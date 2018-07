Hàng không tăng phí, hành khách bội chi

Việc tăng phí của các hãng hàng không sẽ ảnh hưởng đến kích cầu du lịch. Ảnh: TG

Giảm giá vé, tăng phí

Gần đây, các hãng hàng không liên tiếp tung ra các chương trình giảm giá vé gây sốc. Hàng vạn, thậm chí hàng triệu vé giá rẻ từ “0 đồng” đã được “bung hàng”. Nếu như động thái tăng cường bán vé giá rẻ là sân chơi quen thuộc của các hãng hàng không giá rẻ thì nay “ông lớn” Vietnam Airlines cũng sử dụng phương thức giảm giá vé để hút khách. Các mức vé mà trước đây ít ai ngờ tới như bay Hà Nội đi các tỉnh thành phía Nam được bán với tiền trăm ngàn được bán nhan nhản. Tuy nhiên, bên cạnh việc giảm giá vé thì các hãng hàng không lại tăng phí. Gần đây nhất, từ ngày 5/7, theo thông báo của Vietnam Airlines (VNA), hãng này sẽ bắt đầu thu phí quản trị hệ thống mới đối với các nhóm giá thấp phổ thông tiêu chuẩn và phổ thông tiết kiệm. Theo đó, mức phí áp dụng với các vé chặng nội địa ngắn (dưới 850 km) là 80.000 đồng/chặng, các vé nội địa chặng bay dài (trên 850 km) là 150.000 đồng/chặng và các vé đường bay quốc tế mức phí quản trị hệ thống là 7 USD/chặng. Riêng vé hạng thương gia, phổ thông đặc biệt và nhóm giá phổ thông linh hoạt được miễn các khoản thu trên. Như vậy, nhóm vé giá thấp, giá tiết kiệm sẽ phải “cõng” thêm phí/chặng tùy thuộc vào từng đường bay.

Trước đó, 2 hãng hàng không Vietjet và Jetstar Pacific cũng tăng phí quản trị hệ thống. Theo đó, hãng Jetstar Pacific điều chỉnh phí quản trị hệ thống các chặng bay quốc nội lên mức 210.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), tăng 70.000 đồng so với trước. Hãng Vietjet tăng phí quản trị hệ thống mới lên mức 210.000- 370.000 đồng/vé tùy theo chặng bay quốc nội hoặc quốc tế, tăng 100.000-130.000 đồng/vé so với trước. Trước đó, từ ngày 1/4, hãng VNA đã áp dụng mức tính vé trẻ em bằng 90% người lớn, thay vì 75% như trước đây. Còn Vietjet Air tăng phí dịch vụ đổi tên, đổi hành trình, chọn chỗ ngồi, mức tăng thêm 20.000- 170.000 đồng. Cũng từ mốc ngày 1/4, phí dịch vụ hành khách tại cảng hàng không cũng tăng. Theo đó, phí bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột) tăng từ 80.000 đồng lên 85.000 đồng. Giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không với khách bay quốc nội cũng tăng từ 13.636 đồng lên 18.181 đồng mỗi khách.

Đại lý kêu trời

Sau khi các mức phí mới của các hãng hàng không có hiệu lực, trên các diễn đàn, mạng xã hội đã dấy lên làn sóng “than phiền” từ nhân viên các đại lý, nhân viên phụ trách mảng vé của nhiều đơn vị lữ hành. Chị Thu Hằng, nhân viên bán vé tại Bà Rịa – Vũng Tàu than thở: “Sao các hãng hàng không tăng phí liên tục vậy trời. Có khi nào một ngày đẹp trời nào đó có công văn gửi xuống thông báo giảm phí không nhỉ, mong lắm dù chỉ một lần”.

Chị Thái Thị Phương, nhân viên bán vé máy bay tại đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, với hãng Vietnam Airlines, tất cả các hạng phổ thông tiết kiệm, siêu tiết kiệm giá từ 900.000 - 2 triệu đồng tùy chặng khách không được phép hoàn, hay đổi ngày, đổi tên. Như vậy khách mua vé mà có việc đột xuất không bay thì coi như phải giữ vé để làm… kỷ niệm. Với trẻ sơ sinh không chiếm dụng ghế của máy bay trước đây tính 10% giá vé nay phải chịu mức 10% cộng 80.000 đồng chặng ngắn, hoặc 150.000 đồng đối với chặng dài. “Mới đây Vietnam Airlines áp dụng chính sách miễn phí phí xuất vé online thay cho mức 50.000 đồng của trước đây. Như vậy, khách sẽ được hưởng lợi và đồng thời cũng “xóa sổ” luôn các đại lý vì khách sẽ mua online hết và không cần qua đại lý nữa” – chị Phương nói. Cùng chung bức xúc với các nhân viên bán vé từ các đại lý, nhân viên phụ trách mảng vé của các đơn vị lữ hành cũng cho rằng, việc tăng phí sẽ tạo ra gánh nặng cho đơn vị lữ hành và hành khách.

Minh Anh