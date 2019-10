Nếu có 6 dấu hiệu này ở ngực, đừng coi nhẹ nên đi khám ngay trước khi muộn

Dưới đây là 3 thay đổi bình thường theo thời gian của mỗi người, cùng với đó là 6 dấu hiệu không được bỏ qua, cảnh báo nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe.

3 thay đổi thông thường ở ngực

1. Rạn da vùng ngực.

Tuổi càng cao, nồng độ hooc môn cần thiết để duy trì độ đàn hồi của da càng giảm. Khi ấy, các vết rạn da bắt đầu xuất hiện. Do đó, mặc dù chúng ảnh hưởng về mặt thẩm mĩ, nhưng không hề gây hại gì đến sức khỏe.

Khi mang thai, các vết rạn da cũng sẽ xuất hiện. Đôi khi, căng thẳng quá mức cũng khiến chúng xuất hiện sớm. Vậy nên hãy học cách thư giãn ngay từ bây giờ.

2. Núm vú hướng xuống

Ngực và núm vú bắt đầu hướng xuống dưới theo thời gian, đó có nghĩa là mô vú yếu đi và kèm theo tác động của trọng lực. Vậy nên không cần phải lo lắng khi phát hiện ra bầu ngực đang chảy xệ.

Ngoài ra, còn một số yếu tố khác khiến ngực chảy xệ như: kích thước ngực lớn, cân nặng cơ thể lớn, hút thuốc thường xuyên,...

3. Khoảng cách giữa hai bầu ngực gia tăng

Những thay đổi kể trên là kết quả của hiện tượng giảm lượng estrogen trong cơ thể. Loại hooc môn giới tính cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự săn chắc của ngực. Khi estrogen không đủ, các mô bào đặc ở vú sẽ được thay thế bởi các mô mỡ, khiến ngực dễ bị chùng xuống hơn. Về cảm quan, hai bầu ngực sẽ có vẻ cách xa nhau hơn, tùy thuộc vào hình dạng và kích thước của bộ ngực.

Thay đổi bất thường của ngực

1. Xuất hiện mô cứng ở ngực

Mặc dù các khối u ở vú thường "mang tiếng xấu" là ung thư, nhưng Cơ quan Y tế Quốc gia tại Anh đã khẳng định, hầu hết trong số chúng là vô hại. Các khối u ở vú thường là mô tăng trưởng không ung thư hoặc chất lỏng bị tích tụ. Nhưng an toàn là trên hết, vì ung thư vú sẽ dễ dàng được điều trị hơn nếu phát hiện sớm. Vậy nên, nếu bạn phát hiện mô cứng hoặc khối u ở ngực, hãy đến ngay các trung tâm y tế uy tín để được thăm khám kịp thời.

2. Đau ngực

Các mô ung thư vú hiếm khi làm đau vú. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, vì có một dạng ung thư vú hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm là ung thư vú viêm (IBC) có gây đau vùng ngực. Không chỉ gây đau đớn, IBC còn có những triệu chứng khác biệt như xuất hiện các chấm đỏ.

3. Tiết dịch ở núm vú

Đặc biệt là khi bạn không mang thai hoặc cho con bú, dịch núm vú được tiết ra có thể là một dấu hiệu nguy hiểm. Dịch có thể không màu, màu trắng đục, vàng, xanh lá cây, nâu hoặc thậm chí là máu. Đây rất có thể do các mô ung thư gây nên.

4. Hai bầu ngực hoàn toàn khác nhau

Một bộ ngực đối xứng hoàn hảo rất hiếm gặp. Vì vậy, đừng quá hoảng loạn khi đọc xong tiêu đề này. Tuy nhiên, đây sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu một trong hai bên ngực đột nhiên thay đổi kích thước, hoặc sưng tấy lên. Sự thay đổi đột ngột về hình dạng ở một bên ngực là dấu hiệu của bệnh ung thư vú. Tốt nhất bạn nên đặt lịch khám sớm nhất có thể.

5. Xuất hiện đốm đỏ

Các đốm đỏ trên ngực thường xuất hiện da phát ban hoặc dị ứng da tạm thời. Nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu của ung thư vú viêm (IBC). Dạng ung thư này tuy hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Có có 2%-4% trường hợp ung thư vú là mắc IBC, nhưng 7%-10% trường hợp tử vong liên quan đến ung thư vú là do nó.

6. Núm vú bị kéo vào bên trong

Núm vú bị kéo vào bên trong do nhiều lí do. Hiện tượng này còn được gọi là co rút núm vú, và được gây ra do viêm hoặc sẹo của các mô phía sau núm vú. Tình trạng viêm có nhiều nguyên nhân, không nhất thiết là do ung thư.

Tuy nhiên, trong trường hợp mắc ung thư, khối u sẽ tấn công ống dẫn phía sau núm vú và kéo nó vào trong. Vậy nên, nếu bạn phát hiện núm vú đang bị kéo dần vào bên trong, hãy thăm khám sớm để phát hiện bệnh.

Theo Khám phá