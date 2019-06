Đổ xô đến xem vườn mãng cầu siêu khổng lồ ở miền Tây

Chủ nhân của vườn mãng cầu “khổng lồ” này là ông Nguyễn Văn Năm (65 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Giống mãng cầu này còn được biết đến với một tên gọi khác là mãng cầu nữ hoàng, mỗi trái có trọng lượng “khủng” lên đến hơn 1kg.

Dù chỉ mới xuất hiện tại miền Tây chưa lâu nhưng với màu sắc bắt mắt cùng trọng lượng “khủng”, vườn mãng cầu này của ông Năm luôn thu hút được sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh.

Ông Năm sở hữu vườn mãng cầu nữ hoảng khổng lồ với hơn 2.000 cây. Ảnh: M.A.

Trao đổi với PV Danviet.vn, ông Năm cho biết: “Cách đây khoảng 6 năm, tôi được một người quen ở Bến Tre giới thiệu về 1 loại mãng cầu khủng, vỏ có màu vàng ươm, vị thơm ngon và trọng lượng khủng hơn 1kg/trái. Thời điểm ấy, dù chưa được nhìn tận mắt, sờ tận tay loại trái này, nhưng tôi quyết định tìm hiểu và biết được đây là giống mãng cầu hoàng hậu, xuất xứ từ Thái Lan. Lúc ấy, tôi đã đã mang hết số tiền tích góp được để mua về trồng thử nghiệm”.

“Lúc đó vàng có 1,6 triệu/chỉ, thành ra để mua 32 cây giống, tôi đã bán hết 2 chỉ vàng. Đem về trồng sau 1 năm, thì cây mới có trái, thấy trái ăn ngon quá nên tôi mới mua thêm rồi lập thành vườn như hiện giờ” - ông Năm bộc bạch.

Ban đầu chỉ vì sự hiếu kỳ, nhưng sau gần 6 năm, giờ đây lão nông này đã sở hữu riêng mình vườn mãng cầu “khổng lồ” với màu sắc độc lạ, hiếm có ở miền Tây với hơn 2.000 cây. Ảnh: M.A.

Ông Năm tiết lộ PV Danviet.vn biết, cái lạ của giống mãng cầu nữ hoàng này nằm chỗ khi chín thơm, vỏ ngoài của trái có màu vàng, da căng. Hình dáng trái cũng như những loại mãng cầu khác, nhưng trọng lượng thì lớn gấp 3-5 lần so với mãng cầu thông thường, trái nhỏ nhất cũng đạt 500g-1kg, cá biệt có trái nặng tới 1,3-1,5kg. Đặc biệt khi chín, trái có lớp vỏ rất mỏng, số lượng hạt ít. Thịt của loại mãng cầu này dày, có vị ngọt thanh, khi ăn nghe mùi thơm mát.

Theo ông Năm, giống mãng cầu này rất dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, lại rất ít bị sâu bệnh. Sau khi trồng khoảng khoảng 18 tháng sẽ cho trái, chủ yếu trồng bằng cách chiếc nhánh. Mỗi năm cây cho 2 vụ trái vào dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch và Tết Nguyên đán. So với loại mãng cầu thông thường, giống mãng cầu nữ hoàng có chiều cao tối đa 4m, tán rộng khoảng 2m; lá bản to, dài, xanh đậm hơn so với giống mãng cầu Việt Nam.

Không chỉ sở hữu trọng lượng khủng, giống mãng cầu này còn có giá thu mua cao. Ảnh: M.A.

Không chỉ có trái to vượt trội, mãng cầu nữ hoàng còn có giá thu mua tại vườn cao gấp 2 - 3 lần so với mãng cầu nội địa, với giá khoảng 80.000 đồng/kg. Còn khi đến tay người tiêu dùng, giống mãng này có giá lên đến vài trăm ngàn đồng/kg.

Nhiều người hiếu kỳ đã đến tham quan, tận mắt chứng kiến vường mãng cầu khổng lồ của lão nông miền Tây. Ảnh: M.A.

Ông Hồ Thanh Hiền (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), cho hay: “Mới ban đầu nghe nói cứ ngỡ người ta thổi phồng để bán cây giống, vì mình thấy nó giống như cây mãng cầu ta bình thường của mình. Khi tôi đến tận nơi tìm hiểu, thấy trái ăn ngon, trọng lượng lớn”.

“Qua thời gian trồng, tôi thấy giống mãng cầu này hợp với khí hậu vùng ĐBSCL. Tôi đã trồng được mấy trăm cây, thấy cây phát triển khá tốt, tôi định sẽ mua về nhân giống thêm” - ông Hiền cho biết.

Mỗi năm ông Năm thu lãi hơn 100 triệu đồng từ tiền bán giống mãng cầu khủng này. Ảnh: M.A.

Sở hữu màu sắc bắt mắt cùng trọng lượng “khủng”, đây là loại trái cây có thể mang lại thu nhập cao cho người trồng. Dù vậy lão nông này không giữ cho riêng mình, hiện ông đang nhân giống để cùng chia sẻ với bà con quanh vùng. Mỗi năm ông xuất bán hơn 100.000 cây cho khắp tỉnh, thành trong cả nước với giá bán dao động từ 22.000 – 27.000 đồng/cây. Nhờ đó mỗi năm ông thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Theo Dân Việt