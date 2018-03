Mặc áo chống nắng kín mít, đi sớm về tối làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương

Nhiều người làm việc văn phòng đang ngồi sai tư thế ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương khớp

Cụ thể, theo Ths. Bs Trần Ngọc Tùng, người làm việc văn phòng với đặc thù ngồi lâu ít vận động có thể gặp các vấn đề về xương khớp với biểu hiện mỏi lưng, cổ với cảm giác vô cùng khó chịu. Nhất là bệnh lý thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm cột sống vùng cổ và thắt lưng.

Bên cạnh đó, với tính chất công việc ít vận động, ngồi lâu lại ngại tiếp xúc với ánh mặt trời, nhiều chị em thường đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng khi đi sớm về tối cũng là điều kiện thuận lợi gây ra Bệnh loãng xương .

Lí giải hiện tượng trên, Ths. Bs Trần Ngọc Tùng chia sẻ: “Khi ngồi quá lâu, chúng ta thường có cảm giác mỏi lưng và cổ. Biểu hiện mỏi này thường do các nguyên nhân như: tư thế ngồi không đúng, vặn vẹo cột sống, ngồi cong lưng hình chữ C, cúi cổ hoặc ngửa quá quá mức trong thời gian dài.

Nhiều người, nhất là phụ nữ thường ngồi vắt chéo chân hoặc do chiều cao ghế ngồi và bàn làm việc không phù hợp. Đôi khi còn do máy tính làm việc để ở vị trí quá cao hoặc thấp so với tầm nhìn, việc ngồi tại chỗ trong 1 thời gian dài (2- 4h) cũng gây mỏi lưng và cổ”.

Theo bác sĩ, biểu hiện mỏi vùng cột sống báo hiệu cho chúng ta biết cột sống đang bị sai tư thế, bị quá tải, các cơ cạnh sống đang bị căng dãn quá mức trong thời gian dài. Song nhiều người lại cho rằng đó là biểu hiện của loãng xương và thiếu Calci. Do đó việc bổ xung calci mà không có bác sĩ tư vấn và khám là việc làm không đúng.

Chưa kể, với đặc thù công việc gây ra các biểu hiện mệt mỏi cho xương khớp, giới văn phòng còn mắc những thói quen xấu như vặn vẹo lưng, cổ tạo tiếng kêu. Điều đáng nói, mỗi lần thư giãn như vậy, xương khớp bớt khó chịu, nhiều người cảm thấy khỏe khắn hơn.

“Khi bẻ khớp, vặn khớp... sẽ giúp cho các cơ được thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu tại chỗ làm cho chúng ta giảm cảm giác mỏi, dễ chịu hơn. Tuy nhiên, việc bẻ khớp, vặn khớp đột ngột (đặc biệt là với vùng cột sống) sẽ là yếu tố thuận lợi làm đẩy nhanh quá trình thoái hóa khớp và gây bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống.

Theo bác sĩ, những người mặc áo chống nắng kín mít, đi sớm về muộn... cũng dễ gặp vấn đề loãng xương

Lý do là cột sống của chúng ta cấu tạo cơ bản gồm các đốt xương sống xếp chồng lên nhau, giữa 2 đốt xương có tổ chức đĩa đệm (cấu tạo bởi các vòng sợi xơ, bên trong là nhân nhầy) có tác dụng liên kết các đốt xương và giúp cột sống xoay chuyển vận động.

Khi bẻ xoay khớp đột ngột sẽ làm cho đĩa đệm phải chịu 1 lực xoắn vặn rất lớn, lâu ngày sẽ làm nứt, vỡ, rách các vòng xơ và dẫn đến thoát vị đĩa đệm’, BS Trần Ngọc Tùng nhấn mạnh.

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, bác sĩ khuyến cáo, những người làm việc văn phòng cần tránh ngồi lâu ở một tư thế, nên đứng dậy đi lại, vận động các khớp nhẹ nhàng sau mỗi 45-60 phút ngồi làm việc. Khi làm việc, mọi người nên giữ thẳng cột sống, điều chỉnh chiều cao của ghế và bàn làm việc, máy tính nên để ngang tầm mắt.

Cùng với đó, nên tích cực hoạt động thể lực với các bài tập tốt nhất cho cột sống là bơi lội và bám vào xà đơn thả lỏng người hoặc chạy bộ, đi bộ, đạp xe sẽ tốt cho hệ xương khớp nói chung.

Theo Giadinhmoi