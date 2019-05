Muốn túi mật khỏe mạnh, hãy uống thật nhiều cà phê

Dưới đây là 9 cách kết hợp một vài thói quen mới vào những thói quen cũ hàng ngày giúp bạn sẽ cảm thấy mình thực sự khỏe mạnh hơn.

Uống nước nho giúp chữa bệnh đau nửa đầu

Nếu bạn bị chứng đau nửa đầu và đang tìm kiếm một cách tự nhiên hơn để ngăn chặn cơn đau không thể vượt qua, thì nước nho là giải pháp. Vì chứng đau nửa đầu chủ yếu đến từ sự mất cân bằng các hóa chất trong não như serotonin… Nước nho không phải là thuốc giảm đau nhưng là một biện pháp phòng ngừa chứng đau nửa đầu. Vì vậy, ngay khi bạn cảm thấy một cơn đau nửa đầu xuất hiện, hãy uống một ít nước nho để ngăn chặn.

Vì nho rất giàu vitamin C, vitamin A và vitamin B2 giúp bạn không bị đau nửa đầu. Vitamin B2, còn được gọi là riboflavin chịu trách nhiệm điều trị chứng đau nửa đầu, giúp cân bằng các hóa chất trong não và hoạt động như một chất đối kháng sắt để giảm nồng độ sắt trong máu có thể gây ra chứng đau nửa đầu.

Ăn cá hồi giúp tóc mọc ra bóng mượt và khỏe mạnh

Mái tóc khỏe mạnh là điều mà tất cả chúng ta mơ ước, đặc biệt là những buổi sáng khi thức dậy, nhìn vào gương và tự hỏi làm thế nào để có mái tóc đẹp. Bí quyết ở đây là cá hồi. Cá hồi rất giàu vitamin D và axit béo omega-3 rất cần thiết để giữ cho tóc và da đầu của bạn giữ ẩm.

Ngoài ra, omega-3 bôi trơn da đầu, giữ cho nang tóc sạch và khỏe mạnh. Vì omega-3 thực sự là một loại protein, nên việc thiếu nó sẽ ngăn cản tốc độ mọc tóc bình thường. Vì vậy, bạn càng ăn nhiều cá hồi, tóc sẽ càng khỏe mạnh. Ngoài ra, omega-3 giúp làm giảm viêm, điều trị gàu và giảm khô tóc – những yếu tố góp phần vào việc gãy rụng tóc.

Uống chanh và nước muối giúp giảm thêm cân

Nước chanh cực tốt cho sức khỏe nhưng nó không ngon bằng một ly nước cam hoặc một số loại nước tăng lực. Chanh và muối là 2 thành phần kỳ diệu giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và giúp giảm cân khá nhanh. Điều này là do nó làm tăng nhu động ruột và giảm sự thèm ăn, do đó loại bỏ lượng calo dư thừa.

Chanh và nước muối cũng có thể tăng tốc độ trao đổi chất của bạn và thậm chí còn có nghiên cứu để chứng minh điều này. Theo Viện Y tế Quốc gia (Mỹ), uống nhiều nước làm tăng quá trình trao đổi chất của bạn bằng cách tăng chức năng của ty thể (giúp tạo ra nhiều năng lượng trong cơ thể mà không cần bất kỳ calo nào để làm như vậy) và tạo ra sinh nhiệt (quá trình trao đổi chất trong đó calo được đốt cháy nhanh hơn để sản xuất nhiệt).

Làm trắng móng tay bằng kem đánh răng

Nếu bạn đang tìm cách để làm trắng móng tay một cách tự nhiên, kem đánh răng là giải pháp. Kem đánh răng không chỉ làm trắng và bảo vệ răng mà còn làm trắng móng tay của bạn. Lấy một bàn chải đánh răng sạch, bôi một ít kem đánh răng lên đầu bàn chải và chà nhẹ móng tay. Chờ trong một vài phút, rửa tay bằng nước sạch như bình thường.

Kích thích mọc tóc

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, chế độ ăn uống là chìa khóa giúp tóc phát triển nhanh và khỏe hơn, nhưng đối với những người muốn tóc đẹp hơn, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra huyết thanh tăng trưởng tóc của riêng bạn. Thành phần đầu tiên bạn sẽ cần là dầu thầu dầu. Dầu thầu dầu chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin E để giữ ẩm cho da đầu, axit béo omega-9 và omega-6, cũng như các khoáng chất sẽ giúp giữ ẩm và thẩm thấu vào da đầu của bạn.

