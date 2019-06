Khi nấu ăn không chú ý đến điểm này sẽ khiến bạn dễ mắc bệnh béo phì và xấu xí

Trong dầu thực vật có chứa vitamin E, nó có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự trao đổi chất của da và ngăn ngừa lão hóa da. Tuy nhiên, nấu ăn cũng vậy, có người biết cách lưu giữ rất tốt vitamin E trong dầu khi nấu ăn, nhưng cũng có người vì cách nấu ăn sai lầm dẫn đến viatmin E bị phá hủy, tại sao vậy?

Bởi vì vitamin E đối với nhiệt độ cũng có yêu cầu, nếu chảo đun quá nóng, sau đó mới đổ dầu, thì dầu nóng trên chảo sẽ bắt đầu cháy, khói đen dày đặc sẽ xuất hiện, điều này không chỉ phá hủy vitamin E mà còn tạo ra chất peroxide, khiến cho làn da biến thành màu vàng, xỉn. Đây là thủ phạm chính trong sự phát triển của mụn trứng cá và tàn nhang.

Do đó, kiến nghị mọi người nên chú ý kiểm soát nhiệt độ dầu khi nấu. Điều này không chỉ bảo tồn vitamin E nguyên vẹn mà còn bảo vệ da khỏi khói dầu. Điều quan trọng nhất là ngăn ngừa chất gây ung thư. Ngoài ra, trong khói dầu còn có chứa một chất gọi là "gốc tự do" (chất oxy hóa), không chỉ làm cho làn da của các bà nội trợ trở nên tồi tệ hơn mà còn gây ra nhiều bệnh mãn tính và béo phì . Sau khi khói dầu tiếp xúc với da, thiệt hại là gây tổn thương trực tiếp, bởi vì các gốc tự do có thể xâm nhập vào cơ thể dọc theo khói dầu.

Rất nhiều người đều phát hiện rằng, các đầu bếp bình thường tương đối béo, không phải là do ăn quá nhiều trong quá trình nấu, mà là hít phải quá nhiều khói dầu. Các gốc tự do trong những khói dầu này sau khi xâm nhập vào cơ thể, sẽ khiến cơ thể tăng tốc khả năng tổng hợp chất béo. Vì vậy, ngay cả khi người đầu bếp đến một miếng thức ăn mình nấu cũng không ăn, nhưng cơ thể vẫn béo.

Trên thực tế, bạn chỉ cần chú ý đến 2 mẹo khi chiên xào, vừa có những món ăn ngon, đồng thời có thể khiến làn da và cơ thể khỏe mạnh hơn.

1. Không được làm chảo quá nóng, tốt nhất sử dụng nhiệt độ lửa thấp khi nấu ăn.

2. Phát hiện dầu bắt đầu bốc khói, đổ thực phẩm vào nấu ngay lập tức. Thức ăn được chế biến với hương vị thơm ngon và dinh dưỡng nhất.

Chiên dầu ăn như nào để an toàn cho sức khỏe?

Dầu không nên để nhiệt độ quá cao

Chiên xào với nhiệt độ quá cao khiến thực phẩm mất đi chất dinh dưỡng, bị oxy hóa mạnh, từ đó sinh ra các chất adehyt, amin không tốt cho cơ thể. Chúng có thể là tác nhân góp phần gây bệnh ung thư trực tràng , gan, phổi, vú. Nhiệt độ càng cao thì càng sinh ra nhiều những chất độc hại.

Người lớn tuổi nên sử dụng dầu có chứa omega 3, 6, 9

Dầu thực vật như đậu nành, olive chứa nhiều omega 3, 6, 9 hỗ trợ chuyển hóa cholesterol xấu trong máu giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch, cao huyết áp.

Sử dụng nhiều loại dầu thực vật cho trẻ nhỏ

Các bác sĩ nhi khoa khuyên dùng dầu thực vật như dầu gấc, dầu olive trong bữa ăn dặm của trẻ nhằm bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Nhu cầu về lượng chất béo của trẻ cao, đến 40% tổng năng lượng khẩu phần ăn.

Không sử dụng dầu chiên nhiều lần

Dầu chiên một lần thì các vi chất và vitamin trong dầu đã bị phá hủy, hình thành một số chất gây hại cho sức khỏe. Mặt khác trong dầu chứa nhiều cặn bẩn từ thực phẩm đã dùng trước đó. Sử dụng dầu chiên lại nhiều lần sẽ có nguy cơ ung thư cao.

