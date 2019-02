Bất ngờ sau Tết: Ô tô đồng loạt giảm giá

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, mẫu crossover EcoSport đã được nhiều đại lý của Ford giảm mạnh từ 15-40 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản.

Trong đó, phiên bản bán chạy nhất là 1.5 AT Titanium giảm 40 triệu đồng, kéo giá bán lẻ từ 648 triệu đồng xuống còn 605-610 triệu đồng (tuỳ từng đại lý); còn phiên bản EcoSport 1.0 AT Titanium được giảm 25-30 triệu đồng, kéo giá bán lẻ từ 689 triệu xuống còn 650-655 triệu đồng; các phiên bản còn lại cũng được áp dụng mức giảm từ 15-35 triệu đồng (tùy từng đại lý).

Đây là chính sách riêng của các đại lý. Mặc dù chương trình khuyến mại này đã được áp dụng trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2 tuần, nhưng sau Tết, các đại lý tiếp tục áp dụng nhằm tăng sức hút với người tiêu dùng.

Ngoài chính sách giảm giá, một vài đại lý còn cam kết sẽ tặng thêm một số phụ kiện khi mua EcoSport ngay tại thời điểm này.

Cùng chung xu hướng giảm giá với mẫu crossover EcoSport sau Tết còn có một số mẫu xe của thương hiệu Nissan.

Theo bảng giá xe Nissan tháng 2/2019, không ít mẫu xe được áp dụng mức ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng đầu năm. Trong đó, bộ đôi Nissan X-Trail và Nissan Sunny vẫn giữ nguyên mức giá ưu đãi từ 20-30 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua xe Nissan Navara và Nissan Terra cũng được giảm từ 10-15 triệu đồng và được ưu đãi tặng kèm phụ kiện.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2019, nhiều mẫu xe mang thương hiệu Toyota tiếp tục được đại lý giảm giá sâu, trong đó mức giảm cao nhất lên tới 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, những mẫu xe Toyota lắp ráp trong nước từ năm 2018 có mức giảm mạnh hơn so với xe xuất xưởng trong năm 2019.

Cụ thể, mẫu Toyota Camry sản xuất năm 2018 sẽ giảm từ 25-40 triệu đồng, còn xe xuất xưởng năm 2019 giảm từ 5-30 triệu đồng. Với mẫu Toyota Vios sản xuất năm 2018 được ưu đãi 20-25 triệu đồng, còn xe xuất xưởng năm 2019 ưu đãi 10 triệu đồng. Mẫu Toyota Corolla Altis giảm tới 30 triệu đồng cho các phiên bản xuất xưởng trong năm 2018, 10 triệu đồng với xe sản xuất năm 2019. Mẫu Toyota Innova xuất xưởng năm 2018 được ưu đãi từ 10-32 triệu đồng, 10-30 triệu đồng với xe sản xuất năm 2019.

Bên cạnh những mẫu xe Toyota lắp ráp trong nước một vài mẫu xe Toyota nhập khẩu cũng được ưu đãi sau Tết. Trong đó, mẫu Hiace được giảm mạnh nhất tới 45 triệu đồng, còn mẫu bán tải Toyota Hilux cũng được hạ giá tới 20 triệu đồng. Mẫu Toyota Wigo phiên bản số sàn được ưu đãi giảm giá 5 triệu đồng.

Đặc biệt, mẫu SUV ăn khách của hãng xe Nhật này là Toyota Fortuner phiên bản máy dầu, số sàn sản xuất năm 2018 cũng nhận mức ưu đãi 10 triệu đồng. Theo nhân viên bán hàng của một số đại lý Toyota, mẫu xe này hiện cũng không còn tình trạng "bia kèm lạc" nữa.

Bên cạnh mẫu Toyota Fortuner, một số mẫu xe hút khách khác như Hyundai Santa Fe hay Honda CR-V cũng hạ giá hoặc bán đúng giá niêm yết.

Đơn cử như mẫu Hyundai Santa Fe. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, Santa Fe 2019 xuất hiện hiện tượng “bia kèm lạc”, chênh giá khoảng 100-130 triệu đồng. Sau Tết, giá bán của Hyundai Santa Fe đã giảm nhiệt so với trước Tết nhưng vẫn cao hơn giá đề xuất khoảng 50 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu SUV Honda CR-V cũng không còn tình trạng bán "bia kèm lạc", giá thực tế đã về đúng với giá đề xuất.

Không chỉ ô tô mới, giá ô tô cũ dịp ra Tết cũng giảm nhẹ so với hồi trước Tết. Với những mẫu xe có giá bán cũ khoảng trên 1 tỷ đồng, giá bán giảm khoảng 20 – 50 triệu đồng tùy từng xe. Đối với loại xe cỏ, giá bán khoảng vài trăm triệu đồng giảm từ 10 – 20 triệu đồng so với trước Tết.

Các chuyên gia nhận định, giá xe ô tô sau Tết giảm giá là do nhiều người không còn sốt sắng mua xe như thời điểm trước Tết. Hơn nữa, hiện nay, nguồn cung ô tô trên thị trường dồi dào, nhất là ở mảng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Do đó, sự mất cân đối của cán cân cung - cầu đã được giải quyết, các đại lý sẽ không còn có thể lấy lí do khan hàng để đẩy giá bán xe lên.

Khi nguồn cung ô tô trên thị trường đã vào đà tăng trưởng mạnh, cùng với đó là việc thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN về chỉ còn 0%, thì trong năm 2019, người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội được mua xe giảm giá.

