Chơi tết xe máy 400 triệu: Sang chảnh 2 bánh đắt ngang ô tô

Choáng: Xe máy đắt ngang ngửa ô tô

Cuối năm, nhu cầu mua xe máy tăng cao, nhiều mẫu xe máy được dịp hút khách. Thời điểm này, các hãng xe máy tung ra những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong đó, dòng xe tay ga cao cấp, với kiểu dáng thanh lịch và nhiều tiện ích công nghệ, đang hút hồn không chỉ giới trẻ thành thị mà cả ở nông thôn. Ngày càng có nhiều sản phẩm phân khúc này, từ sản xuất lắp ráp trong nước đến nhập khẩu, giá bán từ 50-400 triệu đồng.

Mẫu xe Honda SH 2019 đang khiến khách hàng "phát sốt" vì sự mới mẻ, hiện đại, song giá bán khiến nhiều người "ngã ngửa" vì ngang bằng giá một chiếc ô tô.

Nhiều mẫu xe máy có giá ngang ngửa chiếc ô tô.

Cụ thể, Honda SH 300i 2019 phanh ABS màu đen mờ có giá đề xuất tới 270 triệu đồng, còn phiên bản SH 300i 2019 phanh ABS màu đỏ đen, trắng đen có giá đề xuất là 269 triệu đồng.

Mẫu Honda SH 150 ABS đen mờ và Honda SH 150 CBS đen mờ hiện cũng có giá từ 83,49- 91,49 triệu đồng.

Bên cạnh dòng xe ga cao cấp, các mẫu xe mang đậm phong cách hoài cổ ngày càng được thị trường ưa chuộng.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp xe máy đã tung ra các sản phẩm có kiểu dáng cổ điển, dựa trên những mẫu xe huyền thoại trước đây, được bổ sung thêm công nghệ mới, vật liệu mới cho phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, giá bán của những mẫu xe này cũng không hề rẻ, số tiền bỏ ra mua một chiếc xe máy ngang với một chiếc ô tô.

Mới đây, Honda Việt Nam cùng lúc tung ra hai sản phẩm hoài cổ là Super Cub 125 và Monkey, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, giá bán có thể nói là gây choáng váng với mức đồng hạng là 84,99 triệu đồng/chiếc, cao hơn giá Honda SH 125i CBS, đắt ngang xe ga cao cấp.

Giữa năm 2018, Piaggio Việt Nam cũng nhập khẩu mẫu Vespa Six Days, có thiết kế hoài cổ đậm chất cổ điển, lấy cảm hứng từ chiếc Vespa cách đây 66 năm nhưng có những tính năng hiện đại... Giá của chiếc xe này lên tới 199 triệu đồng.

Tháng 7/2018, chiếc xe mô tô BMW hoài cổ đầu tiên được nhập về Việt Nam bởi một cửa hàng tư nhân tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tại Mỹ, BMW R nineT Racer giá từ 13.300 USD (khoảng hơn 270 triệu đồng).

Z900RS 2018 có giá 395 triệu đồng.

Trước đó, giới chơi xe trầm trồ khi chiếc Z900RS 2018 - mẫu xe hiện đại với thiết kế cổ điển của Kawasaki - được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đã chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá 395 triệu đồng.

Xe tay ga đội giá hơn 20 triệu đồng

Càng gần Tết Nguyên đán, giá xe máy, đặc biệt là các dòng xe tay ga "hot", tăng rất mạnh. Khách hàng mua các mẫu xe máy tay ga sẽ phải chịu mức giá tăng hàng chục triệu đồng/chiếc vào dịp này.

Đáng chú ý, mấy năm gần đây, cứ vào dịp cuối năm, dòng xe Honda SH lại chênh giá khá nhiều so với giá niêm yết. Do các phiên bản của dòng xe ăn khách này luôn rơi vào trình trạng khan hàng nên các đại lý lại được dịp đẩy giá bán cao hơn hàng chục triệu đồng so với giá nhà sản xuất niêm yết.

Thời điểm này, giá xe Honda SH và SH mode tăng chóng mặt, mức chênh tại đại lý khoảng hơn 20 triệu đồng. So với tháng 12/2018, hiện giá của hai mẫu xe này đã tăng thêm 2-4 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Các đại lý tại Hà Nội báo giá mẫu xe tay ga Honda SH ABS 150 là 110-112 triệu đồng, trong khi giá đề xuất là 90 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng so với giá đề xuất.

Còn mẫu Honda SH 125 CBS có giá từ 83-84 triệu đồng, cao hơn 14-15 triệu đồng so với mức giá bán lẻ mà nhà sản xuất đưa ra là 68 triệu đồng.

Tương tự, mẫu Honda SH 125 ABS có giá tại đại lý là 90-91 triệu đồng, trong khi giá đề xuất là 76 triệu đồng, chênh 14-15 triệu đồng. Còn mẫu SH CBS 150 có giá tại đại lý là 100-101 triệu đồng, trong khi giá đề xuất là 82 triệu đồng, chênh 18 triệu đồng.

Càng gần Tết, giá xe máy, đặc biệt là các dòng xe tay ga "hot" tăng rất mạnh.

Cùng với Honda SH, Honda SH Mode cũng là mẫu xe dẫn đầu thị trường về mức chênh so với giá đề xuất. Hiện nay, tại một số đại lý ở Hà Nội, giá bán của Honda SH mode thời trang (thường) có giá bán tại đại lý là 59-60 triệu đồng, chênh 7,5-8,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Còn SH mode thời trang (bản ABS) có giá tại đại lý là 62,5-63 triệu đồng, chênh khoảng 7 triệu đồng với giá đề xuất.

Giá bán của mẫu Honda Air Blade cũng tăng cao. Trong đó, Honda Air Blade 2019 phiên bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey (bản đen mờ) tăng nhiều nhất. Tại một số đại lý, chiếc xe này có giá bán lên tới 52 triệu đồng, trong khi giá đề xuất là 40 triệu đồng. Như vậy, giá thực tế đang chênh 12 triệu đồng so với giá đề xuất.

3 phiên bản còn lại của mẫu Honda Air Blade 2018 là Thể thao, Cao cấp và Từ tính có giá bán lần lượt ở mức là 46 triệu đồng, 48,5 triệu đồng và 49,5 triệu đồng. Mức giá này cao hơn giá đề xuất từ 7,6-8,01 triệu đồng.

Cùng chung xu hướng, một số dòng xe tay ga tầm trung của Honda như Honda Lead, Honda Vision... cũng bị đội giá.

Các phiên bản của mẫu Honda Vision hiện có giá bán dao động từ 34,6-38,3 triệu đồng, chênh từ 4,7-6,4 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Mẫu xe tay ga ăn khách Honda Lead hiện có giá bán dao động từ 42-47 triệu đồng, chênh từ 4,5-7,2 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất.

Như vậy, cứ vào cuối năm, viện lý do thiếu hàng, các đại lý xe máy lại được dịp "làm giá" xe. Muốn có xe đi chơi Tết, người tiêu dùng đành "cắn răng" chịu bị móc túi, còn các hãng thì được dịp thu về lợi nhuận khủng.

Theo Tuấn Dũng

Vietnamnet