Hãng may 200 tuổi, chuyên lên đồ cho Tổng thống Mỹ xin phá sản

Theo CNN, nhà bán lẻ hàng may mặc dành cho nam giới Brooks Brothers đã vừa nộp đơn xin bảo hộ phá sản .

Đây là nhà bán lẻ thời trang mang tính biểu tượng mới nhất của Mỹ. Trước Brooks Brothers, hàng loạt những cái tên đình đám như J.Crew, Neiman Marcus, JCPenney,... cũng đã phải nộp đơn xin phá sản.

Brooks Brothers có tuổi đời hơn 2 thế kỷ, và từng cung cấp trang phục cho 40 đời Tổng thống Mỹ

Brooks Brothers mở cửa hàng đầu tiên của mình vào năm 1818 tại Phố Wall. Thời gian sau đó, Brooks Brothers bắt đầu làm các bộ đồ may sẵn cho nam giới, những người không có thời gian để chờ trang phục may đo từ thợ may. Brooks Brothers nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những biểu tượng của ngành thời trang Mỹ.



Đáng chú ý, Brooks Brothers chịu trách nhiệm cung cấp trang phục cho 40 đời Tổng thống Mỹ.

Bơi ngược "thủy triều" và "cơn bão" Covid-19

Tuy nhiên cũng giống như nhiều đại gia bán lẻ nộp đơn xin phá sản trước đó, Brooks Brothers cũng không thể chống đỡ nổi "cơn bão" Covid-19.

COVID-19 có thể xem là chiếc đinh cuối đóng vào cỗ "quan tài" của biểu tượng thời trang Mỹ Brooks Brothers

Đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu quần áo, trong đó đặc biệt là những bộ vest sang trọng suy giảm mạnh. Rất nhiều những nhân viên phải làm việc ở nhà đã chọn cho mình những chiếc áo phông và quần bò, điều này mang đến sự thoải mái hơn nhiều so với việc khoác lên mình bộ vest cũng chiếc áo sơ mi.

Tuy nhiên, theo GlobalData Retail, dịch bệnh không phải là lý do duy nhất khiến thương hiệu thời trang hơn 200 tuổi này gục ngã.

"Mặc dù đại dịch đã làm xói mòn nghiêm trọng triển vọng kinh doanh, song Brooks Brothers từ lâu đã không thất bại trong việc thích ứng với những xu hướng thay đổi trong thời gian qua.

Khi nói đến thị hiếu và phong cách, Brooks Brothers đã bơi ngược dòng thủy triều", Neil Saunders - Giám đốc điều hành của GlobalData Retail cho biết lý do sụp đổ của Brooks Brothers.

Trước COVID-19, Brooks Brothers đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu hướng mới (Ảnh: Bloomberg)

Brooks Brothers đang tiến hành đánh giá các lựa chọn chiến lược khác nhau, bao gồm cả khả năng bán lại doanh nghiệp. Một phát ngôn viên của công ty này nói với CNN rằng sẽ hoàn tất quá trình tái cơ cấu nợ trong vòng vài tháng tới.

Còn ở thời điểm hiện tại, Brooks Brothers đang trong quá trình đóng cửa 20% trong số 250 cửa hàng của mình tại Mỹ. Theo hồ sơ phá sản, Brooks Brothers đã đảm bảo 75 triệu USD để tiếp tục hoạt động.

Thị trường thời trang trang phục lịch sự được dự báo sẽ còn gặp khó sang cả năm 2021

Brooks Brothers có thể sẽ không là cái tên cuối cùng trong ngành thời trang Mỹ phải đệ đơn xin phá sản. Theo báo cáo mới công bố của GlobalData Retail, doanh số quần áo trang phục lịch sự (công sở và kinh doanh) giảm đến 74% trong khoảng thời gian từ tháng 4-6.

GlobalData Retail nhấn mạnh xu thế này sẽ còn tiếp tục trong cả năm 2020 và sang cả năm 2021 khi mà công việc làm việc tại văn phòng, các cuộc họp kinh doanh, cũng như giao tiếp xã hội bị ảnh hưởng với COVID-19.

Theo VTV