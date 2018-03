Sóng điện thoại có gây ung thư không? 2 nghiên cứu mới nhất của Mỹ hé lộ câu trả lời

Tuy nhiên, vừa rồi chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố hai nghiên cứu mới được thực hiện trên chuột vào ngày 2/2/2018, kết quả cuộc nghiên cứu có thể hé lộ phần nào cho câu trả hỏi trên.

Nếu sóng điện thoại gây ra bất kỳ nguy cơ nào đến với sức khỏe, thì mức độ nguy cơ chỉ ở mức rất thấp.

Các câu hỏi về an toàn khi sử dụng điện thoại di động đã thu hút được sự quan tâm rất nhiều của công chúng và tranh luận giữa các nhà khoa học trong nhiều năm qua, bên cạnh những chiếc điện thoại di động đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.

Hai nghiên cứu về tác động của loại tia xạ mà điện thoại phát ra, được tiến hành trong hơn 10 năm và trị giá khoảng 25 triệu đô la, được coi là lớn nhất cho đến thời điểm này.

Ý kiến của các nhà nghiên cứu liên quan

Ở loài chuột, các nghiên cứu đã tiến hành nhiều thử nghiệm để tìm hiểu mối liên quan giữa các khối u trong tim với sự tiếp xúc tia xạ ở mức độ cao từ điện thoại.

Nhưng kết quả thử nghiệm không ghi nhận được bất kì sự liên quan nào ở bất kỳ con chuột nào.

Tiến sĩ John Bucher, nhà khoa học đang làm việc tại chương trình độc tính quốc gia Hoa Kỳ (the National Toxicology Program), trong một cuộc họp báo qua điện thoại, ông cho biết:

Loài chuột thử nghiệm trong cuộc nghiên cứu đã được cho tiếp xúc với tia xạ 9 tiếng mỗi ngày trong vòng hai năm, nhiều hơn mức độ tiếp xúc với tia xạ của những người được xem là sử dụng nhiều điện thoại.

Với kết quả này, theo như ông nói, sẽ không khiến ông phải thay đổi thói quen sử dụng điện thoại di động của mình, cũng như thúc giục gia đình ông làm như vậy.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các khối u tim ở chuột - được gọi là u ác tính schwannomas - cũng như những khối u lành ở dây thần kinh số 8, một khối u lành tính được cho là có liên quan đến dây thần kinh có vai trò chức năng ở tai, một số nghiên cứu cho rằng chúng có liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động.

Ông nói rằng có gần 20 nghiên cứu trên động vật về vấn đề này đã được thực hiện, "hầu hết đều cho rằng nguy cơ là rất thấp."

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (The Food and Drug Administration - F.D.A) đã đưa ra tuyên bố rằng họ tôn trọng kết quả nghiên cứu của chương trình Độc tính Quốc gia Hoa Kỳ, mặt khác họ đã xem xét nhiều cuộc nghiên cứu khác nhau về tính an toàn của điện thoại di động khi sử dụng.

Kết quả "đã không tìm thấy bằng chứng đầy đủ cho thấy có những tác động xấu đến sức khoẻ con người do tiếp xúc với tia xạ từ điện thoại."

Tuyên bố của Tiến sĩ Jeffrey Shuren, giám đốc Trung tâm Thiết bị và Chẩn đoán Hình ảnh của FDA (F.D.A.’s center for devices and radiological health), cũng cho biết, "Ngay cả với việc sử dụng thường xuyên hàng ngày của đại đa số người trưởng thành, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được sự gia tăng các khối u ung thư."

Ủy ban Truyền thông Liên bang (The Federal Communications Commission) đã đặt một mức giới hạn tiếp xúc hằng ngày với tia xạ từ điện thoại di động, nhưng họ dựa vào F.D.A. và các cơ quan y tế khác để được tư vấn mặt khoa học về việc xác định mức độ giới hạn.

Đối với những người hay lo lắng về chuyện rủi ro có thể xảy ra, các nhân viên y tế đều khuyên rằng: Hãy dành ít thời gian hơn cho điện thoại di động, sử dụng tai nghe hoặc chế độ loa để điện thoại tránh tiếp xúc với não bộ và bạn nên tránh dùng điện thoại khi pin hoặc sóng yếu.

Tiến sĩ Bucher lưu ý rằng bức xạ do điện thoại phóng ra sẽ tăng lên khi người dùng ở những nơi có tín hiệu yếu hoặc chập chờn do điện thoại di động phải tăng cường hoạt động của nó để bắt sóng.

Vào tháng 12 năm ngoái, bang California đã đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng rằng nên giảm bớt sự tiếp xúc với điện thoại, bao gồm nhắn tin thay vì gọi điện, giữ điện thoại tránh xa đầu và cơ thể trong khi tải xuống hoặc gửi các tệp lớn.

Nhớ để điện thoại trong ba lô, cặp sách, không nên bỏ trong túi quần, áo nịt ngực hoặc đai bao da; và không ngủ khi điện thoại đang được đặt gần não của bạn.

Hai nghiên cứu liên quan đến 3.000 loài động vật được thử nghiệm là "đánh giá toàn diện nhất về các ảnh hưởng đến sức khoẻ khi tiếp xúc với bức xạ ở cho đến nay", theo một công bố của chương trình Độc học Quốc gia Hoa Kỳ, một phần của Viện Khoa học Sức khoẻ Môi trường Quốc gia Hoa Kỳ .

Các nghiên cứu mới cũng tìm thấy các khối u trong não và một số cơ quan khác ở động vật tiếp xúc nhiều với tần số bức xạ điện thoại.

Nhưng Tiến sĩ Bucher nói rằng những phát hiện này là "không rõ ràng", nhấn mạnh rằng chỉ có các cuộc nghiên cứu về mối liên quan giữa khối u ở tim với điện thoại là cung cấp đầy đủ bằng chứng, và đủ mạnh để các nhà nghiên cứu có thể tin tưởng.

Để nghiên cứu các tác động khác cần phải có thêm nhiều nghiên cứu hơn, ông cho biết.

Các nghiên cứu cũng cho thấy một số tổn thương DNA ở những con vật bị phơi nhiễm, đây là một điều khá bất ngờ vì các nhà khoa học đã từng tin rằng bức xạ tần số - không giống như bức xạ ion hoá trong tia X - không thể làm hại DNA.

Một phát hiện nghịch lý đáng kinh ngạc, dường như cũng khiến các nhà nghiên cứu bối rối, những con chuột tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động thực sự sống lâu hơn.

Một cách giải thích có thể chấp nhận được là, bức xạ di động có thể làm giảm chứng viêm, qua đó giảm độ nặng của bệnh thận mãn tính ở những con chuột già và có thể khiến chúng phải chết.

Khi được hỏi nếu sử dụng điện thoại di động thì có thể giúp con người sống lâu hơn hay không?

Tiến sĩ Bucher nói: "Sự ngoại suy đối với con người đòi hỏi một số bước nghiên cứu tiếp theo. Tôi không nghĩ rằng câu hỏi đặc biệt này có thể được trả lời vào lúc này."

Theo Trí thức trẻ