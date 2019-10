Những thứ tưởng bỏ đi từ quả bưởi bỗng thành... có giá

Quả bưởi giàu chất xơ, vitamin A, C, rất tốt cho giảm cân và làm đẹp da, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cholesterol trong máu, chống cao huyết áp, ngăn ngừa ung thư... Nhưng trước kia người ta chỉ ăn tép bưởi, còn vỏ bưởi, cùi bưởi đều bỏ đi. Nhất là bưởi non mùa mưa bão rụng đầy vườn, hoặc mỗi khi nhà vườn tỉa bớt quả còi lấy chỗ cho quả to phát triển thì bưởi non vứt bỏ rất nhiều.

Nhưng ngày nay các nhà khoa học phát hiện bưởi non có những dưỡng chất đặc biệt mà ở quả bưởi chín không có. Vì vậy sau mỗi trận mưa bão, hay nhà vườn tỉa quả non thì các cơ sở chế biến cùi bưởi hay lùng mua, quả bưởi non 3-6 lạng có giá từ 3.000-5.000 đ/kg.

Trước kia bưởi non rụng thường bỏ đi, giờ được thu mua hết. Ảnh minh họa.

Quả bưởi non và các phụ phẩm từ quả bưởi thu mua về được tận dụng làm rất nhiều việc có lợi ích cho sức khỏe như sau:

Vỏ bưởi

Gần đây mỗi mùa lễ tết thường có món mứt vỏ bưởi sang chảnh, bán với giá 200.000-300.000 đ/kg. Món này được làm tử vỏ bưởi non, hoặc vỏ bưởi chín, vừa đẹp vừa ngon có hương vị thơm thơm, cay cay rất hấp dẫn.

Theo Lương y Quốc gia Nguyễn Anh Đào (nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền quân đội), trong Đông y vỏ bưởi còn có nhiều công dụng khác như trị chứng ăn uống không tiêu, phụ nữ bị buồn nôn do ốm nghén.

Nước vỏ bưởi chữa ho có đờm, hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, giảm cân an toàn, giảm cân rất tốt, người mắc bệnh thận và bệnh về mạch máu não. Tép bưởi tươi có chất như insulin, rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường. Tinh dầu và vitamin C trong vỏ bưởi giúp phòng trị hôi miệng hiệu quả.



Vỏ bưởi có chứa chất glycosides mang hoạt tính sinh lý, có thể tăng độ lưu thông cho máu, giảm thiểu sự hình thành của huyết khối, chính vì vậy có tác dụng phòng bệnh tắc nghẽn mạch máu não.



Vỏ bưởi ngoài các công dụng tốt cho sức khỏe, còn làm món mứt bưởi rất ngon. Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học ở Viện Y Dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh còn phát hiện trong vỏ quả bưởi, nhất là bưởi non có chứa thành phần các chất flavonoid neohesperidin, poncirun, isosakuranetin… có tác dụng bảo vệ tế bào gan, nhuận gan, lợi mật, nâng cao tính bền của thành mạch, chống xơ vữa động mạch, chữa gan nhiễm mỡ…



Vỏ bưởi, lá bưởi kết hợp với một vài loại lá khác có chứa tinh dầu như lá sả, lá chanh, lá khuynh diệp… để nấu nước xông giải cảm.



Tinh dầu vỏ bưởi dưỡng tóc cực tốt, nhất là bà đẻ giúp cho tóc bớt rụng, đồng thời giúp tóc óng mượt và mềm mại và chắc khỏe hơn. Làm đẹp da: Vỏ bưởi sẽ giảm tỷ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do chứng tăng sắc tố cũng như mụn đầu đen và trắng, da khô.



Bưởi rất giàu chất chống oxy hoá như vitamin C, góp phần làm giảm stress, ngăn ngừa các khối u bằng cách thúc đẩy một loại enzyme tác động lên gan thúc đẩy trục xuất chất độc ra ngoài cơ thể. Bưởi giúp thanh lọc gan, giúp gan khỏe hơn và làm sạch các độc tố có trong gan.

Cùi bưởi được chế biến làm chè bưởi, chè sen bưởi... rất hấp dẫn. Ảnh minh họa.

Cùi bưởi



Quả bưởi non, phụ phẩm bưởi thu mua về được lọc lấy cùi trắng bên trong để chế biến thành nhiều món ăn như chè bưởi, gỏi vỏ bưởi, làm nem chay… với giá khá đắt. Cùi bưởi làm sẵn giá là 120.000 đồng/kg, cùi bưởi vắt khô giá 100.000 đồng/kg. Đắt đỏ nhất là loại cùi bưởi sấy khô được bán với giá lên tới 650.000 đồng/kg...

Chè bưởi là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng công đoạn làm cùi bưởi hết đắng là khâu khó nhất, tốn nhiều thời gian và phức tạp nhất.

Trà bưởi non đang thu hút phái đẹp. Ảnh minh họa.

Quả bưởi non có những dưỡng chất đặc biệt mà ở quả bưởi chín không có, còn là vị thuốc tốt cho sức khỏe, nên các nhà khoa học của Viện Y Dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh đã chế biến bưởi non thành trà bưởi non thiên nhiên để trị bệnh và làm đẹp. Theo đó bưởi non thu mua về được thái lát mỏng đem phơi khô, sao vàng, dậy mùi thơm của bưởi và khô kiệt.

Món trà bưởi này có tác dụng trị gan nhiễm mỡ rất tốt (ngày dùng 30 – 50g bưởi non sao khô cho vào 500ml nước sắc kỹ trong 30 phút rồi chắt lấy nước chia uống 3 lần trong ngày).

Phụ nữ uống trà bưởi non thường xuyên giúp thân hình thon gọn và săn chắc. Mang chai trà bưởi theo người còn giúp bổ sung lượng nước cần thiết, giúp làn da của bạn đẹp hơn, tươi sáng và căng tràn sức sống.

Ngọc Hà