Giải mã 8 bí ẩn liên quan đến khả năng sinh sản của phụ nữ

1. Khả năng sinh sản của bạn được xác định bởi tính di truyền, ảnh hưởng đến số lượng trứng bạn mà bạn có thể có

Các bác sĩ tin rằng số trứng bạn có tại thời điểm bạn sinh ra sẽ quyết định thời gian về khả năng sinh sản của bạn. Khi sinh ra, một phụ nữ có khoảng hai triệu quả trứng trong buồng trứng. Trong suốt thời gian sinh sản, mỗi lần trứng rụng sẽ có khoảng 1.000 tế bào trứng sẽ bị chết. Những yếu tố khác, chẳng hạn như hút thuốc lá và một số loại hóa trị có thể đẩy nhanh cái chết của các tế bào trứng và thúc đẩy tới giai đoạn mãn kinh sớm.

2. Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn là một dấu hiệu của sự rụng trứng thường xuyên

Hầu hết phụ nữ có chu kỳ thường kéo dài từ 24 - 35 ngày. Đây thường là một dấu hiệu của sự thường xuyên của sự rụng trứng có thể dự đoán được. Những phụ nữ không rụng trứng đều đặn thường có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Những người phụ nữ không rụng trứng có thể mắc một bệnh di truyền được gọi là hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Những phụ nữ không rụng trứng đều đặn thường có chu kỳ kinh nguyệt không đều (Ảnh: Internet)

3. Đo nhiệt độ cơ thể khó dự đoán được sự rụng trứng

Một phương pháp cũ theo dõi sự rụng trứng đó là việc đo nhiệt độ cơ thể mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi giường. Phương pháp này này được sử dụng phát hiện ra sự gia tăng nhiệt độ cơ thể - một dấu hiệu cho thấy progesterone đang được sản sinh.

Vấn đề chính với việc sử dụng phương pháp này là nhiệt độ của bạn tăng lên sau khi rụng trứng đã xảy ra. Điều này làm cho bạn khó khăn hơn trong việc xác định thời gian giao hợp thích hợp nhất để việc thụ thai có thể thành công. Một phương pháp tốt hơn mà chị em có thể áp dụng là dùng bộ dụng cụ xét nghiệm nước tiểu để dự đoán thời điểm trứng rụng.

4. Hầu hết phụ nữ bị bị tắc ống dẫn trứng hoàn toàn không biết rằng họ có thể đã bị nhiễm trùng vùng chậu trước đó

Khoảng 10% các trường hợp vô sinh là do bệnh ngoài tử cung, hoặc tắc nghẽn buồng trứng hoàn toàn hoặc để lại sẹo vùng chậu, gây ra sự cố ở ống dẫn trứng. Một nguyên nhân chính gây bệnh ngoài tử cung là do bị nhiễm trùng vùng chậu trước bắt nguồn từ một bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia. Các bệnh nhiễm trùng có thể gây ra rất ít triệu chứng mà bạn có thể hoàn toàn không biết ống dẫn trứng của bạn đang bị ảnh hưởng. Đây là lý do tại sao các bác sĩ khuyên các bệnh nhân của mình nên chụp cản quang tử cung vòi trứng (HSG) trong trường hợp bạn đã cố gắng và thất bại trong việc thụ thai trong vòng 6 tháng hoặc lâu hơn.

5. Trong hầu hết các trường hợp, stress không gây ra vô sinh

Trừ những trường hợp hiếm hoi về sự kiệt quệ về thể chất hoặc tinh thần, người phụ nữ sẽ vẫn tiếp tục rụng trứng đều đặn. Do vậy, việc thụ thai trong thời gian này vẫn có thể diễn ra nếu bạn có quan hệ tình dục tốt.

Stress không phải tác nhân gây vô sinh (Ảnh: Internet)

6. Đối với hầu hết các trường hợp, chế độ ăn uống có rất ít hoặc không có ảnh hưởng gì tới khả năng sinh sản

Thực tế có rất ít dữ liệu khoa học cho thấy rằng một chế độ ăn đặc biệt hay thực phẩm sẽ giúp tăng cường khả năng sinh sản. Tuy nhiên, mới có một nghiên cứu hạn chế cho thấy chế độ ăn của người Địa Trung Hải với dầu ô liu, cá và các loại đậu có thể giúp thúc đẩy khả năng sinh sản.

7. Vitamin D có thể cải thiện kết quả điều trị khả năng sinh sản

Một nghiên cứu gần đây của Đại học Southern California cho rằng những người phụ nữ đã trải qua điều trị vô sinh, nhưng có nồng độ vitamin D thấp, có thể có tỷ lệ thụ thai thấp. Vitamin này rất cần thiết trong quá trình mang thai . Tại trung tâm sinh sản Thái Bình Dương, chúng tôi khuyên bệnh nhân của chúng tôi nên dùng từ 2.000 - 4.000 IU(đơn vị đo vitamin) mỗi ngày.

Phụ nữ điều trị vô sinh nên bổ sung vitamin D (Ảnh: Internet)

8. Bị hoặc thiếu cân hoặc béo phì sẽ làm giảm khả năng sinh sản

Các bằng chứng trong những năm gần đây cho thấy những người bị bệnh béo phì có liên quan rõ ràng đến việc mất nhiều thời gian hơn thì mới có thể thụ thai được. Chỉ số khối cơ thể nhỏ hơn18 hoặc trên 32 được cho rằng có liên quan đến vấn đề rụng trứng và thụ thai, cũng như các vấn đề trục trặc khác trong quá trình mang thai.

Theo Sức khỏe & Đời sống