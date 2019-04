Vì bỏ qua vi chất này mà nhiều cha mẹ khiến con học tập kém, giảm thông minh

Trẻ thiếu máu do lười ăn rau

Vừa qua, bệnh nhi N.T.K.O, 7 tuổi (Yên Mỹ, Hưng Yên) đến khám với lý do hoa mắt chóng mặt, đau nhức 2 bên thái dương, biếng ăn, ngủ không ngon giấc trong vòng một tháng gần đây. Vào viện, bác sỹ đã chẩn đoán bé O bị thiếu máu.

ThS.BS Trần Tuấn Anh - Chuyên khoa Nhi, BVĐK Medlatec cho biết, khi bệnh nhân đến khám với triệu chứng lâm sàng đã cho bệnh nhân làm các xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả cho thấy: Lượng huyết sắc tố: 10,6 g/dL, tức có giảm so với bình thường là 12,0 -15,5g/dL; Thể tích khối hồng cầu: 35,2%, tức có giảm so với bình thường là 37 - 42%; Sắt huyết thanh: 7,14 µmol/L, tức có giảm so với giá trị bình thường là 9.00 - 30.40 µmol/L. Gia đình bé cho biết, bé không có tiền sử chảy máu, mất máu, nhưng có thói quen không ăn rau từ nhỏ và rất ít khi ăn hoa quả.

BS Trần Tuấn Anh khám cho bệnh nhân

Theo Tổ chức Y tế thế giới, được coi là thiếu máu khi: Hb dưới 100g/l ở trẻ 6 tháng đến 6 tuổi; Hb dưới 120g/l ở trẻ từ 7 – 14 tuổi. Nguyên nhân gây thiếu máu có rất nhiều, loại thiếu máu hay gặp nhất là thiếu máu dinh dưỡng do thiếu nguyên liệu tạo máu như sắt, vitamin B12, đồng, axit folic… trong đó sắt là phổ biến. Ngoài ra, còn do bất thường của cơ quan tạo máu, do mất máu (Chấn thương, chảy máu cam,…), mắc bệnh tan máu do bệnh huyết cầu tố, bệnh của màng hồng cầu, tan máu tự miễn...

Đối với trường hợp bé O, BS Tuấn Anh cho biết là thiếu máu do thiếu sắt, đây là nguyên nhân hay gặp nhất ở trẻ em. Trẻ thiếu máu dẫn đến chậm phát triển về thể chất, trí tuệ, khiến trẻ thấp còi, trí thông minh kém, học tập kém, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực trong tương lai và sự phát triển của đất nước.

Dấu hiệu nhận biết trẻ thiếu máu

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai), biểu hiện của thiếu máu, thiếu sắt khá chung chung hay gặp ở nhiều bệnh khác nhau nên thường bị nhầm với các bệnh khác. Mọi người cũng dễ dàng bỏ qua. Nhiều trẻ chỉ được phát hiện bệnh khi đến bệnh viện khám do một bệnh khác.

Trẻ thiếu máu nhẹ, biểu hiện chỉ là da hơi xanh, niêm mạc nhợt, mắt nhợt. Nặng thì da xanh nhiều, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, không chịu chơi, quấy khóc kéo dài, chậm tăng cân đặc biệt ở trẻ dưới 2 tuổi. Để phát hiện bệnh, mọi người chỉ cần làm xét nghiệm máu đơn giản.

Điều sai lầm mà không ít gia đình gặp phải là cứ cho ăn nhiều sẽ không lo thiếu máu, thiếu sắt. Thực tế nhiều trường hợp cho ăn rất đầy đủ, trẻ ăn nhiều mà vẫn bị thiếu do sự hấp thu, tiếp hóa của trẻ không tốt. Ăn đủ nhưng cần tính theo nhu cầu từng lứa tuổi, cân nặng… Có trẻ ăn đủ lượng thịt nhưng lượng rau, củ quả lại không cân đối làm ảnh hưởng việc hấp thụ sắt.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ thiếu máu dinh dưỡng?

Cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, cung cấp cân đối lượng rau quả cho trẻ để phòng thiếu máu. ảnh minh họa

Để phòng tránh thiếu máu cho trẻ, các chuyên gia khuyến cáo bằng cách xây dựng thực đơn ăn uống phong phú, khoa học như sau:

- Bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều sắt như: Gan, tim, bầu dục, trứng, thịt, cá, tôm, cua, đậu, đỗ, lạc vừng, rau xanh và quả chín,… vào khẩu phần ăn của trẻ;

- Tăng cường cho trẻ ăn các loại rau quả có chứa nhiều vitamin C: Cam, quýt, chuối, đu đủ, rau ngót, rau muống để hỗ trợ hấp thu sắt;

- Để phòng thiếu máu, ngoài chế độ ăn cha mẹ cần cho trẻ uống các chế phẩm có chứa sắt khi có chỉ định của bác sĩ.

- Thiếu máu do nhiều nguyên nhân, đối với các trường hợp thiếu máu nặng cần đến bệnh viện uy tín để truyền máu và điều trị theo phác đồ phù hợp.

P.Thuận