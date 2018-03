Nguyên nhân gây ra những cơn đau khung chậu nhưng rất ít người nghĩ tới

Nguyên nhân gây nên những cơn đau này rất đa dạng. Eve Espey, giáo sư kiêm trưởng khoa phụ khoa tại Trường Y thuộc Đại học New Mexico khuyến cáo, bạn cần để tâm tới những cơn đau khung chậu khi chúng kéo dài liên tục và có xu hướng gia tăng. Nếu không chữa trị kịp thời, những cơn đau này có thể trở nên tệ hơn và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Nguyên nhân gây nên những cơn đau này rất đa dạng.

Dưới đây là các nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng đau khung chậu:

Sinh con

Sherry Ross, chuyên gia tư vấn sức khỏe phụ nữ kiêm tác giả của cuốn She-ology: The Definitive Guide to Women's Intimate Health. Period cho biết, nồng độ estrogen của bà mẹ mang thai sẽ sụt giảm trong 48 giờ đầu tiên sau sinh. Cũng trong khoảng thời gian này, cơ thể tăng cường sản sinh hormone tiết sữa prolactin.

Đây là loại hormone có tác dụng kích thích quá trình sản xuất sữa. Khi nồng độ estrogen giảm, âm đạo trở nên khô và có xu hướng giảm tiết chất nhờn. Sự biến đổi này có thể gây nên những cơn đau khung chậu khi quan hệ.

Khi nồng độ estrogen giảm, âm đạo trở nên khô và có xu hướng giảm tiết chất nhờn.

Quan hệ tình dục

Dù chưa sinh con, bạn cũng có khả năng phải đối mặt với những cơn đau khung chậu khi quan hệ. Hiện tượng này thường xảy đến khi cổ tử cung gặp kích thích mạnh, gây cảm giác xé rách. Các cơn đau này không giống với những kích thích do khô âm đạo gây ra. Hiện tượng này chỉ gây cảm giác đau ở âm đạo và không ảnh hưởng tới vùng dưới bụng.

Khi gặp tình trạng này, bạn cần nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ để chữa trị và hạn chế những cơn đau khung chậu xuất hiện. Alyssa Dweck, bác sĩ phụ khoa tại viện sức khỏe CareMount ở New York kiêm đồng tác giả của cuốn "The Complete A to Z for Your V cho biết, một số tư thế khi quan hệ cũng có thể gia tăng những cơn đau này. Vì vậy, bạn cần lựa chọn cho mình và đối tác tư thế phù hợp trước khi làm chuyện chăn gối.

Dù chưa sinh con, bạn cũng có khả năng phải đối mặt với những cơn đau khung chậu khi quan hệ.

Những cơn đau khung chậu bất thường có thể bắt nguồn từ bệnh lây qua đường tình dục. Các loại bệnh như chlamydia và bệnh lậu là "thủ phạm" chủ yếu gây đau khung chậu và vô sinh . Bệnh lây qua đường tình dục có thể gây nên chứng viêm vùng chậu. Chứng bệnh này thường dẫn tới một số triệu chứng như sốt, ớn lạnh, đau bụng, tiết dịch âm đạo, buồn nôn và nôn mửa.

Bạn cần phát hiện bệnh lây qua đường tình dục càng sớm càng tốt dù chúng hoàn toàn có thể điều trị được bằng thuốc. Mira Aubuchon, chuyên viên nghiên cứu các vấn đề phụ khoa kiêm bác sĩ tại tổ chức sức khỏe sinh sản Missouri cho biết, thường xuyên kiểm tra sức khỏe không chỉ hạn chế bệnh tật mà còn giúp bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh.

Những cơn đau khung chậu bất thường có thể bắt nguồn từ bệnh lây qua đường tình dục.

Bệnh lạc nội mạc tử cung

Ngoài việc ảnh hưởng xấu tới chu kỳ kinh nguyệt, loại bệnh này còn gây cảm giác khó chịu ở khung chậu. Theo Janet Choi, bác sĩ phụ khoa tại Trung tâm y tế Colorado (Mỹ), bệnh lạc nội mạc tử cung xảy đến khi các niêm mạc phát triển ra ngoài tử cung, làm xuất hiện những cơn đau nhói đi kèm với các vấn đề về dạ dày-ruột, đau khi hô hấp, cơ thể khó chịu và đi tiểu thường xuyên.

Các triệu chứng này có thể xuất hiện cùng với những dấu hiệu khác nên bạn cần đến gặp bác sĩ để chẩn đoán rõ và điều trị kịp thời.

Ngoài việc ảnh hưởng xấu tới chu kỳ kinh nguyệt, loại bệnh này còn gây cảm giác khó chịu ở khung chậu.

Thời kì mãn kinh

Nồng độ estrogen sụt giảm trong thời kì mãn kinh có thể gây nên tình trạng khô âm đạo. Rocío Salas-Whalen, chuyên gia y khoa kiêm nhà nội tiết học tại Phòng khám Manhattan cho biết, hiện tượng này làm kích thích âm đạo, đặc biệt là khi quan hệ. Bạn có thể sử dụng các loại kem bôi trơn, thuốc osphena hoặc áp dụng liệu pháp trị liệu đặc biệt để giải quyết tình trạng khô âm đạo.

Nồng độ estrogen sụt giảm trong thời kì mãn kinh có thể gây nên tình trạng khô âm đạo.

U nang buồng trứng làm xuất hiện một khối nang lớn bất thường trong buồng trứng. Khối nang này có thể phát triển từ mô trong chính khu vực buồng trứng hoặc từ các mô khác trong cơ thể. Tập thể dục, quan hệ quá mức hoặc phá vỡ quy luận sống hàng ngày có thể làm nang này giải phóng chất lỏng bên trong kèm với trứng.

Hiện tượng này gây nên những cơn đau khung chậu dữ dội. Emmanuel Abraham, nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Bumrungrad International (Bangkok, Thái Lan) cho biết, các bác sĩ có thể căn cứ vào ghi chép chu kì kinh nguyệt hàng tháng hoặc phương pháp siêu âm khung chậu để chẩn đoán bệnh u nang buồng trứng.

Theo Helino