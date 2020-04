Giá vàng được dự báo tăng sốc trong thời gian tới

Vào thời điểm 17h chiều nay theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục duy trì mức giá cao quanh ngưỡng 1.705 – 1.710 USD/ounce. So với giá đóng cửa ngày hôm qua là 1.687,2 USD/ounce, giá vàng thế giới đang có mức tăng phổ biến trong khoảng 17,8 – 22,8 USD mỗi ounce.

Đáng chú ý, đà tăng của giá vàng hiện nay chấm dứt chuỗi ảm đạm của thị trường vàng trong suốt nhiều ngày qua khi liên tục chinh phục bất thành mức giá 1.700 USD/ounce. Mức giá trên 1.700 USD/ounce đạt được ở thời điểm hiện nay xuất hiện trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều dự báo sáng sủa về giá vàng trong tương lai.

Sau khi nhận định rằng động lực kỹ thuật của vàng có thể đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay, Bank of America (BofA) đã nâng mục tiêu giá vàng trong 18 tháng tới lên 3.000 USD/ounce - cao hơn 50% so với mức giá 2.000 USD ngân hàng này dự báo trước đó - trong một báo cáo vừa công bố mang tên "Fed không thể in vàng".

Ảnh minh họa

Bank of America dự kiến ​​vàng thỏi sẽ có giá trung bình khoảng 1.695 USD/ounce trong năm nay và 2.063 USD trong năm 2021. Cho đến nay, mức giá kỷ lục mà vàng đạt được là 1.921,17 USD được thiết lập vào tháng 9/2011. Trong phiên giao dịch đêm qua 21/4, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 1.680 USD/ounce và đã tăng tổng cộng 11% kể từ đầu năm.

Các nhà phân tích của BofA cho rằng nhà đầu tư sẽ nhắm đến vàng khi nhiều nước tung ra các gói kích thích tài khóa và tiền tệ khổng lồ nhằm vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus corona. Bảng cân đối của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng 20% đến 40% trong năm nay. Theo các báo cáo tuần trước, bảng cân đối kế toán của Fed đã đạt mức cao kỷ lục 6.420 tỉ USD, tăng hơn 50% so với mức báo cáo trong tuần đầu tiên của tháng 3.

Tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể giảm 30% trong quý thứ hai vì tất cả các doanh nghiệp không thiết yếu bị đóng cửa và công dân được yêu cầu ở nhà. Trong khi các ngân hàng trung ương vội vàng mở rộng việc đưa tiền ra hỗ trợ nền kinh tế, điều này thúc đẩy sự hấp dẫn của vàng. Hơn nữa, tăng trưởng kinh tế yếu không mang lại hiệu quả tốt cho thị trường chứng khoán, các nhà phân tích cho biết thêm rằng đây sẽ là một yếu tố khác hỗ trợ giá vàng cao hơn.

Trước Bank of America, các quỹ đầu tư, tổ chức khác trên thế giới cũng liên tục có những dự báo về xu hướng tăng vọt của vàng trong tương lai. Cuối tháng 3 vừa qua, WingCapital Investments - quỹ đầu tư có trụ sở tại Mỹ - đưa ra dự báo giá vàng có thể sẽ tăng lên mức 3.000 USD/ounce với thời gian tích lũy là 3 năm. Trong ngắn hạn, Ngân hàng ANZ đưa ra mức dự báo giá vàng có thể chạm mức 2.000 USD/ounce trong quý 2 năm nay. Hay TD Securities cũng đã dự báo giá vàng sẽ tăng lên 1.800 USD/ounce vào thời gian không xa và đạt 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Cao hơn một chút, ngân hàng đầu tư B.Riley FBR còn dự báo vàng sẽ cán mốc 2.500 USD/ounce vào quý 3 tới và giao dịch quanh mức ấy cho đến quý 4/2020.

Viết trên Kitco, nhà phân tích kỹ thuật cao cấp Jim Wyckoff cho rằng, mối tương quan giữa vàng và thị trường chứng khoán là một dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán có thể chưa chạm đáy hoàn toàn và thị trường vàng có nhiều cơ hội hơn để hoạt động.

Việc mở rộng các biện pháp phong tỏa trong vài tuần tới có thể sẽ châm ngòi và tiếp tục kích hoạt các biến động thị trường thế giới.

Lily (th)