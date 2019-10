Đại gia Hàn Quốc chi 56 triệu USD mua biệt thự ở Việt Nam

Hyojin Kim, một người Hàn Quốc đã chính thức đầu quân cho công ty tư vấn BĐS Việt Nam. Với 5 năm kinh nghiệm tại Korea Times, tờ báo tiếng Anh thường nhật lớn nhất tại Hàn Quốc cùng với khoảng thời gian rèn luyện kĩ năng giao tiếp và thu thập kiến thức về thị trường, Hyojin Kim sẽ đảm nhiệm vai trò mở rộng mạng lưới khách hàng Hàn Quốc và đưa ra các giải pháp tư vấn toàn diện về thị trường bất động sản Việt Nam và các phân khúc đa dạng của thị trường.

Nhiệm vụ chính của bà tại thời điểm này là mảng Phát triển Kinh doanh và Tư vấn Cho thuê Thương mại, nơi bà sẽ làm cầu nối giữa các khách thuê văn phòng và bán lẻ Hàn Quốc với dịch vụ tư vấn cho thuê cũng như là chủ sở hữu bất động sản thương mại.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp lớn khác đang tập trung quan tâm tới khách hàng Hàn Quốc bởi nhu cầu của thị trường này ngày càng tăng cao. Nhiều đợt xúc tiến thương mại, hội chợ và đặc biệt là văn phòng đại diện tại Hàn Quốc đã được các chủ đầu tư thành lập.

Ông Woojin Jung, đại diện Cen Korea, cho biết, tại Hàn Quốc hiện có khoảng 150.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc và đây cũng là con số của cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Nhu cầu mua bán, sở hữu và đầu tư BĐS của người Hàn Quốc tại Việt Nam là rất lớn. Do đó, rất cần một đơn vị uy tín, am hiểu về thị trường BĐS Việt Nam để làm cầu nối, tư vấn và hỗ trợ.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, đánh giá, khách hàng và doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường bất động sản Việt Nam. Việc thành lập bộ phận Hàn Quốc là một bước đi chiến lược của các công ty bất động sản.

Theo CBRE, nhu cầu của khách hàng nước ngoài mua nhà ngày càng gia tăng, tuy nhiên không phải chủ đầu tư nào cũng có thể đáp ứng được bởi họ buộc phải có đội ngũ bán hàng thông thạo ngoại ngữ và kiến thức chuyên môn.

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong nửa năm đầu năm 2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với dòng vốn khoảng 2,73 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn FDI đăng ký.

Hấp dẫn trong khu vực

Theo The Chosun Ilbo, cá nhân người Hàn Quốc và doanh nghiệp đã chi tới 56,1 triệu đô la để mua bất động sản Việt Nam. Việt Nam chỉ đứng thứ hai, sau Mỹ, trong danh sách các quốc gia mà cá nhân người Hàn Quốc và doanh nghiệp mua bất động sản vào năm 2018 với con số lên tới 440,1 triệu đô la Mỹ, tăng 47% so với năm trước và gấp 3,8 lần so với 5 năm trước. Mỹ là điểm đến phổ biến nhất cho đầu tư bất động sản với 255,2 triệu đô la, ở vị trí thứ hai là Việt Nam đang bùng nổ.

Khi thị trường bất động sản ở Hàn Quốc có dấu hiệu quá nóng, chính phủ nước này đã thực hiện nhiều quy định mới để hạn chế đầu cơ và tăng giá bằng cách áp thuế lên lợi nhuận chuyển nhượng bất động sản đối với chủ sở hữu nhiều căn nhà cũng như các loại thuế liên quan đến tài sản khác. Các nhà đầu tư địa ốc Hàn Quốc vì vậy đã và đang tìm kiếm các thị trường thay thế, trong số đó Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu trong tầm ngắm.

Tbeo Savills Việt Nam, khách hàng Hàn Quốc đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với các căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt Nam. Kết quả của sự kiện của phần nào chứng minh được nhu cầu lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc cho các sản phẩm nhà ở tại thị trường Việt Nam.

Sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam được giải thích bởi một số yếu tố như giá bán hấp dẫn, tiềm năng lợi nhuận cao, sản phẩm chất lượng cao do sự tham gia của các nhà phát triển có uy tín và Luật Nhà ở được nới lỏng tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

Giá căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội nhìn chung vẫn thấp hơn so với các các thành phố trung tâm trong khu vực như Kuala Lumpur và Bangkok, mặc dù tốc độ tăng trưởng mạnh hơn nhiều. Giá nhà mới tại khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện tại trung bình khoảng từ 5.500 đến 6.500 USD/m2, chỉ bằng một phần của mức giá nhà tại Hồng Kông.

Mức thuế bất động sản tương đối thấp ở Việt Nam dường như ngày càng hấp dẫn người mua cả trong và ngoài nước. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhu cầu về đầu tư bất động sản tại Việt Nam đã tăng đáng kể kể từ năm 2015, khi luật nhà ở mới mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư quốc tế.

Với sự thiếu hụt rõ rệt về nguồn cung của bất động sản có vị trí trung tâm, nhiều người mua có thể thấy tiềm năng tăng vốn đáng kể trong dài hạn. Trong khi đó, lợi nhuận cho thuê hơn 5% cho thấy đây là một khoản đầu tư hấp dẫn so với những thị trường khác trong khu vực.

