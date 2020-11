Ung thư vòm họng hay bị nhầm với cảm cúm: BS nhắc có dấu hiệu này 1 tuần không khỏi thì phải khám

Ù tai đi khám phát hiện ung thư

Bệnh nhân Nguyễn Văn B., Nam, 50 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa An Việt với lý do: ù tai kéo dài và có hạch vùng góc hàm trái. Bệnh nhân được nội soi và phát hiện khối u chiếm toàn bộ vòm mũi họng sần sùi tăng sinh mạch máu. Xét nghiệm giải phẫu bệnh chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn muộn.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện An Việt, Hà Nội cho biết ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính, một trong 10 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam. Nếu phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị khỏi bằng các can thiệp y tế như xạ trị, hóa trị.

PGS An nội soi mũi họng cho bệnh nhân

PGS An chia sẻ bà từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân có dấu hiệu ngạt mũi 1 bên lâu ngày tưởng mắc cảm cúm thông thường nhưng khi nội soi vòm mũi họng phát hiện có sùi loét ở vòm mũi họng.

Khi sinh thiết bệnh nhân bị ung thư vòm mũi họng. Theo hồi cứu các ca bệnh đến khám và được chẩn đoán ung thư vòm mũi họng đều có tiền sử nghẹt mũi, ù tai hay có tiếng ve trong tai. Khi giới thiệu bệnh nhân đi khám chuyên sâu thì đều là ung thư vòm mũi họng.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vòm mũi họng đó là người thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, tia phóng xạ, cao su, nhựa tổng hợp.

Người có tiền sử hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, sử dụng chất kích thích. Ung thư này cũng có tính di tuyền nên những người có tiền sử người thân trong gia đình (cha/mẹ/anh chị em) bị ung thư vòm họng sẽ có nguy cơ mắc cao hơn.

Dấu hiệu cần đi khám

PGS Ngô Thanh Tùng – Bệnh viện K Trung ương cũng chia sẻ, hiện nay Việt Nam nằm ở môi trường nhiệt đới nên những bệnh vùng tai mũi họng thông thường thậm chí ung thư vẫn có thể xảy ra.

Cơ thể có cấu trúc hoàn chỉnh, khi có bất kỳ tác nhân nào tác động đến thì cơ thể tự điều chỉnh. Khi cơ thể không điều chỉnh được sẽ gây các triệu chứng khó chịu. Vùng tai mũi họng là cửa ngõ của cơ thể từ tiếp xúc với không khí, các yếu tố độc hại rồi ăn uống.

Những chất không tốt có hại cho cơ thể đều tiếp xúc với vùng tai mũi họng đầu tiên nên khi có triệu chứng của vùng tai mũi họng sau 1 tuần không cải thiện cần đi khám bác sĩ để tìm ra bệnh sớm.

Vùng hầu họng từ đáy sọ tới vùng cổ. Vùng vòm hầu ở đằng sau mũi đây là vùng rất kín và khi khám hay bị bỏ sót. Nhiều người đi khám phát hiện không ra nếu bác sĩ không có chuyên môn có thể bỏ sót ở giai đoạn sớm.

Dấu hiệu ung thư mũi họng

Bởi vì, dấu hiệu ung thư vòm họng ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tai mũi họng. Vì vậy, PGS An cho rằng người bệnh cần khám chuyên khoa để bác sĩ có thể phát hiện sớm.

Các triệu chứng báo hiệu sớm:

+ Đau đầu

+ Ù tai một bên

+ Ngạt mũi một bên

+ Có hạch ở cổ

+ Khạc ra máu hoặc chảy máu cam nếu ở giai đoạn muộn hơn.

Khám tầm soát ung thư vòm mũi họng tầm soát, theo PGS An chỉ cần nội soi đưa ống vào vòm xem vòm có nhẵn hay không.

Hiện nay người ta tìm ra virus Epstein-Barr gây ung thư vòm mũi họng. Về nguyên tắc, virus EBV có thể lây lan như viêm gan virus B, C… con đường lây có qua dịch tiết (nước bọt) khi hôn, ăn uống chung. Không phải tất cả các trường hợp có virus EBV đều có thể tiến triển thành ung thư.

Vì vậy, PGS An cho rằng người dân có thể xét nghiệm huyết thanh xem có virus Epstein-Barr này hay không thì sàng lọc ung thư vòm mũi họng tốt hơn.

Để phòng ung thư vòm mũi họng, cách tốt nhất là không hút thuốc lá và tránh hút thuốc lá thụ động… Ngoài ra, những người làm trong môi trường ô nhiễm cần sử dụng bảo hộ lao động cho các nghề nghiệp phơi nhiễm với các chất gây ung thư, tránh hít khói nhang.

N.Anh