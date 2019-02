Nguy cơ thiệt mạng sớm tăng cao nếu còn tiếp tục ăn loại thực phẩm này

Một khẩu phần ăn (hoặc nhiều hơn) mỗi ngày của thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, sandwich gà rán, ... sẽ làm tăng 8% nguy cơ tử vong so với những bữa ăn thông thường. Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Y học Anh (BMJ), cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc giảm tuổi thọ và những món ăn chiên giòn, đặc biệt là gà và cá.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, một hoặc nhiều khẩu phần gà rán mỗi ngày sẽ gia tăng nguy cơ tử vong do bất kì lí do gì là 13%, do vấn đề liên quan đến tim mạch là 12%. Trong khi đó, một hoặc nhiều phần cá chiên dành cho một người mỗi ngày sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn 7% do bất kì lí do gì, và 14% do lí do về tim mạch.

Đây là số liệu so sánh giữa những người thường xuyên ăn cá, gà chiên và những người có chế độ ăn thông thường (không chứa thực phẩm chiên ngập dầu).

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Iowa đã nghiên cứu 106.966 phụ nữ trong suốt 18 năm. Họ phát hiện những ca tử vong liên quan đến tim phổ biến ở những người yêu thích thực phẩm chiên.

Nghiên cứu đã theo dõi 106.966 phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 79, trong dự án mang tên Sáng kiến Sức khỏe Phụ nữ (WHI) khởi động trong những năm 1993 đến 1998.

Dưới đây là kết quả nghiên cứu sao khi theo dõi trong 18 năm:

- 31.558 phụ nữ đã qua đời;

- 9.320 trường hợp tử vong do các vấn đề về tim;

- 8.358 trường hợp tử vong do ung thư ;

- 13.880 trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác.

Theo các tác giả, dẫn đầu bởi một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Iowa đã kết luận: “Tiêu thụ thực phẩm chiên rán thường xuyên, đặc biệt là gà rán và cá chiên, có nguy cơ tử vong cao hơn ở phụ nữ, đặc biệt là do các bệnh về tim mạch.”

Tracy Parker, chuyên gia dinh dưỡng cao cấp tại Tổ chức Tim mạch Anh, cho biết: “Những thay đổi nhỏ trong việc ăn uống sẽ thay đổi cả cuộc sống của bạn. Thực phẩm chiên rán thường có lượng calo, chất béo và muối cao hơn và khẩu phần nhiều hơn, đặc biệt là khi bạn ăn ngoài hàng.

Chúng sẽ khiến lượng cholesterol trong máu tăng cao, huyết áp cao và tiểu đường loại 2 cũng dễ xuất hiện hơn. Tất cả đều các yếu tố nguy cơ phát triển nên bệnh tim sau này.

Tin tốt là nếu bạn có thể chế biến thực phẩm tại nhà hoặc lựa chọn những món ăn lành mạnh khác khi ăn ngoài, bạn có thể từng bước thay đổi chế độ sống và tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe tim của bạn.”

Theo Khám phá