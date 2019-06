Sáng sớm thấy dấu hiệu này: Hãy đi khám ngay, tránh tế bào ung thư di căn

1. Ho kéo dài, ho có đờm

Nếu như bạn không bị bệnh có triệu chứng ho như: cám cúm, viêm phổi ,... mà khi thức dậy vẫn bị ho nhiều, không dứt cơn, ho kéo dài trong khoảng 3 - 4 tuần không thuyên giảm kèm theo máu, rất có thể đây là dấu hiệu ung thư phổi, ung thư thực quản.

Ngoài ra, với người khỏe mạnh khi ngủ dậy rất ít khi có đờm trong cổ họng. Nên trong trường hợp có nhiều đờm và luôn phải khạc ra vào buổi sáng, khả năng người đó mắc bệnh viêm hầu họng, phế quản hoặc viêm phổi rất cao.

Đờm trắng, nhớt có thể cảnh báo cơ thể đang bị nhiễm gió. Đờm vàng, tương đối đặc và dính là dấu hiệu đang bị nóng hoặc cảm lạnh. Nhưng nếu đờm có máu thì nên đi khám gấp vì đây được xem là dấu hiệu của các căn bệnh về phổi như phổi khô, lao phổi hay thậm chí là ung thư phổi.

2. Khó nuốt

Một số bệnh như đột quỵ, chấn thương não... có thể gây khó nuốt. Tuy nhiên, còn có nguyên nhân khác đó là dấu hiệu sớm của ung thư vùng cổ hoặc vùng đầu, như ung thư dây thanh quản, thực quản, miệng và lưỡi. Ngoài ra, còn có triệu chứng đau bên trong miệng.

Ở một số người có thể bị khó nuốt, nhưng sau đó tự xem xét thấy không đau hay viêm họng gì nên đã bỏ qua nó. Nhưng theo thời gian, dù họ thay đổi món ăn có nhiều chất lỏng hơn nhưng vẫn khó nuốt. Khi đó có thể là dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa, hay gặp nhất là ung thư thực quản, vòm họng hoặc dạ dày.

3. Nước tiểu lần đầu trong ngày

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt, không đục. Màu sắc, lượng nước phụ thuộc vào thói quen ăn uống hàng ngày và lượng thức ăn tiêu thụ. Nếu nước tiểu ít, đậm đặc, vàng sậm cho thấy chị em uống quá ít nước, cần bổ sung thêm.

Khi nước tiểu có kiến bâu, đó là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Trường hợp đau bụng âm ỉ, đi tiểu liên tục thì có thể là triệu chứng của bệnh sỏi đường tiết niệu hoặc ung thư bàng quang, ung thư thận. Đặc biệt, nếu thấy máu tươi lẫn trong nước tiểu cần phải đến bệnh viện kiểm tra sớm nhất có thể.

4. Đại tiện lần đầu trong ngày

Nếu bạn đi đại tiện vào buổi sáng, triệu chứng phân cũng có thể cảnh báo sức khỏe rất chuẩn. Với những người khỏe mạnh, phân có màu nâu vàng, không quá nặng mùi. Ngược lại nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường như màu phân đậm, khô,... phản ánh hệ tiêu hóa hoạt động không tốt. Nguy hiểm nhất là khi thấy phân có lẫn máu tươi là triệu chứng của trĩ hoặc ung thư đại tràng .

5. Đầy hơi

Đây là biểu hiện rất nhiều người gặp phải có thể do bị khó tiêu, giữ nước, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt,… Nhưng nếu phái nữ gặp phải tình trạng đầy hơi bất thường không liên quan đến "ngày đèn đỏ", xuất hiện đột ngột và diễn ra thường xuyên kèm theo đau vùng bụng hoặc xương chậu rất có thể bạn đang bị ung thư buồng trứng.

6. Ra máu sau mãn kinh

Trong giai đoạn mãn kinh, nếu bạn bị chảy máu sau thời kỳ mãn kinh thì cần phải đi khám ngay, vì đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư nội mạc tử cung.

7. Gầy sút nhanh, mệt mỏi vô cớ

Bạn thấy gầy sút nhanh, có thể giảm hơn 10% trọng lượng cơ thể của mình trong khoảng 3 tháng thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Dấu hiệu giảm cân xảy ra ở hầu hết các bệnh ung thư như ung thư tuyến tụy, dạ dày, thực quản, ung thư đại tràng hoặc ung thư phổi. Bên cạnh đó, dấu hiệu mệt mỏi cũng là cảnh báo của bệnh ung thư mà chúng ta dễ bỏ qua. Sự mệt mỏi do ung thư rất vô cớ và thường khác với sự mệt mỏi do làm việc vất vả. Mệt mỏi do ung thư rất bải hoải và người bệnh không cảm thấy đỡ dù đã nghỉ ngơi. Dấu hiệu này thường thấy ở ung thư máu, ung thư ruột kết, ung thư dạ dày...

8. Thay đổi ở da

Một ngày nào đo bạn thấy nốt ruồi quen thuộc của bạn to lên đáng kể thì đó là dấu hiệu đáng ngờ của ung thư nốt ruồi. Các sự thay đổi về cấu trúc của da, mụn cóc, nốt ruồi hoặc đốm sắc tố đều có thể là những dấu hiệu của ung thư da. Các khối u ác tính là một dạng phổ biến của ung thư da và có biểu hiện giống như những đốm trên da, thường có màu sắc, kích thước, hình dáng không bình thường.

9. Chảy máu bất thường

Trường hợp bạn bắt đầu ho ra máu, khạc nhổ ra máu, có máu trong phân hoặc trong nước tiểu, thì bạn nên đi khám bệnh ngay. Bởi ho ra máu là dấu hiệu của ung thư phổi (sau khi đã loại trừ bệnh lao). Thấy máu trong phân là dấu hiệu của ung thư ruột kết. Đi tiểu ra máu, là cảnh báo sớm của ung thư thận hoặc ung thư bàng quang. Chảy máu núm vú báo động ung thư vú.

10. Viêm sưng hạch, sờ thấy khối u

Tình cờ bạn phát hiện được một khối u hoặc sưng ở các hạch trong nách hay ở cổ hoặc ở bất cứ nơi nào khác thì cần phải lưu ý vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư máu và bạch huyết.

Có một số ung thư cảm nhận được qua da. Đó là ung thư vú, ung thư dương vật, ung thư hạch và ung thư gan, tụy. Tuy có vài dạng khác của ung thư vú không xuất hiện u, cục nhưng da cứ mẩn đỏ, dầy lên.

Theo Khoe&dep