Chồng mua điện thoại đời mới dù tôi phản đối

Chồng tôi đã 35 tuổi, là trụ cột kinh tế chính của gia đình, còn tôi cũng đi làm nhưng mức lương thấp, chỉ dao động 4-5 triệu đồng mỗi tháng. Bình thường, hàng tháng chồng sẽ trích khoảng 4 triệu đồng trong 9 triệu đồng tiền lương để đưa cho tôi, phần còn lại anh giữ để chi tiêu riêng. Tuy nhiên, mấy bữa trước nhà tôi bị hỏng máy giặt nên tôi đang có ý góp tiền để mua máy giặt mới. Trong lúc đó, chồng hỏi ý kiến tôi về chuyện anh thay điện thoại đời mới để chơi game, tôi không đồng ý, bảo cần tiết kiệm tiền để mua máy giặt thì hơn.

Đến hôm qua, chồng đã mua điện thoại mới và chúng tôi cãi nhau. Anh nói tôi không có quyền can thiệp vào việc anh sử dụng tiền của anh vào mục đích gì. Cuối cùng, anh quyết chỉ đưa cho tôi 3 triệu đồng để chi trả sinh hoạt phí và nuôi con. Tôi rất bức xúc, tôi vốn là người hi sinh, chịu nhịn trong nhà, mọi việc nhà hầu như đều do tôi làm còn anh chẳng mấy khi góp công vào việc nhà cửa, chăm con. Bây giờ, anh ta lại còn tự ý bớt sinh hoạt phí, tôi không biết phải xoay xở thế nào? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao