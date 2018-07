Sống với chồng 3 tháng, tôi đã hiểu vì sao vợ cũ của anh đòi ly hôn khi đã có chung một đứa con

Tôi và chồng đến với nhau khi tuổi không còn trẻ. Bản thân anh cũng đã có một đời vợ và một đứa con trai. Sống với nhau được vài năm thì họ chia tay. Nghe nói nguyên do vì nhu cầu sinh lý của anh cao quá nên vợ cũ anh chịu không nổi. Nhưng anh lại phủ nhận lý do này mà nói do vợ cũ anh hỗn, sống với bố mẹ chồng không hợp nên mâu thuẫn. Khi đó tôi còn yêu anh nên nghe lời giải thích của anh.

Yêu nhau được hơn một năm, anh vẫn hết sức nâng niu tôi. Anh không đòi hỏi tôi chuyện đó. Nhiều khi tôi hỏi, anh nói anh sợ nếu chúng tôi không đến được với nhau thì tôi sẽ khổ cả đời. Cũng vì những lời ấy mà tôi càng yêu và tin anh nhiều hơn. Một người đàn ông biết kiềm chế như thế thì không thể bức vợ chuyện ấy nếu cô ấy không muốn được.

Hiện tại, tôi đã hết sức chịu đựng chính chồng mình rồi. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, chúng tôi nhanh chóng có cuộc sống riêng tư vì chồng tôi đã có nhà sẵn. Tôi cũng không phải làm dâu nhưng cuộc sống hôn nhân lại mệt mỏi vì chuyện khác.

Đêm tân hôn, khi biết tôi còn trinh, chồng tôi đã tỏ ra khó chịu. Vì là lần đầu tiên nên tôi lúng túng, chẳng biết phải làm gì, còn xấu hổ không cho anh mở đèn ngủ. Chật vật một lúc lâu mà tôi vẫn không mạnh dạn được, anh còn bực tức bỏ đi tắm.

Ngày hôm sau, anh đem về cho tôi một xấp đĩa. Tối, trước khi đi ngủ, anh mở cho tôi xem. Tôi hoảng hốt khi thấy đó là phim đen. Nhưng anh bắt tôi phải xem để còn biết cách chiều chồng chuyện ấy.

Rồi anh bắt tôi phải thực hành theo như trong phim. Tôi ngượng ngùng, xấu hổ, anh còn lớn tiếng mắng chửi tôi là loại đàn bà ngu ngốc, đến chuyện đó còn phải chờ chồng chỉ bảo. Anh còn gằn giọng bảo tôi là gái già cũng đúng, ngay cả chuyện bản năng cũng không biết. Tôi bất ngờ khi chính miệng người đàn ông tôi yêu thương thốt ra những lời đầy xúc phạm đó.

Anh còn gằn giọng bảo tôi là gái già cũng đúng, ngay cả chuyện bản năng cũng không biết. (Ảnh minh họa)

Sau khi xong việc, chồng tôi lại lăn ra ngủ mà không hề đoái hoài đến cảm xúc của tôi. Vào phòng tắm, tôi chỉ thấy nhục nhã mà không cảm nhận được tình cảm của anh nữa. Tôi cứ thế đứng khóc trong ấy.

Hiện tại tôi làm vợ anh đã được 3 tháng. Chỉ ngần ấy thời gian thôi nhưng tôi đã biết được sự thật việc vợ cũ của anh quyết định ly hôn. Bởi tôi cũng đang trải qua những ngày tháng như thế.

Chồng tôi nhu cầu sinh lý cao nên không cần biết vợ khỏe hay mệt mà luôn đòi hỏi. Có những đêm tôi chỉ muốn ngủ yên nhưng anh không để tôi yên. Tôi bực dọc đẩy anh ra, anh liền nói sẽ đi bóc bánh nếu tôi không chiều. Thật sự tôi bắt đầu cảm thấy sợ khi đêm về. Nhưng không lẽ tôi lại ly hôn khi mới kết hôn chỉ được vài tháng sao? Giờ tôi nên làm gì đây?

Theo Helino