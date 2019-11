Nhiệt miệng không nguy hiểm, tại sao nhiều trẻ vẫn nguy kịch tính mạng?

Nhập viện cấp cứu vì bôi thuốc cam chữa nhiệt miệng

Mới đây, một bệnh nhi 14 tháng tuổi (trú tại Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ) bị ngộ độc chì ở mức nghiêm trọng (hàm lượng chì trong máu tăng gấp 13 lần so với bình thường) do bố mẹ dùng thuốc cam bôi vào miệng để chữa nhiệt.

Trước đó, một bệnh nhi khác 7 tháng tuổi (quê Thanh Hóa) cũng được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Chống độc (Bệnh viện Nhi Trung ương) trong tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài do bà nội dùng thuốc cam để chữa loét miệng cho cháu.

Bôi thuốc cam chữa nhiệt miệng, nhiều trẻ phải nhập viện cấp cứu. Ảnh minh họa

BS Đinh Thị Hồng, Khoa Cấp cứu - Chống độc - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi này cho biết, bé bị hội chứng não cấp do ngộ độc chì mức độ nặng, ngoài ra còn có tổn thương gan (xét nghiệm men gan tăng rất cao), thiếu máu nặng phải truyền máu.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều những trường hợp trẻ gặp họa do sự chủ quan, dùng thuốc tùy tiện của người lớn. Trước đó, dù báo chí, các phương tiện truyền thông đã cảnh báo về nguy cơ ngộ độc chì khi dùng thuốc cam để chữa nhiệt miệng cho trẻ, tuy nhiên, trên thực tế, nhiều câu chuyện đau lòng vẫn diễn ra.

Theo ThS.BS Cao Việt Hưng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ), trẻ em bị ngộ độc chì rất nguy hiểm, nhất là tình trạng ngộ độc mãn tính bởi việc điều trị gặp nhiều khó khăn và để lại di chứng rất nặng nề.

Khi xảy ra tình trạng ngộ độc, chì không chỉ nhiễm vào máu mà còn xâm nhập vào các tổ chức xương, não, các bộ phận khác trên cơ thể gây ra nhiều bệnh lý về thần kinh, huyết học, dạ dày, đường ruột, tim mạch và khiến trẻ chậm phát triển về trí tuệ.

Vì sao trẻ bị nhiệt miệng?

Nhiệt miệng là bệnh hay gặp ở trẻ nhỏ. Ảnh minh họa

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), nhiệt miệng là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi và rất hay gặp ở trẻ nhỏ. Nhiệt miệng là tình trạng viêm loét niêm mạc miệng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Có thể do quá trình ăn uống, trẻ vô tình cắn vào lưỡi hoặc bề mặt trong má gây ra tổn thương.

Bên cạnh đó, một số trẻ bị nhiệt miệng do cơ thể thiếu các khoáng chất và vitamin quan trọng (vitamin C, vitamin B12, sắt, acid folic…). Đây là những vitamin và khoáng chất vô cùng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là cho trẻ nhỏ đang phát triển. Do đó, việc thiếu hụt sẽ gây nhiều tác hại xấu đến sức khỏe, trong đó có nhiệt miệng.

Ngoài ra, trẻ em bị nhiệt cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nhiễm trùng nào đó như bệnh tay chân miệng, nhiễm virus Herpes, nấm…

Sai lầm khi chữa nhiệt miệng cho trẻ

Theo các bác sĩ, nhiệt miệng không nguy hiểm và thường khỏi trong vòng 7-10 ngày. Tuy nhiên, bệnh gây rất nhiều phiền toái vì những nốt nhiệt khiến trẻ bị đau, ảnh hưởng đến ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Vì vậy, nhiều bố mẹ khi thấy con bị nhiệt hay nôn nóng tìm cách trị nhiệt cho con dẫn đến những sai lầm, trong đó, điển hình là việc sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc khiến trẻ bị ngộ độc chì.

Bên cạnh đó, qua thực tế khám chữa bệnh, các bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp lạm dụng các loại thuốc chống viêm chứa Corticoid (cả dạng uống và dạng bôi) để chữa nhiệt. Nếu sử dụng đúng cách, các thuốc corticoid sẽ phát huy tác dụng chống viêm hiệu quả trong trường hợp viêm loét miệng. Tuy nhiên sử dụng không đúng liều lượng và kéo dài sẽ gây ra nhiều tác dụng không mong muốn như bội nhiễm ở miệng, chậm phát triển ở trẻ, loãng xương ở người lớn…

Mặt khác, không ít bố mẹ chưa hỏi ý kiến bác sĩ đã cho con dùng kháng sinh. Việc làm này là một sai lầm, vì nếu nguyên nhân gây nhiệt miệng là do virus, việc sử dụng kháng sinh vừa mất tiền lại vừa tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Ngoài ra, một sai lầm cũng hay gặp khi trẻ bị nhiệt là không đánh răng cho trẻ. Điều này vừa làm vết loét miệng lâu khỏi vừa dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn, vết loét lan rộng, thậm chí viêm cấp, sốt và nổi hạch góc hàm.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy con bị nhiệt, bố mẹ nên thực hiện các biện pháp sau để làm giảm triệu chứng nhiệt và giúp bệnh nhanh khỏi hơn:

- Vệ sinh răng miệng cho trẻ sạch sẽ. Dùng bàn chải mềm để chải răng cho trẻ tránh làm tổn thương niêm mạc răng lợi của trẻ. Đối với trẻ nhỏ hơn có thể dùng rơ lưỡi vệ sinh nhẹ nhàng khoang miệng.

- Cho trẻ súc miệng hàng ngày bằng nước muối ấm loãng. Tốt nhất là sử dụng nước muối sinh lý 0,9% để vệ sinh răng miệng cho trẻ liên tục tới khi vết loét lành hẳn.

- Cho trẻ ăn thức ăn dạng lỏng, mềm, nguội trong thời gian điều trị nhiệt miệng. Không nên cho trẻ ăn đồ cứng, thức ăn chua, cay, mặn.

- Bổ sung thêm vitamin và khoáng chất cần thiết để nâng cao sức đề kháng, giúp trẻ nhanh khỏi bệnh.

N.Mai