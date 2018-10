Dở khóc dở cười khi đặt mua online bộ đồ ngủ, nhận được áo cà sa

Đặt mua bộ đồ ngủ màu xanh đậm, chị Như nhận được chiếc áo cà sa màu vàng chóe.

Do công việc bận rộn vì phải vừa phải quản lý, vừa là đầu bếp chính của hai nhà hàng sushi tại TP. HCM nên chị Trương Hoàng Như có thói quen đặt mua quần áo, đồ dùng trên mạng và ship đến tận nhà.

“Tôi vẫn hay đặt mua hàng online, từ đồ ăn, quần áo đến đồ gia dụng. Những lần trước thì hàng tôi đặt mua vẫn bình thường, vẫn nhận được hàng y như hình hoặc cũng gần giống hình. Nói chung cũng ít có khác biệt”, chị Như nói.

Tuy nhiên, lần này chị Như đã “sốc toàn tập” khi đặt mua một bộ đồ ngủ nhưng lại nhận được một chiếc áo cà sa màu vàng chói.

Thậm chí nếu chỉ mặc áo cà sa còn bị hở bên trong do áo chỉ có 2 chiếc dây buộc quang eo.

“Tôi đặt bộ đồ ngủ bằng lụa giá 300.000 đồng chứ không phải hàng thanh lý hay giảm giá gì mà đến lúc nhận thì lại nhận được một chiếc áo cà sa màu vàng chóe, lại còn có dòng ghi chú bên ngoài là không bóc hàng trong bất kỳ trường hợp nào”, chị Như chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Như dở khóc dở cười nói rằng: “Bộ đồ ngủ tôi đặt mua màu xanh đậm rất trang nhã, mà đến khi nhận được hàng lại là một cái áo màu vàng chóe không có một chiếc khuy nào, chỉ độc mỗi hai chiếc dây để buộc quanh người, đúng chuẩn áo cà sa mặc để thắp nhang mà”.

Chiếc áo cà sa được bọc cẩn thận với dòng chữ lưu ý không bóc hàng trong bất cứ trường hợp nào...

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp người bán quả quyết “hàng y hình, chất lượng đảm bảo” nhưng đến khi mục sở thị thì khách hàng mới tá hỏa tưởng mình được ship nhầm đồ.

Nhìn chung, trong những trường hợp này, hầu hết đều là người nhận không phải người đặt hàng, nhờ nhận hàng giúp hoặc lúc nhận hàng không kiểm tra mà nhận luôn, đến khi về nhà mở ra mới biết.

“Vì là một người nghiện mua sắm qua mạng nên tôi hay mua quần áo, đồ ăn qua mạng lắm. Cứ thấy ưng là tôi gọi ship liền. Cũng có nhiều lần bị ăn quả lừa khi hình ảnh sản phẩm trên mạng khác xa với thực tế, dùng không dùng được mà để đó thì thấy phí tiền”, chị Linh Chi (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Hình quảng cáo và thực tế khi nhận được hàng.

Mới đây, anh Thanh Sang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đã đặt mua một mô hình Iron Man trên một trang mua sắm trực tuyến nổi tiếng của Việt Nam với giá 850.000 đồng nhưng khi nhận được hàng thì anh đã phải "nín lặng.

Hình minh họa của mô hình Iron Man anh Sang đặt mua trên một trang bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Việt Nam.

"Tôi nhìn hình minh họa sản phẩm trên trang bán hàng thì thích thú lắm, lại hợp ý tôi nên dù giá có cao cũng vẫn đặt mua để tặng sinh nhật con trai. Nhưng khi nhận hàng thì mô hình vừa bé, vừa xấu, nhìn như bị suy dinh dưỡng nên tôi thất vọng hoàn toàn", anh Sang nói.

Mô hình Iron Man "suy dinh dưỡng" mà anh Sang được ship hàng.

Theo đó, chị Như, chị Chi, anh Sang không phải là trường hợp hiếm gặp khi bị lừa vì mua hàng qua mạng. Không ít người đã phải ngậm đắng nuốt cay khi tiền mất mà nhận về sản phẩm hoàn toàn khác với những gì được trưng bày trên web bán hàng.

Nhưng đáng nói, khi chất lượng thật của những sản phẩm này được những “nạn nhân” phơi bày trên chính những trang bán hàng online đó, người chủ cửa hàng kinh doanh online còn khẳng định, do khách hàng phối đồ không chuẩn, do thân hình khách quá béo, do dan đen, do ship nhầm hàng loại 2… nên mặc không đẹp được như mẫu, hàng không được như hình.

Để không dính bẫy của các cửa hàng online, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về sản phẩm muốn mua, so sánh giá trước khi mua hàng, tìm hiểu kỹ về độ uy tín của cửa hàng mình mua đồ,đọc nhận xét của khách hàng về sản phẩm và lựa chọn hình thức thanh toán an toàn.

