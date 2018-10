Mẹ đơn thân 2 lần bị ung thư vú tiết lộ điều quan trọng mọi phụ nữ cần biết

Tháng 10 là tháng nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú. Đây là thời điểm những người bị ung thư hay những người có cuộc sống bị tác động bởi căn bệnh này, cùng tập hợp lại để giúp mọi người hiểu rõ hơn về ung thư vú ; để gây quỹ cho các nghiên cứu chuyên sâu.

Emma Campbell, bà mẹ 4 con, đang chiến đấu với bệnh ung thư vú lần thứ 2, chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc của mình.

Một bà mẹ, người đang bị ung thư vú lần thứ hai, vừa xuất bản cuốn sách mới của mình để góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Cuốn sách mang tên "All That Followed" đưa người đọc đến với hành trình đầy cảm xúc từ lần chẩn đoán mức ung thư vú đầu tiên của cô tới ngày nay.

Cuốn sách mang tên "All That Followed" đưa người đọc đến với hành trình đầy cảm xúc từ lần chẩn đoán mức ung thư vú đầu tiên của Emma Campbell tới ngày nay.

Emma Campbell, 47 tuổi, trước đó đã viết trên blog về cuộc đời mình, về căn bệnh ung thư cô mắc phải. Do đó, việc viết ra toàn bộ câu chuyện thành sách với cô như một "bước tiến tự nhiên".

Lần đầu mắc ung thư vú

Câu chuyện của Emma bắt đầu khi cô và ông xã, Marc, quyết định họ muốn có thêm con. Cặp đôi đã có con trai đầu lòng tên Jake. Họ hi vọng đứa con thứ hai chào đời có thể sẽ cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước nguy cơ tan vỡ của họ.

Sau nhiều lần sẩy thai, hai người quyết định thụ tinh nhân tạo và hạnh phúc chào đón 3 đứa trẻ, 2 trai, 1 gái. Ngay sau lần sinh 3 bé Ella, Louis và Theo năm 2010, Emma chia tay chồng. Cô trở thành người mẹ đơn thân của 4 đứa con.

Đó là khoảng thời gian mệt mỏi và dường như để khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ, trong một tối muộn cho con ăn, Emma phát hiện cục u ngay dưới cánh tay mình.

Biện pháp điều trị thành công và mọi thứ bắt đầu tiến triển theo chiều hướng tốt với Emma.

Emma chia sẻ trên Mirror Online: "Tôi đã cảm nhận những thay đổi trên ngực. Nhưng tôi lờ chúng đi bởi còn bao nhiêu việc khác và có lẽ do tôi sợ hãi điều chẳng lành. Tôi dành hết thời gian cho 3 đứa con. Tôi kiệt sức và chẳng còn nghĩ tới mình nữa vì bận con cái. Việc thụ tinh nhân tạo khiến thật dễ để xem nhẹ mọi thay đổi xảy ra do quá trình điều trị hormone cũng như mọi biện pháp trị liệu khả năng sinh sản mà tôi từng trải qua.

Mãi tới khi cảm nhận một cục u bên dưới cánh tay mình khi đang cho con ăn, tôi bất chợt nghĩ rằng: 'Ôi trời ơi! Đây có thể là u hạch bạch huyết và cùng với những thay đổi ở ngực, mọi thứ đột nhiên sáng rõ".

Thế giới của Emma đảo lộn hoàn toàn khi bác sĩ nói cục u đó thực chất là một khối u 5cm – Emma được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

"Nó xảy ra rất, rất nhanh", người mẹ 4 con nhớ lại. "Đó là một ngày khi tôi trở về từ cuộc hẹn với bác sĩ đa khoa của mình để tới gặp một chuyên gia tư vấn. Vị này chỉ định tôi đi chụp quang tuyến vú, siêu âm. Sau đó, rõ ràng là tôi cần lấy sinh thiết.

Họ quyết định sẽ thu gọn kích cỡ khối u bằng hóa trị trước khi thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ nó. Tôi đã trải qua 6 vòng hóa trị. Rồi khối u được loại bỏ, cùng với toàn bộ hạch bạch huyết. Sau nhiều tuần hồi phục, tôi tiếp tục trải qua xạ trị hàng ngày, cộng thêm 18 vòng dùng thuốc nữa".

Biện pháp điều trị thành công và mọi thứ bắt đầu tiến triển theo chiều hướng tốt với Emma. Cô thậm chí còn yêu trở lại, với một thợ xây tên là Dave, người cô gặp gỡ trong chương trình 60 Minute Makeover.

Emma Campbell yêu trở lại, với một thợ xây tên là Dave.

Ung thư trở lại

Nhưng vừa gặp người đàn ông mới chưa được bao lâu, mọi thứ lại suy sụp lần nữa khi ung thư trở lại – 4 năm sau lần đầu tiên Emma được chẩn đoán mắc bệnh.

"Lần thứ hai, nó tự biểu hiện bằng một vệt ban đỏ trên ngực tôi. Một lần nữa, tôi tuyệt vọng cố nghĩ ra một lý do khác cho nó – Có phải do tôi đã thay đổi loại bột giặt không? Có phải do tôi bất ngờ bị dị ứng với thứ gì đó? Tôi đã tập luyện quá nhiều và có thể tôi bị căng cơ?".

Lần này, bệnh ung thư của Emma xảy ra trong da của cô.

"Lần này thì không phải trường hợp tôi bị u cục - thứ mà họ có thể loại bỏ nữa. Tôi lập tức được chỉ định hóa trị. Tôi có 8 chu trình hóa trị, dữ dội hơn nhiều, khốc liệt hơn nhiều so với lần hóa trị đầu".

4 năm sau, bệnh ung thư của Emma đã thuyên giảm. Nhưng cứ 3 tuần, cô lại phải vào viện để thực hiện liệu pháp điều trị kết hợp. Ngoài ra, mỗi tháng, Emma còn có một mũi tiêm vào bụng và phải dùng thuốc hàng ngày.

Sau khi chia sẻ trải nghiệm "điên rồ" của mình trên sách, Emma háo hức được giúp mọi người nhận biết rõ ràng về việc không nên phớt lờ bất cứ cảm giác hay thay đổi nhỏ nào trên cơ thể mình.

Bệnh ung thư của Emma đã thuyên giảm. Nhưng cứ 3 tuần, cô lại phải vào viện để thực hiện liệu pháp điều trị kết hợp.

"Tôi không phải ví dụ điển hình của người lập tức tới tìm bác sĩ khi thấy có gì bất thường. Trong cả 2 lần, tôi đều cố gắng né tránh sự thật. Nhưng tôi thực sự khuyến khích bất cứ ai để ý thấy thay đổi trên ngực mình hãy tới thẳng văn phòng bác sĩ. Chúng ta biết rằng, bệnh càng được phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi càng cao", Emma thú nhận.

Cô cũng khuyên những người rơi vào tình cảnh tương tự đừng ngại ngùng, sợ sệt khi chấp nhận sự trợ giúp của những người xung quanh. "Hãy đồng ý với từng lời đề nghị giúp đỡ. Mọi người muốn giúp. Mọi người muốn cảm thấy mình đang làm việc gì đó có ích. Hãy để họ bước vào, cho dù là nấu một bữa ăn, giặt quần áo cho bạn hay đưa lũ trẻ ra ngoài chơi để bạn có thời gian nghỉ ngơi".

Theo Helino