Nếu lâu rồi bạn quên chưa uống thuốc tẩy giun thì hãy chăm chỉ ăn loại quả này để tiêu diệt chúng từ trong trứng nước

Giun và ký sinh trùng có thể gây hại cho cơ thể của bạn và điều quan trọng là phải để mắt đến chúng. Đu đủ có chứa chất alkaloid carpaine, chất này giúp loại bỏ các ký sinh trùng này khỏi cơ thể bằng cách phá vỡ trứng của chúng. Từ đó loại bỏ những loại ký sinh trùng có hại cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên, để phòng tránh giun sán các chuyên gia cũng khuyên chúng ta nên tẩy giun định kỳ.

Ngoài giúp loại bỏ những loại ký sinh trùng có hại cho cơ thể thì đu đủ còn có những lợi ích bất ngờ khác như:

Chống oxy hóa mạnh

Các nghiên cứu nhận xét rằng đu đủ lên men có thể làm giảm stress oxy hóa ở người lớn tuổi và những người bị tiền tiểu đường, suy giáp nhẹ và bệnh gan.

Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng thừa gốc tự do trong não là một yếu tố quan trọng trong bệnh Alzheimer.

Trong một nghiên cứu, những người mắc bệnh Alzheimer được dùng chiết xuất đu đủ lên men trong sáu tháng đã giảm 40% trong dấu ấn sinh học của tổn thương oxy hóa ADN - và cũng liên quan đến lão hóa và ung thư.

Giảm stress oxy hóa được cho là nhờ hàm lượng lycopene của đu đủ và khả năng loại bỏ sắt thừa, được biết là tạo ra các gốc tự do.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ làm cho nó trở thành một trong những loại trái cây tốt nhất để cải thiện tiêu hóa sau bữa ăn.

Ngoài ra, sự hiện diện của chất xơ sẽ giúp ngăn ngừa táo bón. Dùng một miếng đu đủ có thể đáp ứng nhu cầu hằng ngày về lượng chất xơ cần thiết để giữ cho cơ thể hoạt động bình thường. Hơn nữa, miếng đu đủ này cũng sẽ giúp giải độc hệ tiêu hóa.

Giảm cân

Trái đu đủ sống chứa nhiều enzyme hoạt động hơn so với đu đủ chín. Hai trong số các enzyme mạnh nhất mà nó có là papain và chymopapain.

Cả hai loại enzyme này đều giúp phân hủy chất béo, protein và carbohydrate từ thực phẩm chúng ta ăn. Từ đó có thể giúp bạn giảm cân. Trên thực tế, papain đã được tìm thấy có hiệu quả hơn trong việc phân hủy chất béo so với pepsin (một hợp chất được dạ dày tiết ra cho cùng mục đích).

Giảm viêm

Đu đủ có chứa các loại enzyme được gọi là papain và chymopapain có tác dụng kháng viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các enzyme này cũng có thể điều trị các bệnh liên quan đến viêm như viêm khớp dạng thấp, bệnh gout, phù nề,...

Giảm cholesterol

Đu đủ là loại quả rất giàu chất xơ giúp giảm cholesterol. Bên cạnh đó, chất chống oxy hóa và vitamin từ đu đủ cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thêm nhiều đu đủ vào chế độ ăn có thể tăng cường sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu cho thấy trái cây chứa nhiều lycopene và vitamin C có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Các chất chống oxy hóa trong đu đủ có thể bảo vệ tim và tăng cường tác dụng bảo vệ của cholesterol tốt HDL.

Trong một nghiên cứu, những người dùng chế phẩm bổ sung đu đủ lên men trong 14 tuần ít bị viêm hơn và có tỷ số LDL "xấu"/HDL "tốt" tốt hơn so với những người dùng giả dược. Tỷ số này được cải thiện có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ tiêu hóa protein

Bạn có biết một trong những lợi ích của việc ăn đu đủ mỗi ngày là nó giúp cải thiện tiêu hóa protein? Nó nhờ enzyme papain thúc đẩy sự phân hủy protein mà không làm thay đổi hệ vi khuẩn giúp bảo vệ ruột.

Đối phó bệnh tiểu đường

Nếu bạn bị bệnh tiểu đường thì đu đủ sống là một loại trái cây tuyệt vời để ăn. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san International Journal of Molecular Sciences, nước ép đu đủ sống giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách hỗ trợ việc tái tạo tế bào beta và tăng tổng hợp insulin.

Cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng

Đu đủ là một nguồn vitamin tuyệt vời với các đặc tính chống oxy hóa như vitamin A, vitamin E và vitamin C. Trái cây màu cam này cũng cung cấp cho cơ thể các khoáng chất phức tạp như kali, đồng và magiê. Các vitamin và khoáng chất này hoạt động cùng nhau để hỗ trợ tái tạo tế bào và giúp ngăn ngừa tác hại do các gốc tự do gây ra.

Điều hòa huyết áp

Điều này xảy ra nhờ sự hiện diện của Carpaine trong đu đủ, chất này có khả năng làm giảm huyết áp .

Tốt cho da

Sự hiện diện của vitamin E trong đu đủ ngăn chặn tổn thương tế bào và ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn sớm. Vitamin A cung cấp một làn da mịn màng. Vitamin C và vitamin E tăng sản xuất collagen và giữ cho làn da chắc khỏe.

Ngoài ra, đu đủ có chứa các loại tinh dầu giữ độ ẩm cho da và giảm các triệu chứng của các rối loạn về da như eczema và bệnh vẩy nến.

Đánh bại táo bón

Với hàm lượng chất xơ cao, đu đủ sống có thể giúp đánh bại táo bón. Nhưng đó không phải là tất cả. Các enzyme hiện diện trong đu đủ sống, đặc biệt là mủ đu đủ, có tác dụng làm sạch dạ dày của bạn. Nó không chỉ giúp cải thiện nhu động trong dạ dày của bạn, mà còn giúp di chuyển chất thải qua kết và vào ruột của bạn. Hàm lượng chất xơ cũng hấp thụ nước và giúp làm mềm phân, giúp việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn, theo The Health Site.

Lily (th)