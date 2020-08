Đặc sản lợn sữa quay nguyên con, nhìn là mê, ăn là phê

Nếu bạn hỏi bất kỳ người Philippines nào về những món ăn phổ biến nhất quốc gia này, chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời "lợn quay". Và nếu bạn hỏi tiếp "Ăn ở đâu ngon nhất Philippines" thì câu trả lời chỉ có một: "Lợn sữa quay ở Cebu".

Đặc sản lechón ở Philippines phổ biến và được yêu thích tới mức dân địa phương còn tổ chức một lễ hội riêng cho món ăn này.

Để nếm thử món lợn sữa quay (còn được gọi là lechón) ngon nhất ở Philippines, sau khi đến Manila, bạn hãy bắt ngay chuyến bay kế tiếp đến thành phố Cebu, thành phố lớn thứ hai ở Philippines.

Sau khi hạ cánh xuống Đảo Mactan gần thành phố Cebu nổi tiếng thế giới về các điểm lặn, hãy tìm ngay đến quán ăn có món lợn quay nổi tiếng nhất đã từng được đầu bếp danh tiếng Anthony Bourdain ghé thăm và trải nghiệm món ăn danh tiếng này.

Theo người dân địa phương thì mặc dù lợn quay ở Cebu đồng đều nhau, nhưng ngon nhất phải kể đến nhà hàng của Rico ở quận Mabolo. Lợn ở đây được quay nguyên con và tẩm ướp bằng một những loại gia vị đặc biệt - bí quyết riêng của nhà hàng để tạo ra món ăn thơm ngon, đậm đà tuyệt vời.

Thời gian để chế biến lechón mất gần 8 tiếng. Quá trình chuẩn bị món này đặc biệt công phu. Lợn sữa phải được giết rồi mổ rộng bụng từ chân trước tới chân sau. Tay, đuôi và chân được làm sạch và để nguyên vẹn. Lông trên khắp thân lợn được cạo sạch. Đầu bếp phải kiểm tra cẩn thận để không còn lông trên con lợn trước khi ướp gia vị.

Cebu (Philippines) được mệnh danh là nơi chế biến những con lợn sữa quay ngon nhất thế giới.

Khi đã được làm sạch, thịt lợn được ướp gia vị với tỏi giã dập, kinh giới khô, tiêu, muối và dầu điều. Lượng gia vị thường phụ thuộc vào kích cỡ của con lợn, dùng để ướp cả trong và ngoài con vật. Sau khâu này, con lợn được nhồi đầy bụng với các loại rồi để lạnh trong thùng lớn.

Bước tiếp theo cũng quan trọng không kém khi quyết định độ chín của thịt chính là xiên vào que lớn và cố định con lợn để đặt lên bếp than hồng. Than dùng để nướng lợn không cần để lửa quá lớn. Phương pháp nấu này làm cho da lợn giòn hơn và có hương vị đậm đà đặc biệt. Than hồng giúp món ăn có thêm mùi vị như "thịt xông khói"

Lechón là một từ trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "lợn sữa quay", được làm từ lợn sữa để nguyên con quay chín bằng than củi.

Khi quay xong, lợn được gỡ ra khỏi que xiên và để 20 - 30 phút trước khi cắt. Thời gian này để gia vị và mỡ của con lợn hòa quyện, ngập trong bụng lợn, làm thịt mềm, có độ ẩm vừa phải. Người nấu cũng phết thêm mỡ lên con lợn khiến lớp da bóng và hấp dẫn hơn.

Khi thịt lợn đã chín và đã sẵn sàng để ăn, da được tách riêng và thường được ăn kèm với một phần thịt, mặc dù tốt nhất là ăn da riêng biệt.

Tất cả thực khách yêu thích món lợn sữa quay nổi tiếng của Rico bởi hai điều. Đầu tiên, da giòn và không béo, có màu sắc rất đẹp và khi cho vào miệng, bạn cảm giác như tan chảy với rất nhiều hương vị. Thịt mềm và thơm mùi tỏi.

Mặc dù có một số nhà hàng về lợn quay ở Cebu cũng khá nổi tiếng thường ăn kèm thịt lợn quay với nước sốt được đặc chế riêng theo cách của họ. Tuy nhiên, nhiều thực khách vẫn thích thịt quay của Rico. Theo họ, mặc dù không có nước sốt nhưng thịt đậm ngọt và giữ lại hương vị cơ bản của lợn quay.

Lily (th)