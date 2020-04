Vừa khoe que thử thai 2 vạch, chồng "chơi lớn" tặng hẳn sổ tiết kiệm 5 tỷ nhưng tôi bàng hoàng vì tờ giấy đính kèm

Đúng như dự kiến, Dương gọi đến ngay lập tức sau khi tôi gửi đi hình ảnh que thử thai 2 vạch đỏ chóe. Tôi biết anh cũng vui mừng và hạnh phúc, 2 vợ chồng đã mong chờ điều này từ lâu rồi.

Tôi vờ bình thản nhấc máy, ở đầu dây bên kia anh không giấu nổi niềm vui, tỏ ra vô cùng phấn khích. Và nếu như không phải tôi ngăn lại thì Dương đã đòi bỏ việc ở công ty để về nhà rồi. Cuối cùng, anh cũng bị thuyết phục và ngọt ngào hỏi: "Linh, tối nay anh đưa em ra ngoài nhé. Ở nhà nghỉ ngơi đi, 6h30 anh sẽ đón em dưới sảnh".

Dương đẹp trai, con nhà giàu, lại cực kì chiều vợ. Dù chúng tôi gặp nhau ở bar, hẹn hò có hơn 2 tháng thì cưới nhưng cuộc sống hôn nhân lại hạnh phúc hơn tôi tưởng. Gần nửa năm chung sống, chúng tôi hiếm khi xảy ra xích mích gì, hòa hợp trong mọi thứ từ chuyện chăn gối, sở thích ăn uống, du lịch…

Bạn bè hay nhìn chúng tôi với vẻ ngưỡng mộ. Dương thì được gọi với đủ mỹ từ kiểu "chồng nhà người ta", "anh chồng quốc dân", "anh chồng lý tưởng"…

Và giờ 1 đứa trẻ xuất hiện, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ càng trở nên viên mãn. Đó là điều mà bố mẹ 2 bên đã mong từ rất lâu.

Cả ngày hôm đó, tôi quanh quẩn ở nhà tìm đặt mua một số loại sách thai giáo rồi nuôi, dạy con trên mạng. Tham khảo cả các địa chỉ khám phụ sản uy tín ở Hà Nội và ti tỉ những kinh nghiệm từ các mẹ đi trước. Cứ đặt tay vào bụng tôi thấy thật sự hạnh phúc, vậy là mình cũng sắp được làm mẹ.

Sắp tới giờ hẹn với Dương, tôi chuẩn bị váy áo điệu đà, make-up nhẹ rồi tung tăng xuống sảnh chờ chồng chở đi ăn. Cả buổi tối diễn ra cực kì lãng mạn y như ngày còn yêu.

Nhưng trước khi trở về, Dương tặng tôi một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 tỷ. Tôi vô cùng sửng sốt. Dù bố mẹ chồng giàu thật, Dương lương cũng cao, nhưng con số 5 tỷ này vẫn quá lớn! Tôi chưa bao giờ nghĩ anh có nhiều như thế, và giờ lại còn trao cho tôi nữa!

Đang ngập tràn xúc động, Dương bỗng rút ra thêm 1 tờ giấy nữa, đầy bối rối. Anh ấp úng mãi mới nói thành câu gãy gọn: "Linh này, anh nghĩ trước sau gì cũng phải nói, chi bằng để em biết sớm. Số tiền này là của em và con… Anh… anh…"

Không hiểu sao tôi lại có chút hoang mang. Nhìn bộ dạng ấp úng không nói lên lời của Dương rất đáng ngờ. Có phải anh làm gì nên tội rồi không? Kiểu như có con riêng ở ngoài, hay trót ngoại tình?

Nói không nên lời, Dương đành rút ra 1 tờ giấy. Là đơn ly hôn! Anh cầm tay tôi, lấy hết can đảm nói 1 lèo: "Anh xin lỗi. Anh đã hứa với bố mẹ sẽ kết hôn, sinh con. Sau đó họ sẽ để anh tự do làm gì anh muốn. Anh xin lỗi em lần nữa, anh không có tình cảm với phụ nữ. Nhưng suốt thời gian chung sống với em, anh cũng đã hạnh phúc. Anh mong em và con sống tốt, anh vẫn sẽ là bố và có trách nhiệm. Nhưng anh muốn được tự do vì có người vẫn đang chờ anh…"

Tôi bàng hoàng trước những gì tai nghe, mắt thấy. Hóa ra, mọi chuyện bố mẹ chồng tôi cũng đã biết, chỉ mình tôi không hay. Tôi đau khổ khi bị phản bội và lừa dối, nhưng hơn hết, tôi không biết tương lai mình sẽ như thế nào.

