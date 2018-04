Sững sờ mẹ chồng treo biển bán ngôi nhà do hai vợ chồng chắt bóp, xây dựng

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, do xác định không theo con đường học hành lâu dài nên tôi rẽ ngang, xin vào làm công nhân may ở xí nghiệp gần nhà. Chồng tôi là bạn học cùng cấp ba, anh cũng không cố lên theo việc học hành chính quy mà nghỉ ở nhà buôn bán theo nghiệp gia đình và giúp đỡ bố mẹ.Nhà bố mẹ chồng tôi có hai mảnh đất, một mảnh 500 m2 hiện tại họ đang an cư lạc nghiệp, mảnh còn lại mua tích trữ để đó.

Tôi không ngờ đã bị một vố đau của mẹ chồng (Ảnh minh họa IT)

Hồi còn yêu đương, tôi đến nhà bố mẹ chồng tương lai chơi, hai bác vẫn trò chuyện sau này để lại mảnh đất dự trữ đó cho Hải, chồng tôi. Gia đình họ có hai con trai, em trai chồng xác định ở chung cùng bố mẹ trên diện tích nhà ở rộng lớn hiện tại. Người yêu tôi giỏi ăn nói buôn bán.

Từ hồi còn đang là học sinh, ngoài giờ học anh đã phụ giúp bố mẹ kinh doanh, thu được không ít tiền lời từ việc bán hàng đồ điện gia dụng - mặt hàng kinh doanh chính của gia đình. Hai bác nói, tiền mua mảnh đất dự trữ có công lớn từ duyên buôn bán của anh, đương nhiên phần phúc lợi vợ chồng tôi xứng đáng được hưởng sau này.

Tôi và Hải cưới nhau, sinh liền tù tì ba nhóc. Thời gian đầu chúng tôi tạm thời ở cùng bố mẹ anh. Mức thu nhập của hai vợ chồng với chi phí sinh hoạt hằng ngày đội lên cộng với con nhỏ càng làm chúng tôi bấn loạn. Mâu thuẫn phát sinh khi nhiều thế hệ ở chung nhà khiến các thành viên đã không ít lần phải tiến hành họp gia đình.

Mẹ chồng nói, vợ chồng tôi có bao nhiêu tiền tích lũy đem ra mà xây nhà ở riêng, trên mảnh đất lâu nay mua để đó.Tôi mừng rơn, bàn với chồng vay mượn thêm, huy động cả tiền bên nhà bố mẹ đẻ, cốt hai vợ chồng có chốn đi về, có cơ ngơi riêng sau này.

Sau một thời gian dài "thắt lưng buộc bụng", căn nhà ba tầng mặt tiền được dựng lên trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng. Nhưng ở đời, đem tài sản ra "làm mồi nhử" mới biết thực hư lòng người. Bấy lâu nay mảnh đất để không, chẳng ai ngó ngàng tới thì mọi chuyện yên ấm.

Từ khi ngôi nhà mới khang trang mọc lên, cộng với tuyến đường chạy qua ngôi nhà mới được mở rộng và quy hoạch khiến mảnh đất mặt tiền trở nên tăng giá chóng mặt. Mẹ chồng viện lý do, em chồng "ghen" không chịu chấp nhận việc anh ruột và chị dâu "bỗng nhiên" sở hữu tiền tỉ trong tay nên cương quyết đòi bán nhà.

Khổ nỗi mảnh đất vợ chồng tôi xây cất ngôi nhà mới, trước đó bố mẹ chồng nói miệng cho không nhưng không kèm văn bản giấy tờ. Chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên bố chồng nên giờ chúng tôi lâm vào tình cảnh điêu đứng. Mẹ chồng treo biển bán nhà ngay trên ngôi nhà vợ chồng tôi đang an cư lạc nghiệp.

Bà mẹ chồng ra giá ngôi nhà quá cao khiến một thời gian dài, ngôi nhà chỉ dừng ở tình trạng rao bán chứ chưa ai dám mua. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày bà ra quyết định, chúng tôi vẫn ở ngôi nhà đó, chờ chủ mới dọn về thì tính chuyển đi.

Vợ chồng tôi lâm vào cảnh cơ ngơi của mình tự dưng thành tay trắng, tiền nong vay mượn xây nhà chưa trả xong, giờ sống trong ngôi nhà lẽ ra là của mình mà nơm nớp lo sợ, còn hơn cảnh đi ở thuê. Ngôi nhà với diện tích 500m2 xây dựng đã lâu hiện bố mẹ chồng đang ở giờ xuống cấp nghiêm trọng.

Khi họp gia đình bàn về việc xây cất lại ngôi nhà, mẹ chồng ra quyết định hai anh em trai, mỗi người phải đóng góp số tiền là 200 triệu, cộng thêm số tiền ông bà tích lũy được trong thời gian dài mới đủ kinh phí xây nhà mới.

Tôi cương quyết không chịu, với lý do em trai chồng ở ngôi nhà đó lâu dài, đóng góp số tiền lớn là hợp lý, coi như tự bỏ tiền ra xây nhà cho vợ chồng chú ấy sau này.

Vợ chồng tôi đã ra ở riêng, tiền vay mượn xây nhà mới còn chưa trả hết, giờ lại phải gồng gánh thêm chi phí xây nhà cho bố mẹ chồng và em chồng, đó là điều bất hợp lý. Thế là mẹ chồng nổi xung lên, nói tôi là đứa con dâu tham lam không biết điều.

Họ nói sẽ cương quyết bằng mọi giá bán ngôi nhà chúng tôi đang ở bằng được, kể cả hạ giá xuống còn một nửa. Họ sẽ trả lại tiền xây nhà cho chúng tôi, số còn lại là "phần của họ" nên sẽ thu về gửi ngân hàng.

Tôi chết lặng trước sự nhẫn tâm của gia đình chồng. Họ có tiền có của trong tay nhưng đang tâm dồn vợ chồng tôi và ba đứa cháu ruột của họ ra đường.

Tôi chỉ không hiểu nổi chồng. Khiếu ăn nói thuyết phục khách trong làm ăn buôn bán trước đây đâu? Giờ là lúc cần lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho vợ con thì chỉ ngồi im thin thít, vâng dạ theo sự sắp đặt của mẹ. Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi gia đình trong tình cảnh trớ trêu hiện tại?

Theo Thảo Nhi/Dân Việt