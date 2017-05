Giá vàng 8/5: Chìm sâu dưới đáy, chưa có hy vọng

Mở cửa sáng nay, giá vàng miếng được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 36,54 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,62 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50 nghìn đồng ở chiều mua vào so với cuối tuần qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,30 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,65 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TP.HCM, chiều bán ra niêm yết ở mức giá 36,63 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ở cùng thời điểm thấp hơn giá vàng trong nước, giá quy đổi 33,78 đồng/lượng.

Tính đầu giờ giao dịch (giờ Việt Nam) giá vàng niêm yết trên sàn New York là 1.228,90 USD/ounce, giảm 0,01%, trên sàn Thượng Hải 1.245,70 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 36,49 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,57 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá cao nhất niêm yết tại: 36,60-36,70 triệu đồng/lượng, giảm nhiệt dần về ngưỡng 36,45-36,75 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh kéo vàng trong nước sụt giảm sâu.

Vàng đã rơi vào tuần giá giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 do lo ngại tình hình chính trị tại Pháp giảm bớt và kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ tăng lên vào đầu tháng 6. Trong tháng qua, giá vàng giảm gần 30 USD/ounce. Sự đi xuống của giá vàng thế giới một phần do yếu tố điều chỉnh kỹ thuật, phần khác do chịu tác động từ sự giảm mạnh của giá dầu thô.

Kỳ vọng việc FED tăng lãi suất liên bang sau khi nhóm họp sẽ đẩy giá vàng lên của các nhà đầu tư đã không thành hiện thực. Và việc lãi suất có thể tăng vào đầu tháng 6 khiến nhiều nhà đầu tư vàng hoảng sợ vội bán ra.

Mới đây, có thêm dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể rơi xuống mức rất thấp, chỉ 33 triệu đồng/lượng. Dự đoán cho rằng, giá vàng sẽ sớm tìm ngưỡng hỗ trợ ở mức 1.200 USD/ounce trong tương lai gần.

Về dự đoán diễn biến giá kim loại quý trong tuần, giới chuyên gia dự đoán xu hướng giảm còn nhà đầu tư vẫn ủng hộ xu hướng tăng. Kết quả khảo sát trực tuyến nhà đầu tư, vẫn có 48% nhà đầu tư cho rằng giá vàng tăng tuần tới, 41% cho rằng giá giảm và 11% cho rằng giá đi ngang.

Theo Nam Hải

Vietnamnet