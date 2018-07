Những lỗi phổ biến của chị em khi dùng kem chống nắng gây phản tác dụng cho da

Bôi một lần, chống nắng cả ngày

Đây là quan niệm sai lầm vô cùng phổ biến của chị em hiện nay. Buổi sáng đi làm, chị em bôi kem chống nắng và dùng cho cả một ngày dài. Trong khi đó, khuyến cáo chuẩn nhất là cứ 2 – 3 tiếng phải bôi lại kem chống nắng một lần.

Bôi không đủ liều

Theo các chuyên gia, liều bôi kem chống nắng rất quan trọng. Bôi không đủ liều, bôi lớp quá mỏng thì tác dụng giảm đi rất nhiều.

Liều này tùy thuộc vào diện tích da hở sẽ tiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời. Mỗi lần bôi ít nhất cũng phải dùng khoảng 20g (5 thìa cà phê). Điều này hết sức quan trọng vì bôi kem có chỉ số SPF cao nhưng với lượng quá ít cũng không bảo vệ được da.

Bôi sát giờ ra ngoài

Nhiều người coi kem chống nắng như một lớp trang điểm ngoài cùng, nên sau khi mặc đồ, sử dụng mỹ phẩm, kem chống nắng xong là tức tốc ra ngoài. Trong khi đó, thường phải bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 30 phút kem mới mang lại tác dụng.

Không làm sạch và tẩy trang da

Không làm sạch da trước khi bôi kem và tẩy trang da cuối ngày là sai lầm to cực kì gây hại đến làn da của bạn. Việc sử dụng khi da chưa được làm sạch kem sẽ không thể thẩm thấu vào da, do đó không mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, nếu lớp trang điểm và kem chống nắng kia mà không được tẩy trang thật kỹ, các lớp kem và chất bẩn còn tồn đọng trên mặt sẽ gây bít lỗ chân lông, gây mụn và làm tổn thương da về lâu dài.

Quá tin tưởng vào kem chống nắng

Kem chống nắng là một trong những vật bất ly thân của chị em, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không nên ỷ lại quá nhiều vào kem chống nắng vì không có loại kem chống nắng nào có khả năng chống nắng tuyệt đối.

Vì vậy, ngoài bôi kem, chị em cần chú ý mặc áo chống nắng, khẩu trang, kính râm… để bảo vệ da tối đa nhất có thể.

Dùng chung cho mặt và toàn thân

Nhiều chị em vì lý do tiết kiệm và tiện lợi nên chỉ sắm cho mình 1 lọ kem chống nắng và dùng chung cho mặt và toàn thân, điều này vừa gây khó chịu khi sử dụng do kem chống nắng dành cho da toàn thân thường rất nhiều chất dầu, nếu bôi lên mặt sẽ gây khó chịu, nhờn dính vừa giảm tác dụng bảo vệ da của kem chống nắng. Do đó, với da mặt, bạn nên dùng loại được dành riêng cho vùng này vừa nhẹ vừa khô ráo và thuận tiện cho việc trang điểm.

M.H (th)