngày nhờ trồng cà chua lạ, ngon, bổ, rẻ

Ông Mai Thành Nhã (48 tuổi) ở thôn Đại Nga 1 nhận thấy cây công nghiệp lâu năm như chè và cà phê giá cả không ổn định, nên ông đã đi học hỏi từ những mô hình ở trong tỉnh, và nhận thấy mô hình làm nhà kính trồng rau, hoa, quả đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Mai Thanhf Nhã - người tiên phong đưa cây cà chua Sakata và mô hình nhà kính về xax Lộc Nga. Ảnh: Thu Hằng.

Ông quyết định đầu tư hơn 100 triệu đồng cho 1.000 m2 vườn, rồi lên huyện Đức Trọng mua giống cà chua được nhập từ Nhật Bản có tên gọi Sakata về trồng. Lần đầu tiên mua 3.000 cây giống với chi phí gần 10 triệu đồng, do chưa hiểu rõ về cách chăm sóc nên cây bị chết đồng loạt. Không nản chí, ông tiếp tục đi học hỏi, tìm tòi, trau dồi kinh nghiệm chăm sóc cây cà chua giống mới này và mua tiếp cây giống đợt 2 về trồng. Lần này, ông được chia sẻ kinh nghiệm mua loại giống cây Sakata ghép gốc cà chua ta, do đó sức đề kháng của cây cao hơn so với giống cây trồng lần đầu tiên.

Ông Nhã cho biết: “tôi là người đầu tiên sử dụng nhà kính, trồng cây cà chua giống mới này ở Lộc Nga; mỗi khi gặp khó khăn là phải chạy từ Bảo Lộc lên Đức Trọng để học hỏi kinh nghiệm, có khi đi mất cả ngày nhưng chỉ học được một kĩ thuật rất nhỏ”. Kĩ thuật trồng loại cà chua này khác hoàn toàn so với cà chua thuần chủng, khác về cách làm đất và cách xử lí nấm đối kháng, cần nhiều công chăm sóc vì đây là giống cây rất mẫn cảm với thời tiết.

Vườn cà chua Sakata của ông Nhã sai trĩu quả. Ảnh: Hoài Thanh

Do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cũng như cách chăm sóc, vườn cà chua nhà ông Nhã xanh tốt, sum suê trĩu quả, quả to, bóng, có quả nặng tới hơn 5 lạng. Hiện tại, đang trong mùa thu hoạch được hơn 2 tháng. Mỗi ngày, ông Nhã thu hoạch khoảng 2 tạ với giá bán từ 15 - 20 ngàn đồng/kg thu mua tại vườn (khoảng 3 triệu đồng/ngày). Một vụ, ông Nhã sẽ thu hoạch được từ năm đến bảy tháng, như vậy chỉ sau một mùa vụ là có thể lấy lại vốn đầu tư ban đầu.

Loại cà chua này có vỏ căng bóng, mịn, khi chín màu đỏ đậm bắt mắt hơn giống cà chua thường. Đặc biệt là có thể bảo quản cà chua hơn 10 ngày ở điều kiện bình thường. Loại cà chua này ít hạt, cơm dày, nhiều tinh bột, có vị ngọt thanh rất dễ dùng, có thể ăn sống như trái cây, hay làm sinh tố, hay nấu chín vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng. Cà chua được trồng theo phương pháp sinh học, nên sản phẩm sạch và không ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.

Cà chua Sakata (Nhật Bản) không chỉ có vị chua thanh ngọt, thơm ngon mà còn nổi tiếng “siêu khủng”. Ảnh: Đình Thi

Bước đầu đạt được hiệu quả kinh tế khá cao, rất nhiều cán bộ trong thôn, xã đã tới tham quan mô hình nhà ông và có dự định sẽ nhân rộng giống cây cà chua này cho bà con. Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Nga cho biết, đợi sau khi ông Nhã thu hoạch hết 1 vụ, Hội Nông dân xã sẽ kiểm định lại hiệu quả kinh tế của giống cây cà chua này, sau đó sẽ hỗ trợ bà con về mặt kĩ thuật và đầu ra cho bà con. Mô hình nhà kính sẽ là một mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cây chè và cà phê cho bà con ở Lộc Nga, Bảo Lộc.

Theo Thu Hằng

Báo Lâm Đồng