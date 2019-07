Tư thế nằm nào tốt nhất cho người bị trào ngược dạ dày thực quản?

GS Đào Văn Long - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân của hiện tượng trào ngược về đêm là do khi nằm ngủ, ở một số người, dịch dạ dày bài tiết nhiều hơn, có thể kết hợp thêm với rối loạn nhu động của dạ dày – thực quản khiến dịch vị dễ dàng bị đẩy lên thực quản gây ra phản ứng ho, đau rát, thậm chí ngưng thở khi ngủ.

Những tư thế nằm ngủ tốt cho người bị trào ngược dạ dày

Tư thế nằm ngửa:

- Nằm ngửa là một tư thế ngủ tốt cho những người bị bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có trào ngược dạ dày.

- Nằm ngửa kèm gối cao đầu giúp dạ dày nằm thấp hơn thực quản, hạn chế khả năng acid dạ dày hay thực phẩm không bị trào ngược.

- Những trường hợp bị trào ngược nặng về đêm, cách tốt nhất là kê 2 chân giường phía trên lên cao 25-30cm. Đây là phương pháp được y học xác nhận là có hiệu quả trong việc góp phần hạn chế trào ngược.

- Ngoài ra, nằm ngửa giúp cột sống được duỗi thẳng, giúp giảm đau từ các vết thương, vết đau, các chấn thương hoặc bệnh mãn tính đang có trên cơ thể.

Tư thế nằm nghiêng sang trái:

- Đây là tư thế được khuyên nên áp dụng đối với người gặp bệnh lý trào ngược dạ dày vì lúc này, dạ dày và tuyến tụy được giữ ở vị trí tự nhiên thấp hơn thực quản, giúp ngăn ngừa được sự trào ngược hiệu quả.

- Nằm nghiêng bên trái giúp quá trình vận chuyển chất thải từ ruột non vào ruột già thông qua van hồi manh tràng diễn ra dễ dàng hơn, hạn chế các rối loạn của hệ tiêu hóa.

- Nằm nghiêng bên trái cũng góp phần hạn chế chứng trào ngược của acid dạ dày lên thực quản - nguyên nhân gây ra chứng ợ nóng.

- Bên cạnh đó, ngủ nghiêng bên trái còn có những lợi ích khác cho sức khỏe như giảm hiện tượng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ. Từ đó cải thiện giấc ngủ một cách hiệu quả hơn.

Theo GS Đào Văn Long, bệnh nhân không nên nằm úp, nhất là đối với người bị thừa cân, béo phì. Vì việc tạo áp lực lên dạ dày có thể đưa acid hoặc thức ăn trào ngược lên thực quản; Hạn chế nằm nghiêng quay về bên phải. Bởi tư thế này có nguy cơ làm tăng trào ngược dịch vị dạ dày, gây ra hiện tượng ợ nóng, ợ chua trong khi ngủ.

Người bệnh không nên ăn tối muộn, thời gian bữa ăn tối cách giờ đi ngủ ít nhất 3 tiếng; Vận động nhẹ sau ăn để giúp tiêu hóa thức ăn, giảm gánh nặng cho dạ dày phải làm việc vào ban đêm; Duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya.

Dấu hiệu trào ngược dạ dày

- Ợ hơi, ợ nóng, ợ chua

Ợ hơi thường xuyên là dấu hiệu bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Ợ nóng là cảm giác nóng rát từ dạ dày (vùng thượng vị), dưới xương ức lan lên cổ.

Ợ chua thường đi kèm với ợ hơi và ợ nóng, để lại vị chua trong miệng.

Các triệu chứng trên thường xuất hiện khi ăn no, khi đầy bụng khó tiêu, nằm ngủ, nhất là vào ban đêm.

- Buồn nôn, nôn

Sự trào ngược của acid vào họng hoặc miệng, kích thích họng miệng gây cảm giác buồn nôn. Tình trạng này có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào nhưng thường nặng nhất vào ban đêm do tư thế khi ngủ và khi hệ thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh mẽ hơn.

- Đau tức ngực thượng vị

Bạn có thể có cảm giác bị đè ép, thắt ở ngực, xuyên ra sau lưng và cánh tay. Cần tránh nhầm lẫn với các bệnh tim mạch và bệnh phổi khi có cùng triệu chứng.

- Khó nuốt

Trào ngược dạ dày thực quản với tần suất lớn gây phù nề, sưng tấy, làm thu hẹp đường kính thực quản. Vì thế người bệnh có cảm giác khó nuốt, vướng ở cổ.

- Khản giọng và ho

Do dây thanh quản bị tổn thương khi tiếp xúc với acid dạ dày. Người bệnh trào ngược dạ dày sẽ bị khản giọng do dây thanh phù nề, khó nói và lâu ngày thành ho do dịch viêm chảy xuống thanh phế quản.

- Miệng tiết nhiều nước bọt

Miệng tiết nhiều nước bọt là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể ở vùng miệng nhằm trung hòa bớt lượng acid trào lên...