Mẹ tưởng con bị cảm nhưng kết quả khám gây bất ngờ: đừng chủ quan với cơn sốt của trẻ

Những bệnh về thần kinh khá hiếm gặp nhưng nếu không may mắc phải sẽ rất nhanh chóng tàn phá sức khỏe. Tuy nhiên, những triệu chứng của bệnh lại thường dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường như cảm cúm nên khó phòng ngừa.

Gần đây một bé gái 2 tuổi ở Úc đã trở thành nạn nhân của chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp nhưng lại bị tưởng nhầm là bệnh cảm.

Paige, 2 tuổi là một bé gái khỏe mạnh, hoạt bát cho đến khi tai họa ập đến vào tháng 8/2018. Ngày 7/8, Paige có những dấu hiệu sốt nhẹ và cảm cúm. Cha mẹ cô bé thấy con bị cảm nên chỉ mua thuốc uống bình thường cho đến khi thấy con đột nhiên run rẩy toàn thân.

Jess, mẹ của bé gái linh cảm con đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng nên ngay lập tức đưa con gái tới viện. Jess kể lại: “Khi lái xe đưa con bé tới viện, Paige gần như đang ngủ. Tới bệnh viện, con bé đột nhiên nôn mửa và trở nên rất “đáng sợ” trong lúc chờ các bác sĩ tới.”

Sau khi đến bệnh viện Moree, Paige đã trải qua loạt kiểm tra nhưng sau đó lại chuyển tới Bệnh viện nhi đồng Randwick vào ngày hôm sau. Bác sĩ chẩn đoán Paige bị chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp tên là Acute Necrotizing Encephalopathy (tạm dịch: Viêm não hoại tử cấp tính), viết tắt là ANE. Bệnh thường xảy ra sau khi cơ thể bị nhiễm siêu vi khuẩn.

May mắn cho Paige khi mẹ cô bé đã đưa con tới viện kịp thời nên có cơ hội hồi phục. Jess chia sẻ: “Paige đang tiến triển rất tốt. Mặc dù các bác sĩ cũng chưa thể tiên lượng được mức độ ảnh hưởng của nó tới não nhưng mỗi ngày con bé đều chiến đấu như một “chiến binh nhỏ”.

Bệnh ANE – chứng bệnh thần kinh cực hiếm gặp

Mặc dù đây là căn bệnh hiếm gặp nhưng nó vẫn có thể xảy ra đặc biệt với trẻ nhỏ. Căn bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn và thường xảy ra sau khi bị nhiễm virus.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc nhất, thanh thiếu niên và người lớn cũng có nguy cơ nhưng ít hơn.

Triệu chứng của bệnh

Bệnh nhân thường phát triển các triệu chứng gần giống như cảm cúm như sốt, ho, nôn mửa, tiêu chảy, đau họng hoặc phát ban.

Điểm phân biệt chính là sự suy giảm não bộ với tốc độ nhanh chóng. Điều này dẫn đến co giật và thay đổi ý thức, người bệnh có thể rơi vào tình trạng ngủ li bì, lẫn lộn và hôn mê.

Nguyên nhân gây bệnh có thể do nhân tố môi trường hoặc yếu tố di truyền. Thông thường, ANE phát triển do nhiễm virus như virus cúm A , cúm B và virus herpes 6 là phổ biến nhất. Có những trường hợp mắc bệnh ANE do gia đình có đột biến trong gen RANBP2 gen.

Phương pháp điều trị bệnh ANE

Hiện tại, vẫn chữa có cách điều trị chính xác nhất. Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm ra phương hướng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân bị mắc bệnh ANE. Các phương hướng chữa trị tạm thời bao gồm:

- Hỗ trợ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân (như máy thở, ống truyền, truyền dịch) để cơ thể họ có thể thực hiện các chức năng bình thường.

- Cung cấp thuốc để giải quyết các triệu chứng (ví dụ như thuốc chống động kinh).

- Giảm nhiệt độ cơ thể nếu bệnh nhân có hiện tượng sốt.

Theo Khám phá