85 triệu đồng một bình hoa cao hai mét ngày 20/10

Chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu ở quận 1 (TP HCM) cho biết, vừa hoàn thành và giao thành công bình hoa đồng nội giá 85 triệu đồng. Bình hoa này gồm 500 cành phi yến delphinium loại đặc biệt màu xanh, dài trên 1 m, và hoa đuôi chồn nhập khẩu cao khoảng 1,2 m mỗi cành.

Theo chủ cửa hàng hoa trên, bình này cao trên 2 m do 3-4 nghệ nhân chuyên nghiệp hoàn thành. Để vận chuyển, bình hoa cần một xe bán tải và 6 người khiêng. “Một đại gia ở quận 1 đặt mua để dành tặng vợ nhân 20/10. Nó là bình hoa độc đáo nhất năm nay và quy tụ những loại hoa lạ cửa hàng ít khi nhập về Việt Nam”, đại diện cửa hàng này nói.

Bình hoa có chiều cao trên 2m. Ảnh: Flowerbox.

Ngoài ra, cửa hàng cũng đã hoàn thành cặp bình hoa trị giá 132 triệu đồng, trong đó có bình 70 triệu đồng gồm hoa hồng trắng, lan hồ điệp, hoa sao Hà Lan, một số lá nhập nhuộm màu vàng và bạc. Còn bình 62 triệu đồng có hoa Allium và một số loại hoa khác.

Cũng có vài bình hoa “khủng” trị giá 30-40 triệu đồng, chủ một cửa hàng hoa ở quận 3 cho biết, năm nay khách đặt mua sớm. Các đơn hàng từ 1-6 triệu tăng 20% so với mọi năm dù giá hoa nhập khẩu tăng 20-25%, hoa nội địa tăng 10%. “Giá tăng cao nhưng năm nay nhu cầu của thị trường vẫn tốt nên lượng hoa nhập về vẫn tăng gấp rưỡi”, chủ cửa hàng nói.

Tại Hà Nội, chị Phượng, chủ cửa hàng hoa ở Đào Tấn cũng cho biết, năm nay khách đặt hoa sớm. Cả tuần nay cửa hàng chị nhận vài trăm đơn mỗi ngày. Ngoài các loại thông thường, những loại lạ như hoa quả táo, hồng Hà Lan về đến đâu hết đến đó. Đặc biệt, hoa quả táo, quả berry tím từ Hà Lan nửa triệu đồng một cành nhưng vẫn "cháy hàng”.

Hoa berry tím từ Hà Lan.

Đánh giá về thị trường năm nay, các chủ cửa hàng cho biết giá nhập khẩu tăng tới 25%. Nếu năm ngoái hoa hồng nhập khẩu chỉ 80.000 -100.000 đồng một bông thì năm nay lên 120.000 -150.000 đồn. Hoa hồng trong nước loại tuyển chọn cũng tăng 20.000 đồng lên 80.000 đồng một bông.

Theo các thương lái kinh doanh hoa, năm nay thời tiết thiếu thuận lợi nên nguồn cung trong nước không dồi dào như trước. Vì vậy, giá hoa cao và dự báo tăng vào hai ngày sát 20/10.

Ghi nhận tại làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), một cành hoa hồng có giá từ 2.500 đến 3.000 đồng, cao gấp 2,5 lần so với tháng trước và gấp ba lần so cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, giá hoa hồng đỏ tăng đột biến với mức 3.300 – 3.500 đồng một cành (cao hơn ngày thường ba lần). Trong khi đó, các loại hoa hồng khác như hồng vàng, trắng, ánh trăng, cánh sen... cũng dao động 2.500 – 2.800 đồng một cành, tăng 2 đến 2,5 lần so với cùng kỳ.

Theo Thi Hà



VnExpress