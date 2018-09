Ống hút nhựa nguy hiểm ra sao mà nhiều nơi phải cấm dùng?

Ống hút nhựa làm từ nhựa tái chế rất nguy hại với sức khỏe

Hiện nay, ống hút là một trong những vật dụng quen thuộc gắn liền với những loại đồ uống khác nhau. Ngày 20/9, Thống đốc bang California (Mỹ) Jerry Brown đã ký ban hành luật mới cấm các nhà hàng có nhân viên phục vụ tại bàn tự động cung cấp ống hút bằng nhựa dùng 1 lần cho khách hàng.

Thực tế cũng đã có nơi cấm sử dụng ống hút nhựa. Trong năm 2017, phần lớn các chuỗi nhà hàng ở Wetherspoons đã tuyên bố sẽ thay thế ống hút nhựa bằng ống hút giấy. Sau tuyên bố này, nhiều chuỗi nhà hàng nhỏ và quán bar ở Anh cũng làm theo. Việc đưa ra lựa chọn hoặc vật dụng thay thế cho ống hút nhựa thay vì cấm nó ngay lập tức là một xu hướng dễ được chấp nhận ở nhiều nơi.

Trước những thắc mắc về ảnh hưởng của ống hút nhựa, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Trường Luyện – nguyên cán bộ Viện Vật lý kỹ thuật (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết, ống hút nhựa nếu là loại nhựa tinh khiết thì không đáng ngại. Nhưng với loại ống hút được làm từ loại tái chế rất nguy hại. Bởi chúng chứa nhiều tạp chất, nhất là các loại kim loại nặng như asen, cadimi, asen… Khi hút những kim loại nặng đấy sẽ thôi ra vào nước. Uống một hai lần chưa nhiễm kim loại nặng được nhưng cứ tích lũy dần, uống nhiều sẽ vào cơ thể.

Những kim loại nặng rất độc hại với cơ thể như thủy ngân gây hiện tượng suy gan thận, asen ảnh hưởng thần kinh, tim mạch… Đặc biệt, ống nhựa có thể chứa chì nhiều vì chế tạo ống nhựa phải dùng khuôn thường là khuôn thép khó loại được hết chì.

Với trẻ nhỏ càng nguy hại hơn bởi hệ tiêu hóa, gan… chưa phát triển hoàn thiện. Trong khi đó, với giá thành rất rẻ mà để mang về lợi nhuận cao cho nhà sản xuất khó có thể nói sản phẩm này không được làm từ các nguyên liệu tái chế hoặc nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, không có loại ống hút nào thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các loại ống hút thực tế là làm từ nhựa polymer được tổng hợp từ các monome. Đây là chất độc có thể hòa tan trong nước và thực phẩm nên dễ dàng đi vào cơ thể người. Với nhựa đã sử dụng sẽ bị phân giải do hóa chất và nhiệt càng giải phóng ra nhiều monomer. Loại nguyên liệu này tuyệt đối không được sử dụng để tái chế để làm bao ni lông đựng thực phẩm, hộp nhựa, ống hút. Ngay cả nhựa nguyên sinh khi chế biến mặt hàng này cũng phải lựa chọn rất kỹ bởi không phải loại nhựa nào cũng an toàn, phù hợp.

Đó là chưa kể đến nhiều cơ sở sản xuất dùng phẩm màu công nghiệp tạo màu cho sản phẩm. Trong quá trình sản xuất các cơ sở có thể dùng hóa chất trong quá trình hóa dẻo để gia công, hóa chất này sẽ đi vào trong nhựa. Quá trình làm sạch không đạt chuẩn, sản phẩm sẽ sinh ra rất nhiều độc tố gây nguy hiểm tới sức khỏe con người.

“Để hạn chế tác hại khi dùng ống hút nhựa chỉ có thể dùng càng ít càng tốt vì không thể biết được ống nhựa đó là tinh khiết hay được làm từ loại nhựa tái sinh. Khi dùng không nên cắn hoặc ngậm ống hút quá lâu. Bên cạnh đó, chú ý không nên dùng ống hút ở nước quá nóng vì như vậy sẽ làm chất kim loại nặng thôi ra nhiều hơn so với ở nhiệt độ bình thường. Lựa chọn sử dụng ống hút nhựa, người tiêu dùng cần lưu ý đến bao bì sản phẩm phải có ghi đầy đủ thông tin, thành phần, cơ sở sản xuất, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm” – PGS.TS Nguyễn Trường Luyện cho hay.

Phương Thuận