Sốc: Vừa có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, bé gái 14 tuổi ở Bình Dương đã phát hiện ung thư tử cung thời kỳ cuối

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết thông tin gây "sốc" trên vào chiều tối 17/4, khi ông cùng các cộng sự vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân vẫn còn là một bé gái nhưng đã bị ung thư phụ khoa giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là bé Trần Thị Bích T. (14 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Bé thậm chí chỉ vừa có kinh nguyệt lần đầu tiên.

Tuy nhiên, kỳ kinh kéo dài 2 tuần bất thường khiến da bé xanh xao và đau quặn bụng.

Đưa con đến khám tại bệnh viện tuyến tỉnh, cha mẹ bé ngỡ ngàng khi bệnh nhi được nghi ngờ mắc ung thư.

Bé Trần Thị Bích T.

Chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thăm khám, kết luận ung thư cổ tử cung thời kỳ cuối khiến bé được đưa ngay đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tại đây, kết quả chụp MRI ghi nhận bé có khối bướu rất to tại cổ tử cung xâm lấn hoàn toàn cơ tử cung, lan ra chu cung 2 bên. Bướu cũng xâm lấn xuống gần hết âm đạo trên 10cm, làm giãn niệu quản và gây thận ứ nước.

Ekip điều trị tiến hành mổ khẩn cho bệnh nhi, tuy nhiên cuộc phẫu thuật thất bại vì bướu đã xâm lấn toàn bộ tử cung, bàng quang, vách hạch chậu và hạch cạnh động mạch chủ bụng.

Sự sống của bệnh nhi do đó giờ chỉ còn được tính từng tháng, thậm chí từng ngày.

Ca phẫu thuật cho bé thất bại vì khối u đã xâm lấn nặng nề.

Theo bác sĩ Tiến, 95% ca ung thư cổ tử cung do lây nhiễm virus HPV từ quan hệ tình dục. Do đó câu hỏi vì sao bé gái mới có kinh nguyệt lần đầu, chưa từng quan hệ mà lại bị ung thư tử cung thời kỳ cuối, do di truyền hay một nguyên nhân nào khác thực sự rất hóc búa.

"Theo y văn, tại Mỹ ung thư cổ tử cung trong khoảng 15-19 tuổi là 14 trường hợp/năm (tỉ lệ 0,15/100.000 phụ nữ) và trong độ tuổi 20-24 tuổi là 125 trường hợp/năm (xuất độ 1,4/100.000 phụ nữ).

Nguyên nhân chính vẫn được cho là nhiễm HPV có thể là nhiễm từ mẹ lúc chu sinh. Còn yếu tố di truyền thì rất hiếm, đến nay vẫn chưa xác định được. Người ta chỉ thấy một số người trong gia đình có vấn đề liên quan đào thải HPV. Những người không đào thải được HPV sẽ bị nhiễm mạn tính và tăng nguy cơ cung thư tử cung" - bác sĩ phân tích.

Mỗi tuần gần đây, khoa Ngoại 1, BV Ung Bướu TP.HCM tiếp nhận khoảng 60 trường hợp bệnh nhân ung thư phụ khoa.

Bác sĩ cho rằng chưa thể khẳng định bé T. bị đột biến gen vì chưa xét nghiệm bộ gen di truyền.

Căn bệnh ung thư đặc biệt là ung thư phụ khoa không chừa bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào. Vì vậy một lối sống lành mạnh, cân bằng là điều vô cùng cần thiết để giảm bớt nguy cơ bị ung thư.

Với bệnh nhân ung thư tử cung trẻ tuổi, phẫu thuật bảo tồn tử cung để giữ chức năng sinh sản là điều được các bác sĩ hướng đến.

Bên cạnh đó các chị em phụ nữ cũng cần trang bị kiến thức cho mình về việc phòng ngừa, chẩn đoán phát hiện sớm căn bệnh ung thư phụ khoa, đi khám tầm soát định kỳ, chích ngừa HPV, đi khám ngay khi có các triệu chứng báo động… để tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh quái ác này.

Bác sĩ Tiến khuyên người dân, nhất là phụ huynh nếu thấy con em có những dấu hiệu như kinh nguyệt bất thường, rong kinh hoặc rong huyết, đau bụng, tiêu tiểu khó khăn, mệt mỏi, sụt cân, bụng to dần... thì phải đi khám để tìm ra ngay nguyên nhân nhân nhằm xử lý và điều trị kịp thời.

