Những món giải rượu ngày Tết dễ làm, hiệu quả ngay mọi người đều nên biết

Đã từ lâu, rượu, bia được coi là đồ uống không thể thiếu trong mỗi cuộc vui, đặc biệt là khi Tết đến. Theo số liệu thống kê, số người bị ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu dịp Tết thường chiếm gần 50% tổng số bệnh nhân ngộ độc rượu của cả năm. Do đó, để đề phòng và hạn chế các tác động tiêu cực của rượu nếu lỡ bị say rượu, bạn có thể áp dụng các cách đơn giản để giúp giải rượu nhanh và hiệu quả sau:

Cháo hoặc súp nóng

Khi lượng rượu uống vào quá nhiều khiến cơ thể bị say và nôn ra hết thức ăn trong dạ dày, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt rã rời, chân tay bủn rủn... Lúc này, hãy ăn cháo hoặc súp. Khi 2 món ăn này gặp chất cồn trong dạ dày ngay lập tức khiến chất cồn bị ngưng tụ và cơ thể không còn khả năng hấp thu nữa. Không những thế, lượng muối natri và kali trong cháo và súp sẽ lập tức giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.

Nước gừng, nước mía

Gừng có vị nóng có tác dụng làm cho máu lưu thông tốt hơn, từ đó giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất cồn trong cơ thể nhanh chóng. Bạn hãy dùng gừng thái lát, đun chung với nước sôi và có thể cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để cơ thể hấp thụ nhanh hơn.

Ngoài ra, nước mía cũng được nhiều người dùng đễ giải rượu, để hữu hiệu hơn, bạn có thể pha thêm một chút gừng tươi để hạn chế nôn mửa khi say rượu.

Bột sắn dây

Theo đông y, sắn dây có vị ngọt, tính bình có tác dụng giải độc khi bị ngộ độc rượu rất tốt. Người bị say rượu khi uống bột sắn dây sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, tỉnh rượu. Để giải rượu, bạn nên pha một cốc bột sắn dây có vắt chanh để uống, cơ thể trở về trạng thái ban đầu sớm nhất, giảm các biến chứng nguy hiểm do rượu bia gây ra.

Dưa muối

Một trong những món ăn dễ tìm nhất trong căn bếp của các gia đình vào mỗi dịp Tết là dưa muối. Khi cơ thể có dấu hiệu say rượu, cần dùng ngay một lượng nhỏ (khoảng 50-100g) dưa muối (có thể sử dụng với cơm hoặc ăn trực tiếp). Đây là thực phẩm được tạo ra từ phương pháp lên men nên rất giàu chất điện giải, có tác dụng bù chất điện giải ngay lập tức cho người say rượu. Hơn nữa, vị chua của dưa và mặn từ nước muối dưa cũng là vị thuốc hiệu quả giúp hóa giải lượng cồn trong rượu, giúp người say rượu tránh được những cơn buồn nôn.

Lưu ý cần thiết trước khi uống rượu - Không uống rượu khi đói - Không uống rượu bia nhanh - Không sử dụng các đồ uống có caffeine (trà, cà phê) sau khi uống rượu bia. - Không sử dụng nhiều loại rượu, bia cùng lúc - Không tắm ngay sau khi sử dụng rượu bia - Nên uống nhiều nước lọc hoặc nước canh khi uống rượu

MH (Th)