Ngày càng nhiều người trẻ bị rụng tóc: Hãy biết nguyên nhân để điều trị trước khi hói đầu

Một cuộc nghiên cứu mới vừa được thực hiện tại trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, dữ liệu được ghi nhận bằng cách khảo sát 4.000 sinh viên đang theo học. Các nhà khoa học cho biết có khoảng 60% những người tham gia nghiên cứu nói rằng họ đã mất rất nhiều tóc .

Trong số đó, có khoảng 25% sinh viên được hỏi cho biết họ không để ý gì đến việc rụng tóc cho đến khi được bạn bè hay gia đình thông báo, 40% trả lời họ đã khá quen với việc mái tóc của mình đang càng lúc càng ngắn lại.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn cho biết phần lớn sinh viên ít bị rụng tóc đang theo học các ngành về khoa học, toán học, và kỹ thuật ô tô.

Giới trẻ và rụng tóc

Mặc dù hói đầu thường liên quan đến tuổi trung niên hoặc lớn hơn, nhưng hiện nay càng lúc càng có nhiều người trẻ ở Hoa Kỳ nói rằng họ đang bị rụng tóc.

Bác sĩ Andrea Hui, một bác sĩ da liễu tại San Francisco, nói rằng có rất nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, dù chỉ 18 tuổi nhưng đã đến phòng mạch của cô để điều trị rụng tóc.

Nhà tạo mẫu tóc tại New York, Angelo David nói với tờ New York Post rằng hiện nay có rất nhiều khách hàng trẻ của ông đang bày tỏ mối lo ngại với mái tóc của mình đang càng càng trở nên mỏng do rụng tóc.

Sự thay đổi nội tiết tố, bệnh tự miễn, rối loạn tuyến giáp , và stress là những nguyên nhân gây ra chứng rụng tóc ở nam giới và phụ nữ trẻ.

Tuy nhiên, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng mạnh đến sự chắc khỏe của tóc.

Trào lưu ăn chay đang ngày càng phổ biến có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều bạn trẻ bị mất tóc.

Một nghiên cứu được tiến hành năm ngoái do tiến sĩ Emily L. Guo, thuộc trường Cao đẳng y khoa Baylor ở Texas (the Baylor College of Medicine in Texas), báo cáo rằng việc giảm lượng protein tiêu thụ cũng như thiếu hụt kẽm, vitamin D và các chất dinh dưỡng khác trong mỗi bữa ăn có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tóc.

Ảnh minh họa

Stress có tác động lớn đến như thế nào?

Căng thẳng có thể tác động đến quá trình phát triển bình thường của tóc.

Thông thường, đầu tiên tóc bạn mọc lên, sau đó sẽ có một giai đoạn ngừng phát triển, và cuối cùng là rụng hẳn. Các bước này được gọi là giai đoạn anagen, catagen, telogen, và exogen.

Giai đoạn anagen (giai đoạn tăng trưởng) của một sợi tóc ở người kéo dài từ hai đến sáu năm. Sau giai đoạn phát triển, tóc bước vào vào giai đoạn catagen ngắn (vài ngày) khi nang lỗ chân lông co lại một ít.

Tiếp đó là giai đoạn telogen khi tóc vẫn ổn định. Cuối cùng, tóc rụng khi bước vào giai đoạn exogen.

Đây là một quá trình liên tục, nếu bạn bị rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày thì vẫn là bình thường.

Doris Day, bác sĩ của Viện Thẩm Mỹ Và Da Liễu Day (Day Dermatology & Aesthetics) và là tác giả của "Beyond Beautiful" tin rằng stress là một yếu tố quan trọng gây ra rụng tóc ở những người trẻ hiện nay.

"Căng thẳng làm gián đoạn quá trình tăng trưởng của tóc, bằng cách khiến các sợi tóc bước ra khỏi giai đoạn tăng trưởng sớm hơn bình thường. Qua đó sẽ khiến cho lượng tóc bị rụng mỗi ngày nhiều hơn", Bác sĩ Day cho biết.

Căng thẳng gây ra rụng tóc đã được chứng minh qua thí nghiệm thực hiện ở những con chuột, các nhà khoa học đã cho chúng tiếp xúc với tiếng ồn lớn. Trong nghiên cứu này, sự căng thẳng do tiếng ồn đã khiến các con chuột đi vào quá trình rụng lông sớm.

Một nghiên cứu khác được thực hiện ở những con khỉ cho thấy rụng tóc xảy ra cao hơn ở những con vật thí nghiệm có mức cortisol cao hơn (là một loại nội tiết tố được tiết ra khi bị stress).

Theo một báo cáo từ một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Mỹ (the American Psychological Association - APA), nghiên cứu này đã chỉ ra mối liên quan giữa tuổi tác và căng thẳng.

Những người trẻ tham gia nghiên cứu nói rằng họ cảm thấy bị cô lập hoặc cô đơn do căng thẳng. Trong khi họ vẫn duy trì mối quan hệ với ít nhất năm người bạn thân, là những người mà họ cảm thấy thoải mái khi ở cùng, tự do thảo luận các vấn đề cá nhân hoặc mời gọi sự giúp đỡ.

Các nhà nghiên cứu của APA phát hiện ra rằng ở những người trẻ có mức độ căng thẳng cao hơn các thế hệ trước. Họ cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó với stress.

Bác sĩ Day nói rằng việc chăm sóc tóc ở những người trẻ cũng có thể góp phần làm rụng tóc.

"Quá nhiều chất tẩy trắng và tẩy tế bào chết có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho tóc", Bác sĩ Day nói. "Nối tóc cũng có thể làm suy yếu các nang lông, khiến tóc rụng nhiều hơn".

Giới trẻ bây giờ quan tâm đến tóc nhiều hơn

Bác sĩ Day cho rằng hiện nay nhu cầu chụp ảnh, quay phim ngày càng tăng lên của giới trẻ, hoặc nhu cầu xuất hiện trước công chúng. Đó là một trong các yếu tố khiến cho những người trẻ này nhạy cảm hơn với sự thay đổi của tóc.

"Đó là một điều hết sức bình thường đối với một người khi trải qua sự rụng tóc ở độ tuổi 20 và 30, nhưng với những người nổi tiếng và những người thuộc giới truyền thông thì càng muốn có mái tóc dày hơn, hấp dẫn hơn so với các thế hệ trước".

"Nếu lo lắng khi bị rụng tóc quá nhiều hoặc hói đầu, bạn nên gặp bác sĩ da liễu để tìm hiểu nguyên nhân và các phương pháp điều trị hợp lý", bác sĩ Day bổ sung.

