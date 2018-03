Em chồng tệ bạc khiến chúng tôi chẳng được về quê thắp hương cho tổ tiên

Tôi là một người đàn bà khổ hạnh, sống một đời vì chồng con nhưng không được an vui lúc về già vì gia đình chồng quá tham lam. Vợ chồng tôi đã có với nhau 5 mặt con, các con có công ăn việc làm, gia đình ổn định. Chúng tôi cố gắng làm ăn nên cũng có được chút của cải gồm 2 căn nhà ở thành phố, tuy không sung túc nhưng vẫn đủ dùng. Chồng tôi suốt ngần ấy năm không phụ vợ, làm được ra bao nhiêu lại lén gửi về quê cho em. Em chồng luôn nghĩ ra mọi lý do để chồng tôi gửi tiền về, nào là vợ sinh non ốm yếu cần thuê người chăm sóc, nào là dột nóc lấp ao...

Bố mẹ chồng mất sớm, chồng tôi cũng lên phố lập nghiệp nên nhà cho em trai ở từ khi anh lên phố. Em chồng tự ý ra xã cấp giấy chủ quyền sở hữu - sổ đỏ, mà không hỏi ý kiến chồng tôi. Chồng tôi sau nhiều năm xa quê, lúc về già lại muốn về quê sống an yên; em chồng không chịu, cầm chổi đuổi đánh anh, không để vào nhà thắp nhang cho ông bà. Thật sự tôi rất giận, không ngờ em chồng tệ bạc như thế. Giờ tôi chỉ biết suy tính sao cho các con để chúng không bị thiệt thòi nếu lại có những tranh chấp khác. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

