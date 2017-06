Nhận biết bơ "tẩm" hóa chất để không rước bệnh nặng vào thân

Sáng 7/6, Công an TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sử dụng hóa chất để ngâm trái cây xảy ra tại một điểm bán trái cây trên địa bàn TP Sa Đéc.

Trước đó, vào ngày 5/6, Công an TP Sa Đéc phát hiện và bắt quả tang Phạm Thị Kim Đào (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hóa (19 tuổi, cùng ngụ phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) đang sử dụng hóa chất để ngâm trái cây bán cho người tiêu dùng tại căn hộ ở khóm 1, phường 2, TP Sa Đéc.

Số hóa chất được dùng để ngâm ép chín trái cây.

Thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 45 chai hóa chất (chưa sử dụng) và 3 chai (đã sử dụng) nhãn hiệu “phân bón lá cao cấp HPC-97 HXN”; 624kg trái bơ (trong đó, có 28kg bơ đang ngâm hóa chất, 547kg đã ngâm hóa chất xong đang trưng bày để bán cho người tiêu dùng, 49kg bơ chưa ngâm hóa chất) và một số vật dụng khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, Đào cho biết, nhằm để trái cây chín đều, họ đã dùng hóa chất pha với nước để ngâm các loại trái cây rồi bán cho người tiêu dùng. Được biết, hóa chất trên được mua từ chợ đầu mối quận Thủ Đức, TP HCM với giá 2,1 triệu đồng/thùng/30 chai.

Hiện, Công an TP. Sa Đéc đã niêm phong hàng hóa nói trên, lấy mẫu phân tích, đánh giá mức độ độc hại của hóa chất để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Số bơ đang ngâm hóa chất tại cơ sở của Đào

Cách chọn bơ ngon, không ngâm tẩm hóa chất

- Quả bơ bị chín ép sẽ đắng. Nhiều người nghĩ rằng bơ đắng do nạo lấy cả phần xanh sát vỏ, nhưng với những quả bơ chín ngon, bạn có nạo hết thịt đến tận vỏ thì vẫn không bị đắng, thậm chí phần thịt bên ngoài còn rất béo và ngậy.

Để nhận biết bơ non hay già, hãy nhìn phần cuống của nó, nếu vết cuống to thì nghĩa là bơ non. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải chọn được quả bơ chín và tươi.

- Đừng lấy những quả sờ vào mềm nhũn, vì nó đã nẫu hỏng, ít ra cũng không còn hương vị thơm ngon nữa. Hãy bóp nhẹ, nếu thấy hơi mềm nhưng vẫn chắc, không ọp. Hoặc bạn bấm vào cuống, thấy nó hơi mềm thì chọn, dù phần kia chưa mềm, vì nó sẽ chín dần về phía đuôi (tuy nhiên chỉ nên ăn khi quả đã chín hết).

Quả bơ chín ngon có phần vỏ căng bóng nhưng vẫn hơi sần sùi, cầm chắc tay.

Những người nên nói không với quả bơ

Bơ là thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Bơ chứa nhiều vitamin A, B1, E, C, D cùng với các khoáng chất khác như canxi, protit, Sắt... Chính những dưỡng chất này mang đến cho bơ nhiều công dụng như chữa bệnh loét dạ dày; khử mùi hôi miệng; duy trì sức khỏe tim mạch....

Tuy nhiên, thực tế theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người có dấu hiệu bệnh sau đây, tốt nhất nên noi không với quả bơ:

Người bị bệnh gan, gan yếu

Một số nghiên cứu cho rằng một số chất dầu chứa trong quả bơ có hại cho gan, gây ra những tổn thương sâu hơn khi gặp phải những trục trặc sẵn có ở gan. Do đó, những người bị bệnh gan, gan yếu thì không nên ăn quả bơ.

Người đang ăn kiêng

Hàm lượng calo trong quả bơ khá cao nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác, và từ đó kế hoạch giảm cân của bạn sẽ không thành.

Bơ là một loại thực phẩm chứa lượng calo cao và nó sẽ làm bạn tăng cân. Vì vậy, tránh ăn quả bơ hàng ngày nếu bạn đang ăn kiêng.

Phụ nữ cho con bú

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, quả bơ rất tốt cho phụ nữ mang thai nhưng lại có hại cho phụ nữ đang cho con bú. Bởi các chất trong bơ sẽ làm giảm quá trình sản xuất sữa của phụ nữ. Bệnh cạnh đó nếu phụ nữ mang thai cho con bú ăn bơ nhiều cũng sẽ dễ bị đau bụng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Người mẫn cảm

Những người bị mẫn cảm nên tránh ăn nhiều quả bơ vì nó có thể gây phản ứng trên da hoặc nôn mửa. Tác dụng phụ của bơ trên da là gây ra các vấn đề dị ứng. Các triệu chứng của dị ứng khi ăn nhiều bơ thường là phát ban, ngứa, mẩn đỏ ở da hoặc eczema. Ăn quá nhiều bơ sẽ gây cảm giác ngứa ở miệng và sưng lưỡi.

Người bị bệnh về tiêu hóa

Tuy bơ tốt nhưng nếu ăn nhiều thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu ở dạ dày. Việc 'ăn quá liều' còn khiến bạn bị kích ứng đường tiêu hóa, đặc biệt là những người mắc bệnh về đường tiêu hóa.

MH (th)