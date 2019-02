Sai lầm dễ gặp khi giải rượu có thể mất mạng

Trong các cuộc vui, đặc biệt là những ngày Tết, bạn không thể từ chối ly rượu mời. Để đối phó với những cơn say do rượu, nhiều người tự ý tìm đến thuốc giải rượu. Tuy nhiên đây là một sai lầm cần loại bỏ sớm.

Theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu như năm nào Trung tâm Chống độc cũng cấp cứu các trường hợp ngộ độc rượu và trong số đó có nhiều trường hợp là nạn nhân của thuốc giải rượu.

Theo các chuyên gia, hiện nay trên thế giới chưa có một công trình nghiên cứu nào khẳng định có thuốc giải được rượu, chống say rượu. Vì thế người dân không được mua thuốc giải rượu, chống say rượu kẻo tiền mất, tật mang…

Để hạn chế cơn say, tốt nhất cần phải lượng sức mình. Trong trường hợp bắt buộc phải uống nhiều, bạn cần chuẩn bị trước cho mình những mẹo sau:

Uống sữa

Uống sữa sau khi uống nhiều rượu giúp protein đông lại, bảo vệ dạ dày, giảm sự kích thích của rượu trên niêm mạc dạ dày và đồng thời làm giảm tốc độ hấp thụ rượu của cơ thể.

Nước gừng

Gừng có vị nóng có tác dụng làm cho máu lưu thông tốt hơn, từ đó giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất cồn trong cơ thể nhanh chóng. Bạn hãy dùng gừng thái lát, đun chung với nước sôi và có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để cơ thể hấp thụ nhanh hơn.

Nước mía

Nước mía được nhiều người dùng đễ giải rượu, để hữu hiệu hơn, bạn có thể pha thêm một chút gừng tươi để hạn chế nôn mửa khi say rượu.

Cháo hoặc súp nóng

Khi lượng rượu uống vào quá nhiều khiến cơ thể bị say và nôn ra hết thức ăn trong dạ dày, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt rã rời, chân tay bủn rủn... Lúc này, hãy ăn cháo hoặc súp để lấy lại sức để giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Uống trà đặc

Sau khi uống, tannin có trong trà giúp điều trị chứng ngộ độc rượu cấp tính. Caffeine và theophylline có thể làm giảm cơn say và buồn ngủ. Do đó, sau khi uống say, bạn có thể uống một tách trà đặc để giảm say.

Uống nước ép cần tây

Rửa sạch một nắm rau cần tây và làm ngay món nước ép để uống có thể nhanh chóng làm giảm các triệu chứng đau đầu, say xỉn do uống nhiều rượu.

Uông nhiều nước

Khi người nhà bị say rượu, bạn cần cho họ uống một lượng nước vừa đủ, ít nhất cũng bằng lượng rượu uống vào, nhằm pha loãng nồng độ rượu trong cơ thể.

M.H (th)