Thứ hai là dầu bơ rất giàu vitamin và khoáng chất như axit oleic, một loại axit béo omega-9 không bão hòa đơn có thể giúp nuôi dưỡng tóc và bảo vệ tóc khỏi gãy rụng. Đó là loại dầu duy nhất có khả năng xuyên qua thân tóc và giữ ẩm thay vì chỉ lưu trên tóc và hoạt động như một lớp dầu.

Thành phần cuối cùng là dầu dừa, được coi là vua của tất cả các loại dầu vì nhiều lý do khác nhau. Để bắt đầu, dầu dừa là loại dầu duy nhất mà bạn có thể thoa lên tóc và ngăn không cho nó mất protein. Vì dầu dừa giàu axit béo omega-3, omega-6 và omega-9 nên nó giúp bảo vệ thân tóc khỏi tác hại của môi trường và ánh nắng mặt trời.

Đây là cách bạn tạo ra hỗn hợp: Đổ đầy chai với 1/3 dầu thầu dầu, 1/3 dầu bơ và 1/3 dầu dừa rồi lắc đều hỗn hợp.

Bôi hỗn hợp lên da đầu và tóc rồi massage trong vòng 10 đến 15 phút. Chờ từ 30 phút đến 1 giờ. Tắm và sau đó thoa một ít dầu lên ngọn tóc trong khi tóc vẫn còn ướt. Lặp lại 3 lần một tuần, bạn sẽ có mái tóc tuyệt đẹp.

Ăn bữa sáng trong vòng 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy

Ngay sau khi bạn uống nước chanh và muối ngay khi thức dậy, điều quan trọng là bạn phải ăn sáng trong vòng nửa giờ sau khi bạn thức dậy. Ngay cả khi bạn không cảm thấy đói, thiếu bữa sáng là một sai lầm lớn, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng giảm hoặc duy trì cân nặng. Theo Cơ quan đăng ký kiểm soát cân nặng quốc gia Mỹ, hơn 70% những người ăn kiêng thành công đã ăn sáng trong vòng nửa giờ sau khi thức dậy.

Uống collagen thủy phân thay vì bôi nó lên da

Lão hóa là điều mà hầu hết chúng ta không mong muốn và nó thường được chú ý đầu tiên ở vẻ ngoài của làn da. Tất cả chúng ta đều cố gắng giữ làn da của mình bằng cách mua kem dưỡng ẩm, mặt nạ và huyết thanh giàu collagen (protein chịu trách nhiệm giữ cho làn da của chúng ta căng và sáng).

Vì vậy, cách tốt nhất để thoát khỏi lão hóa là uống bổ sung. Theo nghiên cứu, uống collagen thủy phân có thể làm chậm lão hóa tới 27% đồng thời cải thiện sức khỏe của xương, tăng khối lượng cơ bắp, ngăn ngừa mất xương, ngăn ngừa loãng xương và giảm đau khớp.

Làm trắng răng bằng trái cây

Bất cứ ai cũng muốn sở hữu một nụ cười rạng rỡ, nhưng còn những lúc bạn không cảm thấy tự tin khoe răng vì chúng có vẻ hơi vàng. Đừng lo lắng vì bạn có thể thay đổi tất cả tùy thuộc vào chế độ ăn uống của bạn. Trái cây và rau quả giàu chất chống oxy hóa có thể làm việc kỳ diệu khi loại bỏ vết ố vàng khỏi răng của bạn.

Dâu tây có thể giúp làm trắng răng của bạn và loại bỏ cả vết cà phê và rượu vang.

Táo hoạt động như chất tẩy vết bẩn tự nhiên vì chúng giúp tiết ra nhiều nước bọt hơn trong miệng và phục vụ như một tác nhân làm sạch răng.

Còn cam hoặc bất kỳ loại trái cây chua nào giúp trung hòa độ axit của miệng gây sâu răng.

Uống nhiều cà phê cho túi mật khỏe mạnh

Mặc dù cà phê có thể liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh, nhưng một trong những lợi ích quan trọng nhất của cà phê là nó thúc đẩy túi mật khỏe mạnh.

Theo một nghiên cứu, cà phê kích hoạt các cơn co thắt trong túi mật được cho là do caffeine trong đó gây ra. Ngoài ra, nghiên cứu đã tiết lộ rằng sự co thắt túi mật tăng lên do cà phê có thể ngăn chặn các tinh thể nhỏ trong túi mật trở thành sỏi túi mật lớn.

Tùng Anh (Theo Brightside.me)