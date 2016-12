Không chỉ sạc pin, tai nghe điện thoại cũng gây ra những cái kết đáng sợ thế này

Nhiều tai nạn đáng sợ rình rập từ tai nghe điện thoại

Gần đây nhất phải kể đến vụ việc một cậu bé 16 tuổi người Úc đã gặp phải một tai nạn kinh hoàng đến suýt bị đứt cổ do đeo tai nghe iPhone khi đang đi xe máy. Chỉ vì dây tai nghe chẳng may mắc vào hàng rào dây thép dọc đường đi, cùng lúc đó thiếu niên này đang đội mũ bảo hiểm nên dây tai nghe đã cuốn chặt vào cổ khiến nạn nhân bị ngã xuống nguy kịch.

Thiếu niên trên giường bệnh và chiếc tai nghe là "thủ phạm" gây tai nạn

Đặc biệt, trước đó cũng từng có nhừng trường hợp tử vong vì thiết bị phổ biến đang được nhiều người ưa dùng này khiến nhiều người giật mình. Điển hình là trường hợp thiếu nữ 19 tuổi người Mỹ thiệt mạng khi sử dụng tai nghe kèm sạc điện thoại khi ngủ năm 2015. Để có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cô gái này đã đeo tai nghe kết nối với iPhone 6 Plus đang được cắm sạc. Không ngờ cô đã ngủ một giấc vĩnh hằng do sạc pin bất ngờ trục trặc, , dòng điện mạnh đã truyền trực tiếp từ ổ cắm qua iPhone, qua tai nghe vào cơ thể nạn nhân... Tại Philippines, Trung Quốc, Thái Lan cũng đều đã có người mất mạng vì hành động tương tự.

Cô gái người Philippines tử vong vì đeo tai nghe điện thoại đang sạc pin đi ngủ vào tháng 6/2015

Tại Việt Nam, tháng 11/2015 cũng xảy ra một trường hợp mất mạng do dùng tai nghe điện thoại ở địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội). Nạn nhân là anh N.V.B - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn, do đeo tai nghe nên không để ý tín hiệu báu có tàu đang tới, vì vậy khi băng qua đường sắt đã bị tàu đâm vào... Một trường hợp khác tử vong theo cách tương tự là anh N.L.H (41 tuổi, ở phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM). Do đeo tai nghe nhạc, anh H đã không nghe thấy tiếng còi cảnh báo của bộ phận rào chắn nên đã đâm thẳng xe vào đoàn tàu đang chạy...

Đeo tai nghe có thể gây điếc, tổn thương màng nhĩ, nhiễm trùng tai ...

Hiện nay rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đang “nghiện” tai nghe điện thoại: nghe nhạc, học ngoại ngữ, xem phim, nghe khi ngủ... Tuy nhiên, thói quen này có thể làm tổn thương đến màng nhĩ, thậm chí gây điếc chứ chưa kể đến các tai nạn thương tâm như ở trên.

Trước hết tai nghe sử dụng lâu ngày có thể dính vi trùng từ bề mặt tiếp xúc khác ngoài lỗ tai (tay, bề mặt trong ví hoặc mặt bàn...) hoặc khi dùng chung tai nghe với người khác. Qua đó, vi khuẩn, nấm… có điều kiện “đi du lịch” trong ống tai, gây viêm nhiễm và những bệnh lý nguy hiểm khác cho tai. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, nghe bằng tai nghe liên tục trong nhiều giờ với cường độ âm thanh lớn là nguyên nhân giảm thính lực mà nhiều người trong giới trẻ thành thị đang mắc phải. Điều đó khiến tế bào thần kinh trong ốc tai làm việc quá sức, gây mệt mỏi, khả năng tiếp nhận thông tin kém....

Sử dụng điện thoại, tai nghe khi tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn

Cụ thể, BS Lê Thị Lan, Khoa Thính học & Phục hồi chức năng viện Tai Mũi Họng TƯ phân tích: sức nghe của tai sẽ giảm nếu phải tiếp xúc với âm thanh có cường độ 90db trở lên, trên 3 tiếng mỗi ngày, trong thời gian 1-2 năm. Trong khi đó đa phần các máy nghe nhạc bán trên thị trường đều có công suất cực đại đến 120db. Đáng lưu ý là bệnh nhân không cảm thấy giảm thính lực ngay lúc đó, vì quá trình này diễn tiến âm thầm phải vài năm sau mới thấy biểu hiện. Cảnh báo khẩn thiết Từ những "cái kết" đáng sợ có thể xảy ra nói trên, các bác sĩ cảnh báo những bạn trẻ tuyệt đối không nên lạm dụng tai nghe trong cuộc sống. Khi bắt buộc phải dùng tai nghe thì nên nghe với cường độ âm thanh nhỏ hoặc vừa phải. Thời gian nghe chỉ 2 đến 3 tiếng/ngày và đặc biệt lưu ý không nghe nhạc bằng tai nghe khi ngủ (vì khi ngủ não bộ cần được nghỉ ngơi). Khi thấy có biểu hiện ù tai, chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt… nên đi thăm khám ngay vì đó có thể là những biểu hiện nguy hiểm đang đe doạ chức năng thính giác của bạn.

Hơn nữa, đeo tai nghe khi tham gia giao thông khiến người đi đường mất tập trung rất dễ gây tai nạn không những hại mình mà còn hại cả người khác. Do đó, vì an toàn của bản thân và cộng đồng, mỗi người chúng ta cần có ý thức tự bảo vệ chính mình và người khác. Trong cuộc sống không tránh được những lúc phải đeo tai nghe vì tiện ích thiết yếu của nó nhưng mỗi người hãy sử dụng một cách khoa học, điều độ để chỉ tận dụng những điểm tích cực mà không phải chuốc họa vào thân.

Theo TTOL