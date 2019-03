Chiếc càng tôm hùm khổng lồ: Giá 1 triệu cả nhà ăn đủ

Từ lâu, tôm hùm đã được xem là một trong những món ăn quý tộc, đắt tiền và không thể dễ dàng tìm mua. Có khi bạn phải đi xa cả chục, trăm km để đến biển hay những khu vực chuyên bán hải sản sang chảnh mới tìm mua được tôm hùm.

Loại hải sản này cũng không phải là thứ đồ ăn thường ngày dành cho tất cả mọi người. Chúng thường xuất hiện tại các nhà hàng sang trọng hay các khách sạn 5 sao và được xếp vào những món ăn có giá đắt đỏ bậc nhất.

Tôm hùm khổng lồ được bày bán ở siêu thị Mỹ.

Do đó, khi biết thông tin một chuỗi siêu thị ở Mỹ đang bán những chiếc càng tôm hùm có kích thước khổng lồ “hai tay ôm không xuể” với giá rất rẻ, chỉ khoảng hơn 200.000 đồng/kg, nhiều người đã ngạc nhiên và thích thú.

Đó là chuỗi siêu thị Costo ở California (Mỹ). Dường như, siêu thị này đã may mắn tìm được nguồn cung cấp những con tôm hùm cỡ lớn nên đã thoải mái bán cho khách.

Rất nhiều khách hàng quen thuộc của Costo đã rất ngạc nhiên khi phát hiện những chiếc càng tôm hùm với kích thước cực đại tại khu vực hải sản của hệ thống siêu thị này. Những chiếc càng tôm hùm ở đây nặng trung bình từ 2-7 pound (khoảng 1-3,2 kg), to gấp đôi, thậm chí gấp 3 một nắm tay to. Những chiếc càng tôm hùm khổng lồ này dùng hai tay ôm cũng không xuể. Một chiếc càng tôm to như này chắc phải mấy người ăn mới hết.

Theo thông tin của người bán, để cho ra những chiếc càng to thế này thì con tôm phải nặng từ 15 pound trở lên (khoảng gần 7kg).

Một chiếc càng to gấp đôi, thậm chí gấp 3 một nắm tay to.

Nếu như ở những nhà hàng sang trọng, khách hàng chắc chắn sẽ phải chi rất nhiều tiền mới được thưởng thức món đặc sản hấp dẫn này.

Nhưng ở chuỗi siêu thị Costo, những chiếc càng tôm hùm khổng lồ này lại có giá rẻ khiến người ta phải giật mình. Ở đây, mỗi pound càng tôm có giá là 9,99 USD (khoảng 230 nghìn đồng).

Như vậy, khách hàng sẽ chỉ phải trả khoảng gần 700 nghìn đồng cho chiếc càng nặng khoảng 3 pound (khoảng 1,5kg). Còn đối với những chiếc càng to hơn thì giá có thể tới hơn 1 triệu đồng.

Nhờ bán mặt hàng vô cùng đặc biệt là những chiếc càng tôm hùm khổng lồ với giá rẻ mà gần đây, tên của chuỗi siêu thị Costo đã nổi như cồn.

Những chiếc càng tôm hùm khổng lồ này càng trở nên nổi tiếng trên mạng thông qua trang Instagram. Nhiều khách hàng chụp ảnh “tự sướng” với chiếc càng cua khổng lồ và check-in tại Costo và đăng trên mạng xã hội. Những bài viết bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ hồi tháng 2 vừa qua và đã tạo ra một cơn sốt.

Và chỉ sau vài giây xuất hiện trên mạng xã hội, những chiếc càng tôm hùm này đã thu hút ngay rất nhiều người quan tâm. Nhiều bài đăng trên mạng xã hội về đặc sản càng tôm to khổng lồ rất hấp dẫn khiến ai nhìn cũng muốn được dịp thử ngay.

Chiếc càng to hai tay người ôm không xuể.

Mới đây, blogger có tên @julesfood đã đăng một bài đánh giá về món càng tôm hùm khổng lồ này. Theo đó, sau khi mua được một chiếc càng tôm hùm to, anh làm sạch rồi nướng chín nó trên một vỉ nướng với một ít bơ. Việc khó khăn nhất là làm vỡ phần vỏ cực kỳ cứng bên ngoài để ăn được phần thịt thơm ngon, ngọt bên trong.

Nhưng sau một lúc vật lộn với chiếc càng khổng lồ này, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng bởi phần thịt tôm bên trong rất hấp dẫn. Anh đã lấy được tận 500 gram thịt nguyên ra khỏi cái càng tôm hùm nặng 1,3kg. Khi anh mua nó, chiếc càng được bán với giá 230 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu bán càng tôm hùm cỡ lớn có phạm pháp hay không?

Nếu những chiếc càng tôm này được đóng gói và vận chuyển tới California từ Maine (một tiểu bang trong vùng New England của Mỹ) thì chẳng có gì rắc rối cả. Bởi, từ ăm 2011, các nhà lập pháp tại tiểu bang Maine đã thông qua bộ luật cho phép ngư dân tại đây đánh bắt những con tôm hùm cỡ lớn.

Bên cạnh đó, một nguồn hàng tôm hùm dồi dào ở Mỹ được đến từ Canada. Trung bình, 1% tôm hùm được vận chuyển tới Mỹ từ Canada có kích thước quá khổ, nặng tới 7kg. Thậm chí, con tôm hùm to nhất được ghi nhận có trọng lượng lên tới 20kg.

Theo Hạnh Nguyên

Vietnamnet