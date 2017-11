Đây là hai khách sạn gần nhất được Tổng thống Mỹ chọn ở khi đến Việt Nam

Khách sạn JW Marriott

Khác với các Tổng thống Mỹ trước thường chọn khách sạn Hilton, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phái đoàn đã lưu trú tại khách sạn JW Marriott, Thủ đô Hà Nội.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Khách sạn 5 sao có tên đầy đủ là JW Marriott Hanoi với thiết kế lấy cảm hứng từ “con rồng huyền thoại”, một biểu tượng rất có ý nghĩa trong di sản văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

JW Marriott tọa lạc ở vị trí đắc địa (phố Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), rất thuận tiện tới cảng hàng không quốc tế Nội Bài, gần kề Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thuận tiện di chuyển tới Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chính phủ…

Khách sạn có thiết kế lấy cảm hứng từ "con rồng huyền thoại".

Khách sạn 5 sao này do kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Carlos Zapata thiết kế và từng nhận giải “Khách sạn có thiết kế và xây dựng đẹp nhất” khu vực châu Á - Thái Bình Dương (The Best New Hotel Construction and Design).

Phòng của Tổng thống Obama là phòng 501, tầng 5, giá một ngày đêm là 7.000 USD (xấp xỉ 157 triệu đồng).

Phòng Tổng thống của JW Marriott có diện tích lớn, được chia thành các phòng riêng. Trên hình là phòng ngủ với nhiều cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, có rèm kéo để đảm bảo sự riêng tư.

Căn phòng Presidential Suite (phòng Tổng thống) có tổng diện tích lên tới 320 m2. Bên trong có 8 phòng riêng biệt khác nhau, 3 tivi lớn màn hình 47 inch cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Riêng phòng khách đã chiếm trọn gần một nửa tổng diện tích sử dụng chung.

Phòng khách có thiết kế sang trọng, hiện đại. (Nguồn ảnh: JW Marriott Hanoi)

Suốt thời gian cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ở đây, toàn bộ tầng 4, 5 và 6 của khách sạn được bảo mật nghiêm ngặt, các thang máy phải có một loại thẻ đặt biệt mới có thể lên xuống.

Intercontinental Asiana Sài Gòn

Tại Sài Gòn, đây là khách sạn mới nhất đón ông chủ Nhà trắng trong chuyến thăm năm 2016. Năm ngoái, ông Obama nghỉ tại đây đêm 24/5.

Khách sạn Intercontinental Asiana Saigon

Khách sạn Intercontinental Asiana Saigon tọa lạc tại góc phố Hai Bà Trưng và đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sân bay Tân Sân Nhất đến khách sạn này chỉ cần 15 phút lái xe.

Theo những người làm du lịch lâu năm ở Việt Nam, khách sạn Intercontinental Asiana Saigon là một trong những khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật của khách sạn là có tầm nhìn đẹp, được đánh giá là hệ thống khách sạn có tầm nhìn đẹp nhất Sài Gòn.

Phòng Nguyên thủ của khách sạn InterContinental Asiana Saigon nằm ở tầng 20 có diện tích 200 m2 bao gồm 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng làm việc.

Theo thiết kế, khách sạn Intercontinental Asiana Saigon bao gồm 305 phòng nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố. Trong đó, các phòng ở bốn góc khách sạn có hai tầm nhìn được trang trí bằng kính trong suốt giúp du khách có thể thỏa sức chiêm ngưỡng cả Sài Gòn sôi động với không gian rộng rãi cùng các thiết bị, tiện nghi sang trọng .

Nhiều người đánh giá, nếu tìm các khách sạn khác để so sánh với khách sạn Intercontinental Asiana Saigon thì không hề đơn giản.

Thiết kế của dãy phòng theo phong cách tối giản.

Tông màu chủ đạo là màu vàng đồng, với điểm nhấn là trang trí nội thất gỗ tạo cảm giác ấm cúng.

Phòng tắm cao cấp với góc nhìn toàn cảnh hướng về phía thành phố

Lily (th)