Đừng chủ quan với khối mỡ cục trên cơ thể: Có bất thường nào phải đi khám?

Giải cứu bệnh nhân khỏi khối u mỡ "khủng"

Theo BSCKII Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện E, mới đây khoa đã giải cứu cho bệnh nhân 61 tuổi khỏi một khối u mỡ ở vùng bẹn.

Bệnh nhân nữ nhập viện 1/4, bệnh nhân nữ này nhập viện trong tình trạng người di chuyển khó, sinh hoạt hằng ngày bị cản trở bởi một khối u lớn ở vùng nhạy cảm đùi bên phải, có kích thước to gần bằng trái bưởi nhỏ.

Được biết bệnh nhân đã có khối u từ năm 18 tuổi, nhưng do vị trí khối u ở chỗ khá nhạy cảm trên đùi phải, gần vùng bẹn, nên bệnh nhân ngại, không đi khám hoặc điều trị tại bệnh viện.

Hình ảnh khối u mỡ bệnh nhân mang trong suốt 40 năm, ảnh BVCC.

Bệnh nhân cho biết, theo thời gian khối u lớn dần lên và to dần theo thời gian. Sau hơn 40 năm, khối u này đã đạt kích thước to bất thường và hiếm có. Do kích thước khối u quá to bệnh nhân rất bất tiện cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nên bệnh nhân đã quyết định đi khám.

Bác sĩ Hiền cho biết, kết quả siêu âm của bệnh nhân cho thấy, khối u có tăng âm không đều, kích thước 9,4cm x 5,0 cm x 9,9 cm, tăng sinh mạnh. Xét nghiệm chọc hút tim nhỏ cho thấy hình ảnh hướng tới là u xơ mỡ. Phần gốc của khối u bám vào cơ thể là rất nhỏ, mảnh, với nhiều mạch máu nuôi dưỡng.

Bệnh nhân được chẩn đoán mang khối u mỡ và được chỉ định phẫu thuật. Sau 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn khối u mỡ.

Thủ phạm gây ra u mỡ

Bác sĩ Hiền cho hay, u mỡ thường xuất hiện ban đầu dưới dạng một cục bướu mềm, tròn và không gây đau đớn dưới da. Hầu hết các khối u có thể hơi nhão hoặc như cao su, và có thể mềm hoặc cứng. Chúng có thể bị dịch chuyển sang những khu vực xung quanh dễ dàng.

U mỡ có thể gây đau nếu chúng đè lên dây thần kinh hoặc nếu chúng có nhiều mạch máu bên trong. U mỡ thường đa dạng về kích cỡ nhưng hiếm khi lớn hơn 8cm...

"Nguyên nhân xuất hiện của u mỡ là do rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể. Để đánh giá rối loạn này, cần làm những xét nghiệm về chuyển hóa nhưng khó chữa, và không phải cứ kiêng ăn mỡ là sẽ hết u mỡ", bác sĩ Hiền nói.

U mỡ không nguy hiểm, nhưng làm giảm thẩm mỹ. Đôi khi u mỡ lớn quá, gây chèn ép thần kinh thì có thể có cảm giác đau nhẹ. Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chúng nếu nhận thấy khối u phát triển. U mỡ thường không tái phát sau khi phẫu thuật.

Khối u mỡ sẽ nguy hiểm khi là một dạng u nang, áp xe hoặc ung thư mô mỡ. Ung thư mô mỡ phát triển nhanh, không dễ dịch chuyển dưới da và có thể gây đau đớn.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo, khi có khối u mỡ trên da nên đi kiểm tra, đặc biệt khi có các dấu hiệu như: đỏ, sưng.

Theo Trí tthức trẻ