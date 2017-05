Vợ lúc nào cũng muốn tôi phải như "chồng người ta"

Cô ấy liên tục so sánh, chồng người ta thế này, chồng người ta thế kia, còn chồng mình thì chẳng được điểm gì… (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ cưới nhau cũng được hơn 10 năm, chúng tôi yêu nhau rồi đi đến hôn nhân chứ chẳng bị ai ép buộc gì cả.

Ngày còn yêu, chúng tôi bị bố mẹ hai bên ngăn cấm, bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có của, con gái lấy về sẽ vất vả, còn bố mẹ tôi thì lại cho rằng nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau quá xa, lấy nhau về đi lại vất vả giữ hai bên nội- ngoại.

Chịu sự phản đối của gia đình hai bên, tôi đã định bỏ cuộc, nhưng vợ yêu tôi, cô ấy nhất quyết không bỏ cuộc và chúng tôi đã thuyết phục được hai bên gia đình làm đám cưới.

Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con, cuộc sống tuy vẫn còn vất vả, nhưng chúng tôi cũng đã có nhà riêng, công việc ổn định, thu nhập khong cao nhưng mỗi tháng hai vợ chồng cũng kiếm được 30 triệu, trừ ăn tiêu đi, còn giữ lại được khoảng 10 triệu. Tôi thấy như vậy là quá ổn.

Nhưng vợ thì chưa bao giờ cảm thấy hài lòng, khi thu nhập của tôi được 5 triệu, thì cô ấy so sánh với những người được 10 triệu một tháng, đến khi thu nhập của tôi được 10 triệu, thì cô ấy lại so với người được 15, 20 triệu mỗi tháng và bây giờ thu nhập của tôi được 20 triệu thì cô ấy lại so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng.

Cô ấy thường xuyên phàn nàn với tôi, vợ cái A, cái B ở cơ quan, vừa kiếm ra nhiều tiền, lại vừa yêu chiều vợ. Đi công tác, mua cho vợ những chiếc khăn quàng cả chục triệu đồng,…

Lên facebook, thấy thiên hạ khoe chồng hôm nay nấu cơm ngon, vợ cũng mở cho tôi xem rồi đay nghiến tôi, sao không được như chồng người ta. Hay thấy chị đồng nghiệp được chồng làm thơ tặng, vợ cũng lại sưng xỉa lên với tôi, tại sao anh không lãng mạn như họ, tại sao anh khô khan và buồn tẻ thế.

Tôi thu nhập 20 triệu đồng/ tháng, làm được đồng nào nộp hết cho vợ, có thời gian là chơi với con, phụ vợ cơm nước, nhưng chẳng khi nào vợ nhìn thấy những điểm tốt của tôi, suốt ngày chỉ so sánh và ca thán, tại sao tôi không được như chồng người ta?.

Theo Thịnh/Báo Đất Việt