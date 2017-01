Đồng xu lẻ bỗng nhiên đáng giá cả gia tài chỉ vì lí do không ngờ

Mới đây, hai đồng xu lẻ mệnh giá 2 bảng Anh (tương đương 56.300 đồng) đã được các chuyên gia đánh giá có thể trị giá hàng nghìn bảng Anh sau khi được bày bán trên chợ điện tử eBay.

Chân dung hai đồng xu 2 bảng in lỗi sản xuất năm 1983.

Hai đồng xu này vốn được sản xuất vào năm 1983, có dòng chữ "Xu Mới" ("New Pence" thay vì "Hai Xu" ghi mệnh giá tiền. Điều này đặc biệt ở chỗ, chỉ có các đồng xu được sản xuất tại Anh trước năm 1982 mới được in dòng chữ "Xu Mới" mà thôi, còn tất cả các đồng xu sau đó phải có dòng "Hai Xu" in nổi.

Hiện tại chúng được bày bán với giá 100 bảng Anh trên chợ điện tử eBay.

Philip Mussell, giám đốc trang Coin News, nói rằng: "Sẽ có trường hợp Sở đúc tiền Hoàng gia mắc lỗi trong quá trình sản xuất, ví dụ như tờ 20 bảng mà không in ngày, hoặc là đồng xu 2 bảng được sản xuất vào năm 1983 mà có dòng chữ cũ "New Pence". Các đồng xu lỗi thì tất nhiên là rất có giá trị đối với các nhà sưu tập".

Một trong số hai đồng xu này đã được bán đi với giá 100 bảng Anh (khoảng 14 triệu đồng). Những loại xu lỗi này có thể đáng giá hàng trăm bảng tại thời điểm hiện tại và có thể lên tới hàng nghìn bảng trong tương lai.

Philip còn nói thêm: "Các loại xu được săn tìm khác gồm có các đồng tiền được thiết kế lại hoặc sản xuất có hạn. Ví dụ như một đồng 50 bảng có hình một vận động viên bơi lội mới được tái sản xuất gần đây".

Theo Philip, thời điểm những đồng xu này bán được nhiều tiền nhất là khi sự quan tâm đối với đồng tiền được tăng lên nhờ có sự chú ý của truyền thông.

Trên trang web Go Compare, người ta có ghi lại danh sách các đồng tiền được sưu tầm có trị giá lớn, trong đó có đồng xu đáng giá 72.000 bảng Anh (tương đương 2 tỉ 27 triệu đồng).

Theo Afamily/Metro, Daily Mail